Principal
Avanza proceso contra pareja sorprendida con drogas en San Salvador
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó que continúe a la fase de instrucción el proceso penal en contra de César Giovanni Cerón Catacho y Vanessa Andrea Rodríguez Andrade, ambos acusados del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, previsto y sancionado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
En el caso del procesado César Cerón, continuará bajo detención provisional, mientras que Vanessa Rodríguez seguirá bajo medidas sustitutivas a la detención.
De acuerdo con la relación circunstanciada de los hechos, la pareja fue detenida el 15 de noviembre de 2025, durante un operativo policial en la colonia IVU, Centro Urbano Monserrat, en San Salvador.
Agentes policiales observaron a la mujer en aparente estado nervioso y, al ser requisada, se le encontró una porción mediana de material vegetal.
Además, portaba una llave de vehículo que manifestó ser de su compañero de vida, el procesado César Catacho.
Al revisar el vehículo, el procesado manifestó que en la parte trasera tenía marihuana. Las pruebas de campo lo confirmaron, con un pesaje de 23.6 gramos y con una capacidad para fabricar 47.2 cigarrillos.
Tras valorar los indicios mínimos en la audiencia inicial, el juzgador consideró que existe evidencia suficiente que demuestra la existencia del delito, así como la probable participación de los procesados en los hechos acusados, por lo que el caso continuará a la etapa de instrucción.
Principal
Accidente en carretera Panamericana deja a conductor gravemente lesionado en La Libertad Oeste
La Policía Nacional Civil informó sobre un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 28 ½ de la carretera que conduce del redondel Claudia Lars hacia Colón, en La Libertad Oeste. En el percance se vieron involucrados el conductor de un camión y el de una camioneta.
De acuerdo con el reporte policial, el conductor de la camioneta resultó con lesiones de gravedad, ya que quedó atrapado dentro del vehículo tras el impacto. Fue liberado por equipos de rescate y posteriormente trasladado a un centro asistencial. Su condición fue catalogada como grave.
Las primeras indagaciones señalan que una mala maniobra por parte del conductor de la camioneta habría provocado el accidente. El tráfico en la zona se mantiene parcialmente habilitado y las autoridades recomiendan atender las indicaciones de los agentes para evitar mayores retrasos.
La Fuerza Armada también participó en las labores de auxilio. La institución informó que, junto a cuerpos de socorro y el Sistema de Emergencias Médicas 132, brindaron primeros auxilios a la persona lesionada quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención especializada.
Empresarial
Visa Payments Day 2025, la plataforma para impulsar la transformación de los pagos en la región
La evolución del ecosistema de pagos en Centroamérica tomó protagonismo en el Visa Payments Day 2025, un evento que reunió a bancos emisores, adquirentes, fintechs, y comercios de Guatemala, Honduras y El Salvador para trazar juntos el camino hacia un futuro más innovador, seguro y conectado. El evento reafirmó la apuesta de Visa por liderar el desarrollo de una infraestructura de pagos de primer nivel en la región.
Durante la jornada, se abordaron temas clave para el mercado centroamericano, como servicios de valor agregado, que ayudan a las instituciones financieras y comercios a diferenciar su propuesta de valor y ofrecer experiencias más personalizadas a los consumidores; así como también soluciones de seguridad, que acompañan al titular de la tarjeta en cada etapa de su jornada de pago, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales; y el desarrollo de la infraestructura de aceptación, fundamental para facilitar el acceso y la interoperabilidad de los pagos digitales
Los expertos abordaron la importancia de la inteligencia artificial y cómo representa una oportunidad única para transformar industrias y acelerar la innovación. Se enfatizó en la IA como una herramienta que potencia las capacidades humanas en lugar de sustituirlas, impulsando la colaboración entre personas y máquinas. Además, del impacto que la automatización tendrá en el futuro del trabajo, subrayando la importancia de adaptar la educación y la formación profesional. Y cómo las startups y empresas emergentes pueden aprovechar el potencial de la IA para resolver problemas complejos y crear soluciones escalables que beneficien a la sociedad.
También se discutió sobre el futuro de los pagos digitales centrados en el consumidor, analizando cómo las tendencias globales pueden adaptarse a las necesidades de los mercados de Guatemala, Honduras y El Salvador; soluciones de emisión y fidelización de clientes, que permiten a las instituciones ofrecer programas innovadores para retener y premiar a sus usuarios; así como el rol de Visa Consulting & Analytics, que va más allá de la consultoría tradicional para ofrecer análisis estratégicos que impulsan el crecimiento sostenible del ecosistema.
“El Visa Payments Day 2025 en Guatemala, Honduras y El Salvador destacó cómo la creciente adopción de pagos sin contacto impulsa sectores clave como pymes, turismo y movilidad urbana, fortaleciendo el comercio y la conectividad en la región. El encuentro entre actores del ecosistema evidenció el papel de la innovación y la tecnología en la construcción de un futuro financiero más dinámico, inclusivo y conectado”, afirmó Juan Pablo Taylor, Gerente General de Visa Guatemala, Honduras y El Salvador.
Con eventos como el Visa Payments Day, Visa reafirma su compromiso de seguir impulsando la evolución de los pagos digitales en Guatemala, Honduras y El Salvador, fomentando alianzas estratégicas y ofreciendo soluciones que respondan a las necesidades de un mercado cada vez más dinámico, seguro y conectado.
Internacionales
Transparencia financiera de Petro incluye gasto polémico en club de adultos
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo públicos sus movimientos financieros correspondientes al período 2023-2025, en un intento por demostrar transparencia y responder a cuestionamientos sobre sus finanzas personales y posibles vínculos con actividades ilícitas.
El informe, emitido por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), detalla una serie de operaciones que incluyó un retiro de 209.969 pesos colombianos ($56 dólares) realizado en el “Ménage Strip Club” de Lisboa, Portugal, un establecimiento de entretenimiento para adultos. La visita se produjo durante un viaje oficial del mandatario en mayo de 2023.
Este gasto ha desatado críticas en sectores políticos, periodísticos y de los colombianos, quienes cuestionan la razón de visitar un club de striptease en un viaje oficial.
La publicación de estos documentos es una medida de presión sobre el presidente tras sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Petro ha señalado que la intención de la transparencia es demostrar que no posee ingresos ilícitos y que sus movimientos financieros están debidamente declarados.
Analistas señalan que, aunque el gasto en el club para adultos no implica necesariamente un acto ilegal, sí representa un costo reputacional para el mandatario, especialmente en su rol de jefe de Estado.