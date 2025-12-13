Principal
70 años de cárcel para hombre que arrebató la vida de su pareja embarazada, una joven de 21 años
Óscar Armando Aguirre Flores fue condenado a 70 años de prisión tras ser hallado culpable de arrebatar la vida a su pareja embarazada, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, departamento de Santa Ana, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes. Historia
CJES detalló que la pena se desglosa en: 50 años por el feminicidio de su compañera de vida, K. J. F. R., de 21 años; 10 años por aborto sin consentimiento; y 10 años por fraude procesal, lo que suma una condena de 70 años. Además, se le impuso una condena civil de 50,000 dólares.
Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2024, cuando la víctima tenía siete meses de embarazo.
“En el juicio, que se extendió por tres días, declararon más de una docena de testigos, quienes fueron claros y coherentes al describir la relación entre la víctima y el imputado, así como los abusos verbales y psicológicos a los que él la sometía. Además, una prueba de ADN confirmó que la bebé en gestación era hija biológica del imputado”, explicó CJES.
Internacionales -deportes
Hinchas acusan a FIFA de “traición monumental” por los altos precios del Mundial 2026
Los aficionados estallaron contra la FIFA y calificaron como una “traición monumental” la publicación de los nuevos precios de las entradas para el Mundial de 2026, difundidos este jueves y muy por encima de lo prometido inicialmente por el organismo rector.
La organización Football Supporters Europe (FSE) fue una de las más críticas al describir los precios como “exorbitantes”. Según sus cálculos, un aficionado necesitaría 6,900 euros ($8,111 dólares) para asistir a todos los partidos desde la inauguración hasta la final mediante la asignación para Asociaciones Miembro Participantes (AMP), un sistema que supuestamente debía asegurar precios fijos y accesibles para quienes siguen a sus selecciones de manera permanente. La cifra es cinco veces más alta que lo que se pagó en Qatar 2022.
De acuerdo con el sistema tradicional, la FIFA asigna el 8% de las entradas a cada federación nacional para que estas las distribuyan entre los seguidores más fieles de sus selecciones. Sin embargo, la más reciente lista revelada por la Federación Alemana de Futbol mostró precios que van desde $180 hasta $700 dólares para diversos duelos de la fase de grupos. Para la final, los boletos oscilan entre $4,185 y $8,680 dólares, cifras que han generado indignación entre los aficionados europeos.
Estas tarifas contrastan duramente con las proyecciones iniciales de la FIFA, que había asegurado que habría boletos disponibles desde 60 dólares, así como con la promesa hecha por los organizadores estadounidenses hace siete años, quienes planteaban ofrecer cientos de miles de entradas por apenas 21 dólares durante las primeras rondas.
“Esto supone una traición monumental a la tradición del Mundial”, reprochó FSE, al acusar a la FIFA de ignorar el peso cultural y económico de los seguidores en la esencia del torneo. La organización también cuestionó que los precios de la fase de grupos no sean homogéneos y, en cambio, dependan del “atractivo percibido” de cada enfrentamiento.
La indignación también alcanzó a Inglaterra. La Asociación Inglesa de Futbol (EFA) compartió los nuevos precios con el England Supporters Travel Club (ESTC), revelando que un aficionado que desee seguir a la selección hasta la final deberá gastar $7,020 dólares. La Embajada de Aficionados de Inglaterra tachó esas tarifas de “irrisorias”, especialmente porque la Categoría 3 (la más económica) se promueve como de “valor para el aficionado”.
El colectivo inglés Free Lions se sumó a las críticas al afirmar que los precios “superan ampliamente” lo que ya temían. “Los aficionados de todo el mundo necesitan protección frente a tarifas tan exorbitantes”, insistieron.
Aunque la FIFA anunció en septiembre que los precios base irían de 60 dólares en la fase de grupos a 6.730 dólares en la final, estas cifras están sujetas a variación debido al uso del sistema de precios dinámicos, una modalidad nunca antes aplicada en un Mundial.
Nacionales -deportes
Yamil Bukele asume la presidencia de la FESFUT
Yamil Bukele fue electo por aclamación como nuevo presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para el periodo 2025-2029 al ser candidato único en el proceso electoral. Minutos después, brindó su primera conferencia de prensa en la que dejó claro que asume el cargo con “mucho compromiso” y con la convicción de que el fútbol nacional necesita un cambio profundo.
El nuevo comité ejecutivo de la FESFUT quedó conformado por Yamil Alejandro Bukele como presidente; Fabio Miguel Molina y José Eduardo Amaya como vicepresidentes; y Brenda Alejandrina Salmerón, Samuel Eduardo Gálvez, Mario Indalecio Iraheta y Santos Antonio Zelaya como directores.
En su primera conferencia de prensa, Bukele reconoció que asume el cargo con un alto nivel de compromiso ante la responsabilidad adquirida. “Estoy muy contento por el resultado y muy comprometido, porque al ser candidato único existe una mayor responsabilidad, no solo con quienes apoyaron esta planilla, sino con todo un país que por más de 44 años ha reclamado que el fútbol en El Salvador debe cambiar”, expresó.
Jetset
¡Shakira tendrá histórica residencia con tres conciertos en El Salvador!
El Salvador sigue posicionándose como el centro del espectáculo centroamericano para decenas de artistas de talla mundial y Shakira es otra de esas estrellas que estará en el país muy pronto.Latinos y latinoamericanos
Según confirmó Two Shows Producciones, la artista colombiana ¡ofrecerá tres conciertos en el país en apenas cuatro días! El espectáculo, que no tiene precedentes, ha sido denominado como ‘Residencia Centroamericana’ y forma parte de su gira «Las mujeres ya no lloran».
Las fechas serán el 12, 14 y 15 de febrero del 2026, y el escenario de este magno evento musical será el Estadio Jorge ‘Mágico’ González.
De acuerdo con Two Shows Producciones, las entradas estarán a la venta a partir de las 11:00 de la mañana del próximo 17 de diciembre a través de @funcapital.latam y @todoticketsv.
Miles de personas de países vecinos seguramente vendrán para disfrutar del talento de la colombiana, pues estas serán las únicas presentaciones en toda Centroamérica, por lo que se prevé que arriben fans de todo el istmo.