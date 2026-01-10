Principal
Arrestan a tres hombres que vendían droga en Mejicanos
Este sábado, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos salvadoreños y un nicaragüense que vendían droga en diferentes puntos del distrito de Mejicanos. La policía realizó las detenciones en el pasaje San Ramón, colonia Boquín, Mejicanos, en San Salvador Centro.
Los detenidos fueron identificados como Elder Francisco Argueta, de 47 años; Eduardo Ernesto Barrientos Moz, de 27 años y el nicaragüense Nelson Bermúdez Traña, de 32 años.
«Se les incautó 33 porciones de cocaína listas para vender y $826 en efectivo», detalló la PNC sobre el procedimiento.
Además, agregaron que los tres sujetos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
Los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada han permitido que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia, y han convertido al país en el más seguro del hemisferio occidental.
Calor y probabilidades de lluvia para este sábado en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales (Marn) informó que, durante este sábado, existe la probabilidad de lluvias leves durante la tarde y noche en sectores de la zona occidental y en las cercanías de la franja volcánica.
El meteorólogo David Pichinte explicó que este segundo sábado del 2026 será bastante caluroso, con temperaturas máximas entre los 35 y 36 grados Celsius, teniendo mayores picos de calor en zonas de La Unión, San Miguel y Nueva Concepción.
Pichinte también agregó que a partir del domingo se espera un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño, con ráfagas entre 50 y 70 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del centro y occidente del país.
«La principal influencia será el flujo ligeramente acelerado del este, con un poco de humedad, y una vaguada en superficie, que generarán nubosidad asociada a lluvias breves y sectorizadas», detalló el Marn sobre las condiciones climáticas del país.
El Salvador suma cinco días consecutivos sin registrar homicidios en enero
Enero suma un día más sin registrar homicidios en El Salvador, en total contabiliza siete días sin jornadas violentas por asesinatos, según indicaron las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los datos fueron compartidos a través de la cuenta de X de la institución policial, donde se detalla que el viernes 9 de enero cerró sin jornada de homicidio en todo el territorio nacional.
Los días sin homicidios reportados durante enero son: 1, 3, 5, 6, 7, 8, y 9.
EE. UU. decidirá qué petroleras podrán llegar a operar en Venezuela
Será Donald Trump quien decidirá qué petroleras tienen su bendición y protección para operar en Vene zuela, después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos sacaron de la ecuación hace una semana al depuesto presidente Nicolás Maduro, quien ahora guarda prisión junto con su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York.
Trump y su equipo se reunieron ayer en la Casa Blanca, ante la mirada y preguntas de la prensa, con una veintena de empresas multinacionales petroleras y del sector energía. Los poderosos empresarios acudieron al llamado del republicano, pero demostraron gran cautela a la hora de hacer compromisos de comenzar a invertir de inmediato en Venezuela, como es el deseo de Trump, sin seguridad jurídica, un marco comercial establecido y estabilidad política.
«Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela», advirtió el mandatario, que busca que los inversores pongan $100,000 millones para reactivar la anticuada infraestructura venezolana, ya sea plantas petroleras o eléctricas.
En la rueda de prensa participaron los altos ejecutivos de ExxonMobil, Cono coPhillips, Continental Resources, Valero, Marathon Petroleum, Raisa Energy, Hil corp Energy, Aspect Holdings, Tallgrass Energy, Halliburton y Chevron, la única que sobrevivió a la era de las expropiaciones de Hugo Chávez, todos de Estados Unidos. Del ámbito internacional acudie ron Repsol, Shell, Eni, y Vitol Americas.
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue tajante. Explicó que hoy por hoy no se puede invertir en Venezuela. «Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no se puede invertir, por lo que es necesario realizar cambios significativos en esos marcos comercia les y en el sistema legal. Debe haber protecciones duraderas para la inversión y debe haber una reforma en la legislación sobre hidrocarburos del país», expresó Woods, que también le recordó a Trump que la gigantesca petrolera perdió todos sus recursos dos veces a manos del chavismo.
Fue en 2007 que la empresa abandonó Venezuela, cuando Chávez nacionalizó a la industria y esta no se doblegó y terminó perdiendo sus activos.
El director ejecutivo de ConocoPhi llips, Ryan Lance, elogió a Trump, como todos en la mesa, pero tampoco hizo compromisos. Conoco, dijo Lance, perdió $12,000 millones ante Chávez. Una buena «amortización», le respondió a Trump.
«Todo va a salir muy bien y habrá mucho dinero de sobra y ese será para Estados Unidos», señaló Trump.
«Son las compañías más grandes del mundo. Saben los riesgos. Los vamos a ayudar y van a estar ahí [en Venezuela] por mucho tiempo. Estaremos ahí, juntos, por mucho tiempo. Estarán haciendo que bajen los precios del petróleo. Estados Unidos será un gran beneficiario por lo que hemos hecho», añadió. El dirigente también dijo que cree que las compañías petroleras utilizarían principalmente trabajadores venezolanos en el terreno, además de estadounidenses.
«Bueno, habrá estadounidenses. Supongo que van a utilizar a muchos estadounidenses, pero me imagino que van a utilizar a mucha gente de Venezuela y otros lugares. Pero creo que sobre todo utilizarán trabajadores venezolanos», acotó. Harold Hamm, fundador de Continental Resources y amigo de Trump, tampoco se mostró positivo, destacando que necesita estabilidad política y regulatoria para invertir.
Para Trump, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez está cooperando con él de la forma adecuada. «Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están “Buscando la Paz” […], por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada», escribió también ayer el presidente en su plataforma Truth.