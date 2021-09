Diputado Castro advierte a Margarita Escobar que será llevada “por apremio” a la Asamblea Legislativa

El presidente de la comisión especial que investiga los sobresueldos provenientes de partidas secretas de gobiernos de Arena y Fmln, el diputado Jorge Castro, reiteró el llamado a la arenera Margarita Escobar para que presente lo más pronto posible su incapacidad médica a la Asamblea Legislativa o de lo contrario “será llevada por apremio”.

Escobar ha sido citada por la comisión especial legislativa pero no ha llegado y tampoco ha justificado su ausencia.

“Nuevamente le solicito a la diputada Margarita Escobar qué presente una incapacidad médica que respalde que verdaderamente está enferma, de lo contrario tendremos que llevarla a la comisión por apremio”, reiteró el diputado de la bancada cyan en entrevista de TVO.

Explicó que Escobar, al igual que el exdirector de la PNC y también diputado arenero Rodrigo Ávila, han expresado en numerosas ocasiones en los medios de comunicación que “recibieron sobresueldos”.

Ambos areneros pidieron permiso para no ir a trabajar y “ellos ingenuamente” pensaron que ese permiso también era para no acudir al citatorio de la comisión especial, indicó Castro, quien aclaró que solo Ávila asistió al llamado, no así Escobar.

“Le hemos solicitado ya muchas veces que presente la incapacidad, porque solo presentó un escrito excusándose que estaba mal de salud. Le hemos pedido precisamente que presente esa incapacidad… pero ha sido negligente. Estamos analizando el apremio”, añadió el diputado cyan.

Castro explicó que los primeros resultados de las investigaciones de la comisión de sobresueldos fueron entregados a la Fiscalía a la cual entregaron avisos contra un grupo de areneros, entre ellos el expresidente arenero Alfredo Cristiani.

Además, presentaron avisos contra los exvicepresidentes, Carlos Quintanilla Schmidt y Ana Vilma de Escobar; el exdirector de la Policía Nacional Civil y actual diputado de ARENA, Rodrigo Ávila y Luis Mario Rodríguez, exsecretario jurídico de la Presidencia, quien pagó su doctorado con dinero del pueblo.

“Todos estos funcionarios van a tener que dar cuentas, la Fiscalía tiene mucho trabajo y gracias a Dios tenemos una Fiscalía totalmente diferente que va a hacer su trabajo proactivamente en busca de saldar cuentas para el pueblo salvadoreño”, apuntó el diputado Castro.