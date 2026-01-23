ASI prevé crecimiento de inversión de la región en El Salvador en 2026

El sector industrial de diferentes países de Centroamérica evalúa la posibilidad de establecer operaciones en El Salvador atraídos por las ventajas competitivas que ofrece, el clima de negocios y la posición estratégica.

Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, para este año se prevé aumentar la recepción de inversión regional en la industria salvadoreña, sobre todo de países como Guatemala, Honduras y Costa Rica.

«Hay países de la región como Guatemala, Honduras, Costa Rica, que como su situación no es la mejor, están pensando invertir en El Salvador y están ampliando su inversión. Creo que vamos a recibir inversión regional y, por supuesto, también de Estados Unidos y México. Será un buen año», afirmó Arriaza durante una entrevista con «Diario El Salvador».

Algunos industriales, que visitaron el país para asistir al Primer Desayuno Nacional de Oración de El Salvador, y se reunieron con el presidente Nayib Bukele, destacaron las ventajas de El Salvador. «Están muy entusiasmados con el tema de interactuar [invertir] también en El Salvador», añadió.

Además, se refirió a la importancia de los parques industriales como una de las bases para la inversión para este año, debido a que la mayoría de los existentes están «prácticamente llenos y se requiere de nuevos».

«Nosotros estamos impulsando la idea de que se pueda desarrollar uno o dos en el oriente del país porque solo hay uno en Usulután, pero en San Miguel y la Unión no hay. Y ahora se puede conectar con ell puerto [de La Unión], del aeropuerto [del Pacífico]. Entonces, hablar por lo menos de dos parques industriales más sería ideal», ahondó.

En esa misma línea, dijo que también se espera la construcción de nuevos centros logísticos, lo que generará oportunidades de crecimiento para la industria.

El presidente de la ASI destacó que las perspectivas económicas del país para este año son «muy positivas», un resultado en el que el esfuerzo del sector privado y el Gobierno es importante. «Vamos a tener un año, por lo menos, igual al que tuvimos el año pasado, de un crecimiento de alrededor del 4 %», comentó.

Además espera que el sector incremente su participación en el producto interno bruto (PIB) del país de alrededor del 2 %. «La industria puede volver a niveles de crecimiento este año, creo que podemos llegar a un 3 %, o por lo menos un 2 %», reiteró.

Por otra parte, remarcó que es importante apostarle a industrias como la aeronáutica y los dispositivos médicos, así como también a las cadenas de valor.

«Costa Rica tiene $6,000 millones de exportación de dispositivos médicos, eso es impresionante. Entonces se puede hacer aquí también. Y así pueden haber otros sectores que son modernos en términos de valor sin dejar de ver los tradicionales que son textil», dijo.

También dijo que para este año es importante continuar con el Plan Industrial, donde es importante el desarrollo de zonas industriales y la capacitación del talento humano.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...