ASI prevé crecimiento de inversión de la región en El Salvador en 2026
El sector industrial de diferentes países de Centroamérica evalúa la posibilidad de establecer operaciones en El Salvador atraídos por las ventajas competitivas que ofrece, el clima de negocios y la posición estratégica.
Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, para este año se prevé aumentar la recepción de inversión regional en la industria salvadoreña, sobre todo de países como Guatemala, Honduras y Costa Rica.
«Hay países de la región como Guatemala, Honduras, Costa Rica, que como su situación no es la mejor, están pensando invertir en El Salvador y están ampliando su inversión. Creo que vamos a recibir inversión regional y, por supuesto, también de Estados Unidos y México. Será un buen año», afirmó Arriaza durante una entrevista con «Diario El Salvador».
Algunos industriales, que visitaron el país para asistir al Primer Desayuno Nacional de Oración de El Salvador, y se reunieron con el presidente Nayib Bukele, destacaron las ventajas de El Salvador. «Están muy entusiasmados con el tema de interactuar [invertir] también en El Salvador», añadió.
Además, se refirió a la importancia de los parques industriales como una de las bases para la inversión para este año, debido a que la mayoría de los existentes están «prácticamente llenos y se requiere de nuevos».
«Nosotros estamos impulsando la idea de que se pueda desarrollar uno o dos en el oriente del país porque solo hay uno en Usulután, pero en San Miguel y la Unión no hay. Y ahora se puede conectar con ell puerto [de La Unión], del aeropuerto [del Pacífico]. Entonces, hablar por lo menos de dos parques industriales más sería ideal», ahondó.
En esa misma línea, dijo que también se espera la construcción de nuevos centros logísticos, lo que generará oportunidades de crecimiento para la industria.
El presidente de la ASI destacó que las perspectivas económicas del país para este año son «muy positivas», un resultado en el que el esfuerzo del sector privado y el Gobierno es importante. «Vamos a tener un año, por lo menos, igual al que tuvimos el año pasado, de un crecimiento de alrededor del 4 %», comentó.
Además espera que el sector incremente su participación en el producto interno bruto (PIB) del país de alrededor del 2 %. «La industria puede volver a niveles de crecimiento este año, creo que podemos llegar a un 3 %, o por lo menos un 2 %», reiteró.
Por otra parte, remarcó que es importante apostarle a industrias como la aeronáutica y los dispositivos médicos, así como también a las cadenas de valor.
«Costa Rica tiene $6,000 millones de exportación de dispositivos médicos, eso es impresionante. Entonces se puede hacer aquí también. Y así pueden haber otros sectores que son modernos en términos de valor sin dejar de ver los tradicionales que son textil», dijo.
También dijo que para este año es importante continuar con el Plan Industrial, donde es importante el desarrollo de zonas industriales y la capacitación del talento humano.
La matrícula en las escuelas públicas crece por inversión educativa, tecnología y seguridad
La ministra de Educación, Karla Trigueros, destacó un incremento sostenido de la matrícula escolar en el sector público gracias a las mejoras en infraestructura, reforma educativa y la principal apuesta del Gobierno de reducir la brecha digital. Sumado a esto, el ambiente de seguridad que ahora vive el país, lo cual ha permitido que los padres puedan matricular a sus hijos en las escuelas públicas que mejor les convengan.
«Desde el inicio del Gobierno del presidente Bukele, él ha apostado por la inversión en la educación, un Gobierno que ha invertido más que todos los gobiernos, una inversión grande y, obviamente, como hemos invertido en infraestructura, tenemos escuelas renovadas, escuelas que estamos entregando, donde cumplimos con toda la normativa internacional para darles espacios físicos a nuestros alumnos de la mejor manera», dijo Trigueros a «Diario El Salvador».
Desde 2021, el Gobierno ha entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos y este año se han sumado 440,000 más, los cuales contribuyen a la disminución de la brecha tecnológica de las primeras etapas escolares. De acuerdo con Trigueros, esto ha hecho que los padres de familia se motiven a matricular a sus hijos dentro del sistema público de educación de este país.
