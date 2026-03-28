VIDEO | Así fue el rescate de un surfista en playa San Blas

En el marco del lanzamiento del Plan Verano, las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil ejecutaron un simulacro de rescate acuático en el lago de Ilopango, en el recién renovado Parque Acuático de Apulo, que sirvió para medir la capacidad de respuesta y la efectividad de los protocolos de atención ante emergencias que se puedan registrar en los diferentes cuerpos de agua durante la Semana Santa.

Durante el simulacro se contó con la participación articulada de personal de la Unidad de Guardavidas de Protección Civil y de otras instituciones de primera respuesta del Sistema, que ejecutaron un dispositivo para atender y rescatar a dos turistas que resultaron lesionados durante el choque de dos embarcaciones dentro del lago.

Además, los guardavidas también rescataron con bien a una tercera persona que se encontraba desaparecida en las profundidades del lago, activando el Grupo de Rescate y Recuperación Subacuática de la Unidad de Guardavidas, que tras ubicar a la víctima a una profundidad de ocho metros, procedieron a trasladarla hacia la orilla del lago para llevarla a un centro asistencial.

El éxito en la ejecución de este simulacro demuestra el nivel de preparación, coordinación y capacidad de respuesta de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, que han puesto en marcha el Plan Verano 2026, con el que el Gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza la seguridad para los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que visiten los diferentes destinos turísticos del país durante las vacaciones por la Semana Santa.

Dentro del Plan se incluye el despliegue estratégico de guardavidas en 180 puntos a escala nacional, distribuidos en 34 playas, siete parques recreativos y dos lagos, en horarios de atención de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Las autoridades de Protección Civil hicieron el llamado a los visitantes a guardas las medidas de precaución necesarias y cumplir con las recomendaciones del personal guardavidas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...