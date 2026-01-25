Nacionales
VIDEO | Motociclista lesionado fuerte accidente en Santa Tecla
Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un automóvil particular en el bulevar Sur, en el distrito de Santa Tecla.
El accidente fue captado por las cámaras del sistema de videovigilancia de la alcaldía de La Libertad Sur, en el sector del exrastro.
En las imágenes se observa a la motocicleta circulando de suroriente a poniente sobre el bulevar, cuando un automóvil color rojo se incorpora de forma imprudente al retorno de la zona, provocando el choque.
La imprudencia de un conductor provocó un choque sobre la bulevar Sur, a la altura del retorno Exrastro.
Recuerda que debes de conducir con precaución en todo momento. pic.twitter.com/nj4et7DjgL
— Alcaldía La Libertad Sur (@SantaTeclaSV) January 24, 2026
Nacionales
Autoridades aclaran alerta y exhorta a la población a no caer en estafas telefónicas
Este sábado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador brindó una conferencia de prensa para alertar sobre una nueva modalidad de estafa que ha sido denunciada por la población y compartir los resultados que han sido obtenidos mediante una investigación.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que mediante la investigación se ha logrado identificar y frenar a una estructura criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas con amenazas falsas.
«Ayer se exponía en redes sociales una nueva modalidad de estafa telefónica, llaman a una persona que brinde servicios varios, los citan en algún lugar despoblado y cuando llegan, le hacen creer a otros familiares que los están secuestrando y piden cierta cantidad de dinero. Hemos detectado que esto proviene de una cárcel colombiana», explicó el ministro Villatoro.
El funcionario advirtió que se debe evitar solicitudes de servicios si el número telefónico cuenta con los códigos +57, que es código país de Colombia; código +52, que es de México; y código +502, de Guatemala.
Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, reiteró a la población salvadoreña que «denunciar sí funciona», y que la «Fiscalía General de la República está trabajando en colaboración con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, con inteligencia tecnológica y también hemos activado todos los canales de cooperación internacional».
Las autoridades han identificado más de 375 números telefónicos que pertenecen a la organización criminal que opera desde una cárcel colombiana.
«La última información que nos han dado los hermanos estadounidenses nos confirma que en esta cárcel colombiana hay más de 101 teléfonos encendidos de donde están haciendo este tipo de llamadas, como hermandad policial nos hemos comunicado con policías de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú, donde está ocurriendo este mismo fenómeno», declaró Villatoro.
El titular de Seguridad aclaró que en El Salvador no existen cárteles de droga, ni secuestros, ni secuestradores, por lo tanto, no existe riesgo de daño físico, y por ende, se debe evitar pagar ante la amenaza de este tipo de llamadas.
Nacionales
Jovencito resulta lesionado tras lanzarse contra microbús tras pelea con su pareja
Un joven resultó con múltiples lesiones luego de lanzarse contra un microbús de la ruta 100-A durante las primeras horas de este sábado, en el sector de La Cuchilla, sobre la carretera antigua que de Santa Ana conduce a San Salvador.
Según testigos, el hecho ocurrió tras una discusión con su pareja, y el joven manifestó que no deseaba continuar viviendo antes de arrojarse contra la unidad de transporte en movimiento.
Socorristas llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, encontrándolo desorientado y con diversos traumas, por lo que fue atendido en la escena.
Nacionales
Adulta mayor resulta lesionada tras caer de autobús
Una adulta mayor resultó lesionada luego de caer de un autobús de la ruta 55, informaron las autoridades la mañana de este sábado.
El incidente ocurrió sobre la carretera antigua que conecta Santa Ana con San Salvador.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña brindaron atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron a un centro médico.
La Policía Nacional Civil (PNC) inició una investigación para determinar responsabilidades por las lesiones sufridas por la mujer.