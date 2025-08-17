Principal
Enjambre de abejas ataca a 4 personas en el sur de Soyapango
Cuatro personas fueron atacadas por un enjambre de abejas, esta mañana, informaron voceros de Cruz Roja Salvadoreña.
El ataque de las abejas se produjo en la residencial Brisas del Sur 2, distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este.
Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña auxiliaron a las personas afectadas por las picaduras de las abejas.
Mientras tanto, los elementos del Cuerpo de Bomberos se encargaron del enjambre de abejas para evitar más ataques.
BOLIVIA: Simpatizantes de Evo Morales apedrean a candidato presidencial Andrónico Rodríguez
La violencia se hizo presente en las elecciones presidenciales de Bolivia que se desarrollan este domingo.
Usuarios de redes sociales captaron el instante cuando una turba apedreó al candidato presidencial Andrónico Rodríguez, tras emitir su voto.
El ataque ocurrió en el centro de votación ubicado en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales, bastión del exgobernante.
Rodriguez es considerado como un traidor por alejarse de Evo Morales y lanzar su propia candidatura presidencial.
El candidato Rodríguez se disponía a dar una declaración a los medios de comunicación presentes en el centro, y en ese momento comenzaron a lanzarle piedras.
Captan a sujeto hurtando una motocicleta en Soyapango
Una ciudadana reportó el robo de la motocicleta de su esposo durante la madrugada en la colonia Prados de Venecia 3, en Soyapango.
El rostro del ladrón quedó registrado en un video. La víctima señala que la denuncia correspondiente ya fue interpuesta ante las autoridades.
Pide el apoyo de la población para dar con el paradero del vehículo, compartiendo el número 7650-6106 para cualquier información.
Pronostican nueva jornada de lluvias y tormentas para la tarde y noche de este día
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este domingo el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, con lluvias puntuales en la zona central y cordillera volcánica.
En horas de la tarde, se esperan lluvias y tormentas en la cordillera volcánica y en la zona norte, con mayor énfasis en Apaneca-Ilamatepec, Bálsamo, Tecapa-Chinameca, así como en el norte de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.
Por la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia el resto del país, principalmente en la zona central, oriental, occidental y en la franja costera. Las autoridades advirtieron que durante las tormentas podrían presentarse ráfagas de viento superiores a los 40 km/h.
Según el reporte, estas condiciones están asociadas a la influencia de vaguadas cercanas a Centroamérica.
Autoridades piden a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y atender las recomendaciones de protección civil.