Nacionales
Vicepresidente Ulloa se reúne con el Nuncio Apostólico al cierre de su misión en el país
El Vicepresidente Félix Ulloa, recibió al Nuncio Apostólico, Monseñor Luigi Roberto Cona, en el marco de la culminación de su misión en El Salvador.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expresó su reconocimiento por la labor pastoral y diplomática desempeñada por Monseñor Cona desde su llegada al país, así como por su permanente disposición al diálogo, su cercanía con el pueblo salvadoreño y su acompañamiento a iniciativas de carácter social y humanitario en favor de las comunidades más necesitadas.
En un ambiente de respeto y fraternidad, Monseñor Cona, destacó el respaldo de la Iglesia Católica a esfuerzos que contribuyen al bienestar de la población, entre ellos proyectos de impacto social vinculados al acceso al agua para diversas comunidades del país, con el apoyo financiero de Su Santidad, el Papa León XIV.
Ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad, respeto y cooperación entre El Salvador y la Santa Sede, sobre la base de valores compartidos como la solidaridad y el compromiso con el bienestar de los pueblos.
Nacionales
VIDEO | Así fue el rescate de un surfista en playa San Blas
Agentes de la Policía de Turismo (POLITUR) rescataron a un joven surfista que fue arrastrado mar adentro tras no tomar las debidas precauciones mientras practicaba este deporte en la costa salvadoreña.
El hecho ocurrió en aguas profundas de la playa San Blas, ubicada en el Puerto de La Libertad, donde el joven se encontraba surfeando antes de presentar dificultades para regresar a la orilla.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el rescate fue ejecutado con el apoyo del equipo acuático, logrando poner a salvo al surfista y trasladarlo a tierra firme sin que se reportaran mayores complicaciones.
“Con el apoyo del equipo acuático se logró el rescate y llevarlo a tierra firme”, detalló la institución a través de sus redes sociales.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de precaución al ingresar al mar, especialmente durante la temporada vacacional.
En el marco del Plan Verano 2026, más de 100 mil elementos de la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, Viceministerio de Transporte y demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentran desplegados a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los salvadoreños y turistas.
Nacionales
Realizan simulacro de rescate acuático en el lago de Ilopango
En el marco del lanzamiento del Plan Verano, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil ejecutaron un simulacro de rescate acuático en el lago de Ilopango, en el recién renovado Parque Acuático de Apulo, que sirvió para medir la capacidad de respuesta y la efectividad de los protocolos de atención ante emergencias que se puedan registrar en los diferentes cuerpos de agua durante la Semana Santa.
Durante el simulacro se contó con la participación articulada de personal de la Unidad de Guardavidas de Protección Civil y de otras instituciones de primera respuesta del Sistema, que ejecutaron un dispositivo para atender y rescatar a dos turistas que resultaron lesionados durante el choque de dos embarcaciones dentro del lago.
Además, los guardavidas también rescataron con bien a una tercera persona que se encontraba desaparecida en las profundidades del lago, activando el Grupo de Rescate y Recuperación Subacuática de la Unidad de Guardavidas, que tras ubicar a la víctima a una profundidad de ocho metros, procedieron a trasladarla hacia la orilla del lago para llevarla a un centro asistencial.
El éxito en la ejecución de este simulacro demuestra el nivel de preparación, coordinación y capacidad de respuesta de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, que han puesto en marcha el Plan Verano 2026, con el que el Gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza la seguridad para los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que visiten los diferentes destinos turísticos del país durante las vacaciones por la Semana Santa.
Dentro del Plan se incluye el despliegue estratégico de guardavidas en 180 puntos a escala nacional, distribuidos en 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos, en horarios de atención de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Las autoridades de Protección Civil hicieron el llamado a los visitantes a guardas las medidas de precaución necesarias y cumplir con las recomendaciones del personal guardavidas.
Nacionales
Capturan a marero tras accidentarse en San Miguel
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Edgar Alexander García Gómez, de 34 años, alias “Garrobo”, señalado como miembro de la estructura criminal MS-13, específicamente de la clica Normandi Locos Salvatruchos.
Según el reporte policial, el sujeto cuenta con antecedentes desde 2015 por los delitos de homicidio tentado y posesión y tenencia de drogas.
Las autoridades detallaron que García Gómez se conducía en una motocicleta cuando sufrió un accidente sobre la calle que conduce hacia Ciudad Barrios, en San Miguel Norte. Tras el percance, fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial por personal policial.
Al verificar su identidad en el sistema institucional, fue perfilado como pandillero, por lo que quedó bajo custodia.
La PNC indicó que será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones del caso.