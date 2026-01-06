Arrestan a cuatro personas que transportaban droga en La Paz

Como muchos otros estudiantes, Alexis, de 24 años, ya no puede prescindir de ChatGPT. Los gigantes de la inteligencia artificial (IA) multiplican sus ofertas para fidelizar lo antes posible a estos jóvenes usuarios, al mismo tiempo que acceden a sus datos.

«Ahora, en lugar de enviar correos a los profesores para pedirles detalles sobre la asignatura, uso la IA», explica Alexis (que no quiso dar su apellido), un estudiante francés de máster en finanzas en el IE Business School en Madrid.

Cuando tiene que repasar, envía el curso, página por página, a ChatGPT, utilizando el modo de estudio lanzado en julio por el modelo de OpenAI. «Primero me lo va a explicar y luego me va a hacer preguntas sobre la página y sobre el curso en general para ver si lo he entendido bien», precisa el estudiante.

Este modo está diseñado, según OpenAI, para ayudar a los estudiantes a encontrar la solución por sí mismos en lugar de darles la respuesta ya hecha. Gemini, la IA de Google, propone un dispositivo similar.

Se trata de «una etiqueta de marketing», afirma Jill-Jênn Vie, del Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales francés (INRIA). «Es como si habláramos a ChatGPT de forma clásica, pero con una instrucción adicional de no dar la respuesta inmediatamente», agrega.

Dependientes

«La escuela nos anima a usar la IA. Todos los profesores nos hablan de ello y nos dicen que hay que aprender a utilizarla porque, en el mundo laboral más adelante, y sobre todo en las finanzas, es indispensable», admite Alexis.

En Francia, Gemini llevó a cabo una campaña para ofrecer a los estudiantes un año de suscripción gratuita a Google AI Pro, una propuesta que en principio cuesta casi 22 euros (unos 26 dólares) al mes.

A las universidades también se les ofrecen suscripciones colectivas, para el personal y el alumnado.

«El mercado universitario es muy lucrativo, sobre todo en Europa. Las empresas lograron entrar y lo capturan progresivamente», afirma Antonio Casilli, profesor en el Instituto Politécnico de París y especialista en plataformas digitales.

En su opinión, hay un doble objetivo: volver dependientes a los jóvenes usuarios e iniciar muy pronto el registro de datos, un proceso que se prolongará durante años.

OpenAI asegura en su web que «ningún dato ni conversación» de las cuentas universitarias se utiliza para entrenar sus modelos. Pero, según Casilli, la herramienta sigue siendo capaz de «determinar los gustos culturales, las creencias religiosas, las preferencias sexuales» o las relaciones sociales entre los usuarios.

«Por ejemplo, dos personas de la misma universidad, en el mismo lugar, que piden al mismo tiempo sugerencias de películas para ver, pueden considerarse amigas», agrega el investigador.

OpenAI y Google, contactados por AFP, no quisieron hacer ningún comentario.

«A medida»

Alexis, quien asegura que no comparte información personal en su cuenta universitaria de ChatGPT, admite, sin embargo, que existe una forma de dependencia con este dispositivo: sin él, «me llevaría mucho más tiempo estudiar».

Según una encuesta de Ifop/Talan publicada en abril del año pasado, en Francia el 85 % de los jóvenes de 18 a 24 años dice utilizar la IA generativa a diario (frente al 68 % en 2024).

Los estudiantes «tienen ganas de salir adelante, pero cuando están solos en casa, las dificultades que encuentran a veces pueden hacer que tiren la toalla. La IA puede ayudarles a superar los bloqueos», afirma Adeline André, inspectora pedagógica francesa y coordinadora de un grupo de trabajo sobre IA y educación.

En un futuro próximo, la IA también podría servir para personalizar los contenidos pedagógicos y ayudar a captar la atención de los jóvenes. Jill-Jênn Vie pone el ejemplo de un posible libro escolar «a medida». «Si a un alumno le gusta el baloncesto, sus ejercicios de matemáticas podrían personalizarse», explica.

