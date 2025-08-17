Internacionales -deportes
Bayern Múnich es campeón de la Supercopa de Alemania, de la mano de una estrella sudamericana
El Bayern Múnich comenzó con el pie derecho la nueva temporada 2025/26 y salió campeón de la Supercopa de Alemania. El conjunto dirigido por Vincent Kompany le ganó 2-1 al Stuttgart en el MHP Arena y levantó el trofeo una vez más, siendo esta la vez número 11 en su historia.
El cero se rompió a los 17 minutos cuando Harry Kane, con una volea mientras se caía, sacudió toda la red. Luego, llegaría el protagonismo sudamericano. Tras un gran centro de Serge Gnabry, el colombiano Luis Díaz saltó y, de cabeza, aumentó la diferencia para el gigante teutón. Sobre el final, Jamie Leweling descontó, pero no fue suficiente y el FCB se quedó con el título.
Además, después de su tanto, el futbolista festejó como lo solía hacer Diogo Jota, quien fue compañero suyo en el Liverpool. El extremo cafetero arribó esta campaña al Bayern Múnich a cambio de 70 millones de euros, procedente de los Reds, lo que significó el tercer refuerzo más caro en la historia del club.
El Bayern Múnich es el máximo ganador de la Supercopa de Alemania. La competencia se creó en 1987 y se enfrentan año tras año los ganadores de la Copa alemana y de la Bundesliga. El FCB ganó el certamen once veces y luego, lo siguen el Borussia Dortmund con seis y el Werder Bremen con tres. A partir de esta edición, el trofeo paso a llamarse Franz Beckenbauer, en memoria del histórico defensor de la Selección de Alemania (ganador del Mundial en 1974), quien falleció el 7 de enero del 2024.
Barcelona gana un partido marcado por la polémica en Mallorca
El FC Barcelona inició con paso firme la defensa de su título en LaLiga 2025/26 tras imponerse 0-3 en su visita al Mallorca.
El equipo dirigido por Hansi Flick mostró su pegada desde los primeros minutos, con un gol tempranero de Raphinha al minuto 7, otro de Ferran Torres al 24, en lo que parecía un triunfo tranquilo. Sin embargo, la victoria blaugrana no estuvo exenta de polémicas que marcaron el desarrollo del encuentro, antes que Lamine Yamal sentenciara el juego al 90+4′.
El partido se inclinó rápidamente a favor de los culés, quienes dominaron el balón y las ocasiones con claridad. No obstante, el segundo gol estuvo rodeado de controversia, ya que Lamine Yamal disparó desde fuera del área y el balón impactó en la cabeza de Raíllo, quien cayó inconsciente.
Pese a la gravedad de la situación, el árbitro no activó el protocolo de conmoción cerebral y la jugada continuó, permitiendo que Ferran Torres marcara ante la inacción de los jugadores del Mallorca, lo que desató fuertes reclamos de los locales.
La tensión aumentó con el paso de los minutos. Primero, Manu Morlanes dejó a su equipo en inferioridad al recibir la segunda tarjeta amarilla, y más tarde Vedat Muriqi fue expulsado, tras la revisión del VAR, por un duro planchazo en el rostro del guardameta culé, Joan García.
La polémica arbitral siguió encendida cuando Raphinha realizó una entrada peligrosa sobre Mateu Morey, acción que solo fue sancionada con amarilla, aunque muchos consideraron que la falta merecía la tarjeta roja.
Kingsley Coman deja el Bayern y ficha por el Al Nassr para jugar junto a Cristiano Ronaldo
El delantero francés Kingsley Coman puso fin a una década en el Bayern de Múnich y se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, confirmaron este viernes ambos clubes. El contrato del internacional francés, de 29 años, se extenderá hasta 2028, y lo pondrá como compañero del astro portugués Cristiano Ronaldo.
El Bayern despidió al atacante con un comunicado en el que su director deportivo, Max Eberl, aseguró: “King siempre formará parte del Bayern, le deseamos lo mejor en su nuevo reto”. Por su parte, Coman publicó un mensaje de despedida en Instagram: “Este club siempre será parte de mí. Al Bayern solo le deseo éxitos continuos en las próximas temporadas. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias”, acompañado de un video que resumía sus diez años en Baviera.
Coman llegó al Bayern en 2015 procedente de la Juventus, inicialmente en calidad de préstamo y luego de forma definitiva en 2017. Durante su trayectoria, vivió su momento más destacado con el gol que le dio al Bayern la victoria por 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones 2020 en Lisboa, consiguiendo así su sexto título europeo con el club alemán.
Además de la Champions, Coman conquistó con el Bayern 9 ligas alemanas, 3 Copas de Alemania, 3 Supercopas de Alemania, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.
El traspaso de Coman al Al Nassr, según la prensa, se cerró en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares), luego de que su salida se convirtiera en un secreto a voces durante la semana.
El Barça inicia la defensa del título con retos defensivos y limitaciones financieras
Tras una temporada histórica en la que conquistó el triplete doméstico (Liga, Copa del Rey y Supercopa) y anotó 102 goles en LaLiga, el FC Barcelona de Hansi Flick afronta el nuevo curso con el objetivo de revalidar el título y volver a conquistar la Champions League, un trofeo que no levanta desde 2015.
El equipo debutará el sábado en Mallorca, marcado por la necesidad de reforzar la defensa tras la salida de Iñigo Martínez al Al Nassr. Flick, que ha apostado por un bloque alto y presión intensa, reconoció que ese sistema dejó expuesto al equipo, algo que quedó evidenciado en la derrota ante el Inter de Milán en semifinales de Champions.
En el Trofeo Joan Gamper, donde venció 5-0 al Como, el técnico alineó en el eje defensivo a Pau Cubarsí y Ronald Araújo, acompañados por Andreas Christensen y Eric García.
En ataque, el equipo suma la cesión del inglés Marcus Rashford, que se une a una delantera liderada por Lamine Yamal —nuevo portador del dorsal 10—, Raphinha y Robert Lewandowski, quien cumplirá 37 años este mes.
El Barça, limitado por el “fair play” financiero, ha tenido un mercado de fichajes discreto. Además de Rashford, incorporó al portero Joan García, aunque ni él ni el atacante han sido registrados aún. Mientras tanto, el club busca una salida para Marc-André ter Stegen, operado nuevamente de la espalda.
Con un Real Madrid reforzado con más de 170 millones de euros en fichajes, el conjunto azulgrana confía en el crecimiento de su cantera para mantener la competitividad en España y Europa.