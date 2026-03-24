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180 presuntos afectados y más de $38 millones en investigación por caso CrediCash
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que la investigación contra la financiera Credicash, que operaba principalmente en Chalatenango y era dirigida por Gerson Orellana Ayala, ya suma 180 denuncias formales de personas que aseguran haber entregado dinero a la empresa.
“Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas en contra de Gerson Orellana Ayala. Estamos determinando también cuánto dinero entregó cada persona y los niveles de inversión que pudieron haber realizado”, explicó el fiscal.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de información para identificar a las víctimas del caso y agilizar el proceso de investigación. Las personas afectadas pueden acudir a cualquier sede fiscal para presentar su denuncia.
Según Delgado, cada caso será verificado para confirmar la existencia de los inversionistas y determinar la legalidad de las transacciones.
“Esto nos lleva a realizar una debida diligencia para establecer si las personas realmente existen, si no tienen vínculos con organizaciones criminales y si las inversiones han sido reales”, agregó.
Durante los allanamientos y procedimientos realizados, la Fiscalía ha logrado asegurar un total de $38,574,722. De ese monto, $27,550,750 fueron incautados en efectivo y $11,023,972 permanecen inmovilizados en cuentas bancarias.
Además, las autoridades ordenaron la inmovilización de 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a la estructura investigada.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Credicash funcionaba bajo un esquema de defraudación a la economía pública mediante un sistema piramidal. La empresa ofrecía rendimientos de hasta el 10 % mensual, una tasa que las autoridades consideran irreal para el sistema financiero formal.
La Fiscalía sostiene que los pagos a inversionistas no provenían de actividades económicas reales, sino del dinero aportado por nuevos participantes, un mecanismo típico de esquemas Ponzi.
Para generar confianza entre los clientes, el sistema utilizaba contratos de mutuo firmados ante notario, donde los inversionistas figuraban como acreedores y los administradores como deudores.
En distintos operativos realizados en Chalatenango, las autoridades incautaron dinero en efectivo en varias propiedades vinculadas al caso, incluyendo la residencia de Orellana Ayala, donde fueron encontrados más de $7.2 millones.
El principal implicado ya se encuentra detenido y, según la Fiscalía, posee antecedentes por estafa desde 2020 y presuntos vínculos con la pandilla MS-13.
El fiscal general aseguró que la institución continuará con las investigaciones para identificar a todos los responsables y recuperar la mayor cantidad de dinero posible con el fin de devolverlo a las víctimas.
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Aeropuerto Internacional de El Salvador recibe sello Family Friendly
Este lunes, la primera dama Gabriela de Bukele entregó el sello Family Friendly al Aeropuerto Internacional de El Salvador, marcando un paso importante hacia la transformación de la experiencia de viaje para las familias que ingresan y salen del país.
La certificación reconoce los esfuerzos por crear un entorno más inclusivo, ordenado y accesible, incorporando nuevas áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas y señalización clara dentro de la terminal aérea.
Estas mejoras buscan garantizar una atención más humana desde el primer contacto de los visitantes con El Salvador.
Durante el recorrido por las instalaciones, la primera dama destacó la importancia del aeropuerto como un espacio cargado de emociones y significados para quienes viajan.
Señaló que «es lindo poder encontrarnos hoy aquí, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, la puerta de entrada y salida de nuestro país, uno de los espacios que viven muchas familias cuando llegan o se despiden», destacando que cada experiencia en este lugar deja una huella en los visitantes.
También explicó que «el sello Family Friendly es un reconocimiento que identifica a los espacios, establecimientos, servicios y eventos que han decidido dar un paso más para ser verdaderamente amigables con las familias», con el objetivo de fortalecer el turismo familiar.
«En los próximos días, especialmente de cara a la temporada de Semana Santa, esta iniciativa seguirá creciendo. Estaremos otorgando el sello Family Friendly a más espacios», dijo Gabriela de Bukele.
Internacionales -deportes
El máximo goleador del Atlético de Madrid deja el club y este es su nuevo destino
Se viene el final de una era, en los próximos días el ariete francés Antoine Griezmann firmará el contrato con su nuevo club.
De acuerdo a la prensa deportiva española, el francés arregló su salida con el Atlético de Madrid y aprovechará los días libres de la fecha FIFA para viajar a su nuevo destino y firmar su vínculo contractual.
Aunque el Orlando City pretendía hacerse de los servicios de Griezmann a partir del 26 de marzo, el francés llegará hasta el final de la actual campaña con el cuadro colchonero.
Griezmann ha jugado 488 partidos con el conjunto rojiblanco, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.
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El Salvador apuesta por posicionarse como destino de bodas
La industria de bodas en El Salvador continúa evolucionando y buscando posicionarse a nivel internacional.
Este lunes se llevó a cabo la tercera edición del Wedding Planner’s Day, un encuentro que reunió a proveedores, organizadores y expertos del sector.
El encuentro mostró cómo esta industria puede proyectar a El Salvador como un destino atractivo para bodas, una tendencia que está ganado fuerza.
«El turismo de bodas de destino es un tipo de turismo muy interesante y muy beneficioso para el país en estos momentos en que estamos en plena crecimiento de la actividad turístico porque involucra muchísimos servicios alojamiento, alimentación, transporte», dijo Mercedes Silva, directora de desarrollo Turístico de Corsatur.
De hecho, los wedding planner’s señalan que han organizado eventos para personas procedentes de Estados Unidos, Alemania, India, Tailandia, México, Costa Rica, España, Italia, Rumania, Francia, Panamá, Guatemala, Canadá, Australia, República Dominicana y Puerto Rico.
«Atendemos bodas para extranjeros de diferentes países y la gente disfruta mucho de venir a las bodas a El Salvador. Las bodas en la playa son bastante buscadas, es un destino llamativo para los extranjeros», explicó Eva Palomo, wedding planer.
El evento se desarrolló en María Bonita, en Palm Plaza, y reunió a distintos actores clave del sector, desde wedding planners hasta proveedores de servicios especializados.
«Sabemos que las bodas de destino cada vez van en crecimiento, así que María Bonita está a disposición de las personas, el hermano lejano, turista que quiera venir a disfrutar de El Salvador y conocer su gastronomía», destacó Marcela Mijangos, CEO de María Bonita.
Mijangos señaló que en el restaurante también cuentan con personal bilingüe para atender al turista.
Con este tipo de iniciativas, la industria de bodas en el país busca innovar y adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más enfocado en la experiencia y el detalle.