Principal
Arrestan a cuatro personas que transportaban droga en La Paz
Un grupo de cuatro sujetos fueron detenidos por movilizar paquetes de droga en dos vehículos en un tramo vial del departamento de La Paz.
Así lo confirmó este martes por la mañana la Policía Nacional Civil (PNC). La captura se llevó cabo gracias a un control vehicular.
Los detenidos responden a los nombres de Medardo Alberto Avilés Rivas, José Roberto Amata de Paz, José Alejandro Ventura Amaya y Jefferson Ariel Amaya Pineda.
Estos sujetos estaban movilizando varios paquetes de droga en dos vehículos que fueron interceptados en un control vehicular.
Las autoridades policiales señalaron que los detenidos serán procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Principal
Recuperan cuerpo de guatemalteco que se ahogó en el río Lempa
Esta mañana socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Sensuntepeque iniciaron las labores de la recuperación del cuerpo del Nixon René Antonio Hernández, de 52 años, quien desapareció el pasado domingo en las aguas del río Lempa.
La tarde del domingo, Nixon René Antonio Hernández, de 52 años, de nacionalidad guatemalteca, llegó junto a familiares a disfrutar de las aguas del río Lempa, en el puente San Juan Nuevo Edén. Sin embargo, minutos después sus familiares no lo encontraron, buzos y rescatistas de Comandos de Salvamento iniciaron la búsqueda durante dos días sin obtener respuesta.
Esta mañana fue localizado su cadáver a unos cinco kilómetros en el lugar conocido como Bado Ancho del puente San Juan Nuevo Edén donde desapareció.
Comandos de Salvamento de Sensuntepeque lo llevaron a tierra firme para que fuera reconocido por las autoridades policiales, fiscales y de medicina legal, para posteriormente ser entregado a sus familiares.
Principal
Los gigantes de la IA y su búsqueda para captar a los estudiantes
Como muchos otros estudiantes, Alexis, de 24 años, ya no puede prescindir de ChatGPT. Los gigantes de la inteligencia artificial (IA) multiplican sus ofertas para fidelizar lo antes posible a estos jóvenes usuarios, al mismo tiempo que acceden a sus datos.
«Ahora, en lugar de enviar correos a los profesores para pedirles detalles sobre la asignatura, uso la IA», explica Alexis (que no quiso dar su apellido), un estudiante francés de máster en finanzas en el IE Business School en Madrid.
Cuando tiene que repasar, envía el curso, página por página, a ChatGPT, utilizando el modo de estudio lanzado en julio por el modelo de OpenAI. «Primero me lo va a explicar y luego me va a hacer preguntas sobre la página y sobre el curso en general para ver si lo he entendido bien», precisa el estudiante.
Este modo está diseñado, según OpenAI, para ayudar a los estudiantes a encontrar la solución por sí mismos en lugar de darles la respuesta ya hecha. Gemini, la IA de Google, propone un dispositivo similar.
Se trata de «una etiqueta de marketing», afirma Jill-Jênn Vie, del Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales francés (INRIA). «Es como si habláramos a ChatGPT de forma clásica, pero con una instrucción adicional de no dar la respuesta inmediatamente», agrega.
Dependientes
«La escuela nos anima a usar la IA. Todos los profesores nos hablan de ello y nos dicen que hay que aprender a utilizarla porque, en el mundo laboral más adelante, y sobre todo en las finanzas, es indispensable», admite Alexis.
En Francia, Gemini llevó a cabo una campaña para ofrecer a los estudiantes un año de suscripción gratuita a Google AI Pro, una propuesta que en principio cuesta casi 22 euros (unos 26 dólares) al mes.
A las universidades también se les ofrecen suscripciones colectivas, para el personal y el alumnado.
«El mercado universitario es muy lucrativo, sobre todo en Europa. Las empresas lograron entrar y lo capturan progresivamente», afirma Antonio Casilli, profesor en el Instituto Politécnico de París y especialista en plataformas digitales.
En su opinión, hay un doble objetivo: volver dependientes a los jóvenes usuarios e iniciar muy pronto el registro de datos, un proceso que se prolongará durante años.
OpenAI asegura en su web que «ningún dato ni conversación» de las cuentas universitarias se utiliza para entrenar sus modelos. Pero, según Casilli, la herramienta sigue siendo capaz de «determinar los gustos culturales, las creencias religiosas, las preferencias sexuales» o las relaciones sociales entre los usuarios.
«Por ejemplo, dos personas de la misma universidad, en el mismo lugar, que piden al mismo tiempo sugerencias de películas para ver, pueden considerarse amigas», agrega el investigador.
OpenAI y Google, contactados por AFP, no quisieron hacer ningún comentario.
«A medida»
Alexis, quien asegura que no comparte información personal en su cuenta universitaria de ChatGPT, admite, sin embargo, que existe una forma de dependencia con este dispositivo: sin él, «me llevaría mucho más tiempo estudiar».
Según una encuesta de Ifop/Talan publicada en abril del año pasado, en Francia el 85 % de los jóvenes de 18 a 24 años dice utilizar la IA generativa a diario (frente al 68 % en 2024).
Los estudiantes «tienen ganas de salir adelante, pero cuando están solos en casa, las dificultades que encuentran a veces pueden hacer que tiren la toalla. La IA puede ayudarles a superar los bloqueos», afirma Adeline André, inspectora pedagógica francesa y coordinadora de un grupo de trabajo sobre IA y educación.
En un futuro próximo, la IA también podría servir para personalizar los contenidos pedagógicos y ayudar a captar la atención de los jóvenes. Jill-Jênn Vie pone el ejemplo de un posible libro escolar «a medida». «Si a un alumno le gusta el baloncesto, sus ejercicios de matemáticas podrían personalizarse», explica.
Principal
Vientos Nortes continuarán este martes en El Salvador
Este martes, El Salvador continuará siendo afectado por Vientos Nortes y un ambiente caluroso en las horas de mayor insolación, según señaló el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La institución ambiental señaló que, para este día, se tendrán cielos despejados a lo largo de la jornada con muy pocas o nulas posibilidades de lluvias, además de un ambiente cálido la mayor parte del día.
Para la noche y la madrugada se espera un ambiente con mayor frescura, principalmente por la presencia de vientos provenientes del norte y noreste, los cuales afectarán al país a lo largo de la jornada.
Los vientos tendrán velocidades promedio de entre 10 y 22 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas y montañosas y en regiones de mayor aceleración del viento, según Medio Ambiente.