«Hay que tomar en cuenta que mucho tiempo la violencia en la que El Salvador estuvo atrapada, pero que el presidente Bukele tuvo la valentía de pelear contra ella y no solamente eso, sino que de ganarla y de encerrar a todos estos pandilleros que estaban minando a la sociedad. Eso abrió también la puerta para que los padres de familia pudieran llevar a sus hijos a los centros escolares», agregó.
La titular de Educación resaltó que desde el año pasado está abierta la matrícula para el 2026 y para hacer más ágil el proceso de inscripción y que más padres de familia puedan acercarse a los centros escolares. «Tenemos una matrícula que va creciendo día con día. Hasta el momento no la hemos cerrado. Iniciamos clases el 2 de febrero e igual vamos a seguir matriculando posterior a eso; si los padres de familia llegan a sus hijos a los centros escolares, los vamos a recibir porque sabemos que la educación es una apuesta importante como país», enfatizó.
Añade que mantiene una matrícula creciente que se suma al sistema educativo nacional. «Estamos muy comprometidos con el inicio escolar para poderlo recibir con todos los elementos e insumos que los niños necesitan. Seguimos invitando a los padres a que matriculen. Tenemos un aumento por todas las medidas que el Gobierno del presidente Bukele ha tomado», señaló la funcionaria.
Protección Civil de El Salvador advierte por vientos nortes, bajas temperaturas e incendios
El Salvador se mantiene bajo un aviso a nivel nacional por la presencia de vientos nortes vinculados a sistemas de baja presión, con ráfagas que oscilan entre los 45 y 60 kilómetros por hora, informó este viernes el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
«Debido a la influencia de vientos nortes, emitimos un aviso a nivel nacional con el fin de garantizar el bienestar de toda la población y prevenir incidentes», declaró el funcionario durante una entrevista televisiva.
Amaya explicó que estos fenómenos no son excepcionales y que se prevé la llegada de más sistemas similares. «El fenómeno que estamos experimentando no es el primero ni el último», indicó.
Según Protección Civil, el escenario de mayor riesgo asociado a las ráfagas de viento es la caída de árboles, además de vallas publicitarias y el descenso de temperaturas, que puede afectar especialmente a niños y adultos mayores. «El escenario más crítico es la caída de árboles», subrayó Amaya.
El director destacó que la institución opera con protocolos definidos para la transmisión de información y la declaración de alertas, sustentados en los datos del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. «El sistema de alerta temprana tiene una fase de prealerta que nos permite emitir avisos y advertencias», explicó.
En el ámbito operativo, Protección Civil reportó la atención de incendios registrados entre el 1 y el 22 de enero, periodo en el que se contabilizaron 311 incendios en maleza, 12 incendios forestales, 82 incendios estructurales, 46 incendios en basureros y 19 incendios en vehículos.
Amaya advirtió sobre los riesgos asociados a la quema de basura y recordó que provocar incendios conlleva sanciones severas, incluso de carácter penal. «Estas acciones ponen en riesgo la vida, el medio ambiente y los bienes de la población», afirmó.
Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población a tomar medidas preventivas, como el descopado de árboles, evitar quemas, protegerse ante las bajas temperaturas y conducir con precaución durante la vigencia del aviso nacional.
Capturan a hombre que agredió a mujer con un picahielo en Usulután
Elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Usulután detuvieron a un hombre en momentos que agredía a una mujer con un picahielo.
Tras percatarse del hecho, los agentes intervinieron rápidamente al lugar para proceder con forme a la ley y evitar que el incidente terminara en tragedia.
De acuerdo con reportes, la mujer, de quien se desconoce si es la pareja del agresor, resultó con lesiones leves y fue atendida en el lugar.
Hasta el momento, se desconocen los motivos que habrían originado la agresión; mientras tanto el sospechoso quedó en vías de investigación y en manos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).