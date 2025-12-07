Principal
Mujer que atropelló a cinco personas en Sonsonate seguirá en prisión provisional
La Fiscalía General de la República do a conocer que Orbelina Guadalupe Chinque Herrera, continuará en prisión provisional mientras continúan las investigaciones en su contra.
Según las autoridades, la mujer está siendo acusada de atropellar a 5 personas en la jurisdicción de Sonsonate, donde tres de las víctimas perdieron la vida.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2025. La acusada manejaba un microbús a excesiva velocidad cuando arrolló a las 5 víctimas, tres de ellas fallecieron por la gravedad de las lesiones.
Chinque Herrera es procesada por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Real Madrid pierde ante Celta de Vigo y se aleja del Barcelona en LaLiga
La Jornada 15 de LaLiga fue de pesadilla para el Real Madrid, que perdió la oportunidad de acercarse al Barcelona en la tabla general con la derrota ante Celta de Vigo.
El Celta se paró en el Santiago Bernabéu con la intención de obtener un empate como máxima aspiración ante un conjunto del Madrid plagado de estrellas y sin conocer la derrota en sus últimos cinco juegos.
Sin embargo, el funcionamiento de los merengues ha dejado mucho qué desear, ya que de esos cinco juegos sin perder, solo dos han sido victorias. Lo que parecía una noche de trámite se convirtió en una prueba de paciencia para la afición.
Y es que el Celta jugó un primer tiempo bastante bueno en el que logró neutralizar al siempre poderoso Real Madrid. A los 24 minutos la mala suerte de hizo presente en contra de los locales, ya que Militao tuvo que salir por una lesión muscular que prendió las alarmas en el cuerpo técnico.
Los celtas sorprendieron en los primeros 10 minutos del segundo tiempo con una gran jugada de conjunto que Williot Swedberg definió de primera intención con un ligero toque de su botín desde el corazón del área.
El gol encontra puso nervioso al Real Madrid y desesperó a Xabi Alonso y a todo el plantel. Diez minutos después del gol del Celta de Vigo llegó la expulsión para Fran García, quien en un minuto cometió dos faltas y se llevó dos amarillas para terminar expulsado del juego. Álvaro Carreras también se iría expulsado en la recta final por una falta y un reclamo al árbitro.
El Celta aprovechó la superioridad numérica para burlarse del Real Madrid con el segundo y definitivo gol que armó de manera magistral con rápidos toques de balón en el área merengue para que Swedberg anotara su doblete.
Investigadores chinos inventan nueva terapia para curar el VIH
Un equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan, logró desarrollar recientemente un nuevo sistema para combatir el VIH y cortar su genoma en fragmentos obteniendo así una cura funcional.
Los métodos actuales de tratamiento del VIH incluyen enfoques emergentes como la terapia de células inmunitarias y la terapia génica, al igual que la terapia combinada, ampliamente utilizada. El objetivo de esta última es suprimir la replicación viral en la mayor medida posible, mejorando la calidad de vida y las tasas de supervivencia de los pacientes. Sin embargo, no puede erradicar el virus.
La terapia de células inmunitarias solo permite identificar y eliminar las células que están replicando activamente el virus, pero deja intactas aquellas que ya están infectadas, aunque inactivas.
La nueva terapia emplea exosomas para transportar Cas12a a las células, ubicar con precisión el virus del VIH, incluido el VIH latente, y fragmentar su genoma, con lo cual se consigue una cura funcional del SIDA. Ofrece ventajas como una gran capacidad de direccionamiento, un alto nivel de seguridad y la posibilidad de realizar múltiples cortes colaborativos.
En experimentos con ratones infectados por el VIH y muestras de sangre tomadas de pacientes con SIDA, la terapia demostró potentes capacidades de remoción viral y reconstitución inmunológica. En un grupo experimental, se consiguió eliminar completamente el virus en dos de los tres ratones.
Según los investigadores, este método ha superado la revisión ética médica y ha entrado en la etapa de investigación clínica.
Norris conquista el Mundial de F1 pese a la remontada loca de Verstappen
El piloto británico Lando Norris (McLaren) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, este domingo, donde ganó el neerlandés Max Verstappen.
El piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas opciones de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.
«Me siento fenomenal. Ahora sé un poco lo que sentía Max. Quiero felicitar a los dos, a Max y Oscar por esta larga temporada. Lo he disfrutado», declaró Norris antes de subir al podio.
«Ha sido un largo viaje con McLaren, casi nueve años, por lo que me siento muy orgulloso de poder devolverles algo», añadió.
Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, ha acabado el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421).
Piastri finaliza el campeonato en tercera posición, con 410 puntos.
La salida fue limpia y los tres aspirantes a la corona mantuvieron las posiciones de la parrilla, con Vertappen primero, seguido por Norris y Piastri, que optó por una estrategia diferente a sus rivales al salir con neumáticos duros.
Solo George Russell (Mercedes), que partía cuarto y se vio superado por Charles Leclerc (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin).
Antes de acabar el primer giro, Norris sucumbió a la presión de su compañero Piastri y se vio relegado a la tercera posición, suficiente para ser campeón, pero sin colchón de seguridad, ya que de acabar fuera del podio y con Verstappen ganando la carrera, el título era para el neerlandés.
El interés antes de la primera parada en boxes se centró en esa lucha por la tercera posición entre Norris y Leclerc, con el británico defendiendo no solo el podio en Abu Dabi, sino la corona mundial.
El primero de los tres aspirantes que paró en boxes fue Norris (en la vuelta 17 de 58), que al regresar a la pista lo hizo en novena posición, por lo que tuvo que adelantar a varios pilotos para regresar a una plaza que le permitiese ganar el campeonato, evitando cualquier accidente que arruinase su objetivo.
Especialmente delicado fue el adelantamiento al japonés Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen en Red Bull. «Dejadme, ya sé lo que tengo que hacer», declaró por radio el nipón cuando desde el garaje le pidieron aguantar la posición.
En la vuelta 23, Norris adelantó a Tsunoda, que lo arrinconó contra el muro, obligando al británico a rodar fuera de la pista para volver a colocarse tercero.
Los comisarios abrieron una doble investigación por esa acción, a Tsunoda por su defensa y a Norris por salirse del trazado, pero solo fue sancionado el asiático por su zigzagueo.
En esa misma vuelta, Verstappen paró y cedió la primera plaza a Piastri.
En el ecuador de la carrera, Piastri era líder (sin parar), seguido de Verstappen y Norris a menos de 20 segundos, insuficiente para mantener la primera plaza porque el neerlandés iba mucho más rápido y le adelantó en la vuelta 41.
El australiano, con el neumático muy desgastado, entró al fin en boxes y al menos pudo conservar la segunda plaza, gracias a que Norris hizo una segunda parada para afrontar la parte final de la carrera con las gomas blandas y cubrirse con respecto de Leclerc, cuarto.
Salvo accidente, la suerte del Mundial estaba echada y la carrera acabó con la victoria de Verstappen y el campeonato para Norris.
Leclerc, Russell, Alonso, Ocon, Hamilton, Stroll y Bearman completaron el Top 10, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto y el español Carlos Sainz acabaron 12º y 13º respectivamente, y el argentino Franco Colapinto, 20º y último.