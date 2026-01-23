Autoridades redujeron en más del 50 % delitos de alto impacto en 2025

Los planes de seguridad implementados por el Gobierno de El Salvador lograron que en el 2025 los delitos de eficacia o de alto impacto (hurto, lesiones, violación, extorsión, hurto de vehículos, robo, entre otros) tuvieran una reducción de más del 50 % comparado con el 2024, así lo confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

«Hoy por hoy, somos el único país que con mucha satisfacción podemos decir, que los delitos de calle [de alto impacto] o delitos violentos, tienen una reducción de más del 50 %, eso no se logra por arte de magia, eso no viene de una solución de papel, ni de ningún mago, eso es, ese fruto de ese trabajo consciente que día con día realizamos como gabinete de seguridad, con nuestros hombres y mujeres de uniforme», indicó el funcionario.

Según el informe presentado por el Gabinete de Seguridad Ampliado, los delitos que presentaron mayor reducción fueron el hurto y robo, con 60.41 y 59.05 % respectivamente.

El ministro de Seguridad ha reconocido que las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal han sido clave para enfrentar los delitos patrimoniales y ello se refleja en las reducciones de diversos delitos.

Como ejemplo, Villatoro detalló que, en el hurto, uno de los delitos más comunes y que repuntó, «post gobiernos terroristas», ha sido reducido en 60.41 %, y el delito de lesiones refleja una reducción del 48 %.

«En términos generales, estamos reportando una reducción de estos delitos que consideramos en observación permanente por la violencia que representan, por el impacto que representan, somos un país que al comparar 2024 con 2025, tenemos una reducción de 51.50 % en todos estos delitos», señaló Villatoro.

El pasado 27 de diciembre de 2025, la Policía reportó la captura de Jefferson Enmanuel Cristo Cartagena, de 18 años, por el delito de hurto.

«Este sujeto contactó a la víctima por medio de redes sociales para comprarle una motocicleta, pero con engaños de que iba a probarla, la hurtó», detalló la corporación policial.

Cartagena fue detenido en el cantón Ayutuxtepeque, Chalchuapa, Santa Ana Oeste y ya es procesado en un juzgado.

Los reportes de las autoridades detallan que otros de los delitos que tuvieron una reducción de más del 50 % son: hurto agravado con 100 casos reportados y robo agravado con 71, ambos tuvieron una reducción del 57.49 % respecto al 2024; y robo de vehículos con 16 casos y una baja del 58.97 % en comparación al año anterior.

El ministro de Seguridad también hizo especial énfasis en delitos como las extorsiones y las violaciones que presentan una reducción del 6.02 y 24.59 % respectivamente.

«De una manera coordinada y siempre bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, hemos venido atendiendo las diferentes manifestaciones de violencia post gobierno terrorista de las pandillas, recordamos como Gabinete de Seguridad Ampliado, el esfuerzo que se hizo a finales del 2022 y 2023 para hacer frente a todos los delitos que atentaban contra la libertad sexual, lo cual ha permitido estas reducciones de violación», aseguró Villatoro.

El 28 de diciembre, la Policía informó sobre la detención de José Reinaldo Huezo Aguilar, alias Dreamer, un homeboy de la 18, quien cumplía la función de extorsionista.

«Tiene antecedentes desde el año 2004 por: portación de armas de guerra, extorsión agravada y organizaciones terroristas», señaló la corporación policial. Huezo Aguilar fue intervenido mediante un control vehicular instalado sobre la calle principal hacia el cantón El Rosario, en Candelaria, Cuscatlán Sur.

Al verificar los documentos en la plataforma ONI de la Policía se le identificó el perfil delincuencial y ya está siendo procesado agrupaciones ilícitas.

