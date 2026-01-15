Agresor sexual de Sacacoyo es condenado a 14 años de cárcel

Por el delito de violación en menor o incapaz continuada en perjuicio de una adolescente, Walter Mauricio García Barahona fue condenado a 14 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.

Los abusos se cometieron en el 2023 en Sacacoyo, La Libertad Oeste.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el imputado conoció a la víctima -cuando ella tenía 7 años- por la amistad entre familiares del imputado con la madre de la víctima.

En marzo de 2023, Barahona comenzó a acosar sexualmente a la menor por redes sociales, luego la manipuló y la obligó a tener relaciones sexuales cuando su familia no se encontraba en casa. Los abusos fueron cometidos en reiteradas ocasiones hasta junio de 2023.

La madre de la víctima se dio cuenta y lo denunció ante las autoridades.

El ministerio público indicó que el violador fue condenado en ausencia, como resultado de la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía ante el referido Tribunal.

En otro caso, Brandon Oliver Quintanilla Burgos, fue sentenciado a 14 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz.

El delito se cometió el 17 de febrero de 2024, en una colonia del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste, departamento de San Salvador.

El relato oficial establece que el imputado contactó a la víctima, de once años, por medio de Facebook, donde la manipuló para encontrarse, el imputado la subió al camión que conducía y le agredió sexualmente. Al regresar, la víctima comentó todo lo sucedido.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...