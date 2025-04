Evento Next Gen Digital Solutions: tendencias decisivas para el futuro digital empresarial

Foto: Diario Digital Cronio

El Salvador será el punto de encuentro del Next Gen Digital Solutions de GBM, un evento que reunirá a líderes del sector tecnológico el próximo 3 de abril.

Este evento gratuito se llevará a cabo de manera presencial en El Salvador y será transmitido en vivo para otros países, permitiendo que una audiencia global acceda a las últimas soluciones tecnológicas de próxima generación que están transformando el mundo empresarial.

A medida que avanza el 2025, las empresas en Latinoamérica enfrentan una realidad ineludible: la innovación digital ya no es opcional, sino un imperativo estratégico. La adopción de tecnologías de vanguardia es el único camino para mantenerse competitivos en un mercado dinámico que cambia a una velocidad vertiginosa.

Ante la necesidad de la consolidación digital de las organizaciones, GBM líder en soluciones tecnológicas, presenta el “Next Gen Digital Solutions», un evento gratuito que reunirá a los líderes de la industria e innovadores tecnológicos para analizar los cinco pilares fundamentales que están redefiniendo la estructura de las empresas a nivel global: la hiperautomatización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las plataformas híbridas y la observabilidad.

Según Gartner, se prevé que para 2026 al menos el 80% de las empresas habrán implementado aplicaciones basadas en inteligencia artificial y casi un tercio de las empresas implementarán la hiperautomatización en más de la mitad de sus actividades de red. Esto debido a que la utilización de estas herramientas permite a los negocios obtener beneficios que van desde la optimización de recursos hasta la toma de decisiones más ágil y precisa, favoreciendo la innovación y la adaptabilidad.

“El Next Gen Digital Solutions refleja nuestra misión de presentar las soluciones tecnológicas de próxima generación que están revolucionando la forma en que operan las empresas, con un enfoque en cómo estas pueden acelerar su transformación digital y optimizar sus operaciones con soluciones innovadoras y así ayudarlas a mejorar su eficiencia, seguridad y competitividad en un mundo digitalizado”, comentó Gabriela Hidalgo, gerente de Mercadeo de GBM.

Este evento, que se efectuará el jueves 3 de abril de 2025 a partir de las 9:00 a.m., en el Hotel Barceló San Salvador, ha sido diseñado para líderes de negocio, CIOs, CTOs, CISOs, gerentes de tecnología, responsables de innovación y transformación digital, así como para todo aquel interesado en conocer las últimas tendencias del sector tecnológico.

Asimismo, GBM ofrece la posibilidad de asistir de manera virtual al Next Gen Digital Solutions, a partir de las 9:00 a.m. en Centroamérica, 10:00 a.m. Panamá y 11:00 a.m. República Dominicana, inscribiéndose en el siguiente enlace.

Durante el evento, expertos de GBM e IBM harán demostraciones en vivo y explorarán cómo las últimas tecnologías pueden transformar los negocios. Algunos temas destacados y sus voceros:

Blindando su empresa: claves para una seguridad resiliente – Jorge Clará de GBM.

El poder de los datos – Irma Silva de IBM.

Revoluciona tus procesos con IA – Miguel Antonio Rivas de IBM.

La eficiencia de recursos mediante una gestión de TI con nube híbrida – Germán Acosta de IBM.

Transformando la forma en que creamos: las nuevas fronteras de la IA Generativa en 2025 – Andy Hong de IBM.

¿Qué hacen las empresas líderes que no hacen las demás? – Fernando Jurado de GBM.

Además, quienes participen tendrán la oportunidad de explorar y conocer las últimas novedades en áreas clave como:

Automatización inteligente: Acelera procesos, reduce tiempos de respuesta, elimina errores y mejora la productividad empresarial.

Inteligencia Artificial (IA): Transforma datos en decisiones estratégicas mediante análisis predictivo y aprendizaje automático y personalizar la experiencia del cliente de forma más efectiva.

Seguridad avanzada: Protege la información con medidas de ciberseguridad sin afectar la innovación, facultando a las organizaciones operar con confianza en el entorno digital.

Observabilidad: Brinda visibilidad en tiempo real para optimizar recursos y prevenir problemas críticos, facilitando la identificación de cuellos de botella y la optimización de recursos.

“En GBM ponemos a disposición este espacio de aprendizaje para que las empresas comprendan cómo la inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad están revolucionando los negocios, aprendan de expertos en tecnología sobre las últimas tendencias y estrategias digitales y obtengan insights prácticos que ayudan a mejorar la eficiencia operativa y tomar mejores decisiones. Nuestro objetivo es aportar el conocimiento necesario para las empresas que buscan liderar en un mundo cada vez más interconectado y dinámico”, concluyó Hidalgo.

