Jovencito resulta lesionado tras lanzarse contra microbús tras pelea con su pareja

Este sábado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de El Salvador brindó una conferencia de prensa para alertar sobre una nueva modalidad de estafa que ha sido denunciada por la población y compartir los resultados que han sido obtenidos mediante una investigación.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que mediante la investigación se ha logrado identificar y frenar a una estructura criminal transnacional dedicada a estafas telefónicas con amenazas falsas.

«Ayer se exponía en redes sociales una nueva modalidad de estafa telefónica, llaman a una persona que brinde servicios varios, los citan en algún lugar despoblado y cuando llegan, le hacen creer a otros familiares que los están secuestrando y piden cierta cantidad de dinero. Hemos detectado que esto proviene de una cárcel colombiana», explicó el ministro Villatoro.

El funcionario advirtió que se debe evitar solicitudes de servicios si el número telefónico cuenta con los códigos +57, que es código país de Colombia; código +52, que es de México; y código +502, de Guatemala.

Por su parte, el fiscal general, Rodolfo Delgado, reiteró a la población salvadoreña que «denunciar sí funciona», y que la «Fiscalía General de la República está trabajando en colaboración con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, con inteligencia tecnológica y también hemos activado todos los canales de cooperación internacional».

Las autoridades han identificado más de 375 números telefónicos que pertenecen a la organización criminal que opera desde una cárcel colombiana.

«La última información que nos han dado los hermanos estadounidenses nos confirma que en esta cárcel colombiana hay más de 101 teléfonos encendidos de donde están haciendo este tipo de llamadas, como hermandad policial nos hemos comunicado con policías de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú, donde está ocurriendo este mismo fenómeno», declaró Villatoro.

El titular de Seguridad aclaró que en El Salvador no existen cárteles de droga, ni secuestros, ni secuestradores, por lo tanto, no existe riesgo de daño físico, y por ende, se debe evitar pagar ante la amenaza de este tipo de llamadas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...