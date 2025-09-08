Nacionales
TOME NOTA | Despliegan dispositivo de seguridad en alrededores del estadio Cuscatlán previo al partido de la Selecta
A partir de las 9:00 a.m. de este lunes 8 de septiembre, las autoridades de tránsito han desplegado un dispositivo de seguridad en las zonas aledañas al estadio Cuscatlán, como medida preventiva antes del partido de la selección salvadoreña contra Surinam, programado para las 6:30 p.m. Se espera la asistencia de más de 30 mil personas.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, indicó que se mantendrán labores de agilización en el bulevar Los Próceres, la calle Antigua a Huizúcar, la autopista a Comalapa y todas las vías que conducen al estadio.
Reyes aclaró que no se prevén cierres de calles, salvo que la acumulación de peatones lo haga necesario, en cuyo caso serían momentáneos. Actualmente, las vías permanecen con acceso controlado para garantizar la seguridad de los asistentes.
Nacionales
Autoridades entregan pabellón nacional a delegación de estudiantes que representarán al país en Juegos CODICADER
Esta mañana, la ministra de Educación, Karla Trigueros, junto al presidente del INDES, Yamil Bukele, entregaron el pabellón nacional a la delegación de estudiantes que orgullosamente nos representará en el Nivel Primario de los Juegos CODICADER 2025, que se celebrará en Nicaragua.
El contingente de alumnos, provenientes tanto de instituciones públicas como privadas, competirá en diferentes disciplinas deportivas y contará con todo el respaldo económico, técnico y logístico de nuestra institución y del INDES.
La participación de los estudiantes atletas también simboliza una gran oportunidad para poner en alto el nombre de El Salvador, fruto de su constancia y disciplina, valores que también estamos promoviendo desde las aulas, porque la educación va de la mano con el deporte.
“Ustedes son la prueba de que en nuestras escuelas no solo formamos atletas, sino ciudadanos con valores y espíritu de superación. Levanten la frente en alto, crean en su talento y den siempre lo mejor de sí, porque cuando salimos del país, representamos con orgullo a El Salvador”, destacó la ministra Trigueros.
Nacionales
Motociclista muere tras quedar bajo una rastra en el bulevar del Ejército
Un motociclista perdió la vida la mañana de este lunes al intentar sobrepasar un autobús en el kilómetro 8½ del bulevar del Ejército, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima circulaba a excesiva velocidad y en sentido contrario, lo que provocó que fuera arrollado por una rastra que transitaba en la zona.
El acompañante del fallecido resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Agentes policiales permanecen en el lugar para orientar el tráfico y realizar la inspección respectiva.
Principal
El amor de los abuelos se roba las miradas en desfile de Primera Infancia
Una abuelita se convirtió en protagonista de la jornada durante el desfile de Primera Infancia en el marco de las celebraciones de la independencia patria, al acompañar a su nieto durante todo el recorrido.
La imagen, que rápidamente se difundió en redes sociales, muestra la dedicación y el amor incondicional que los abuelos brindan a sus nietos, reforzando la importancia del apoyo familiar en actividades cívicas y recreativas.
Aunque no se conoce el lugar exacto donde fue tomada la fotografía, los internautas destacaron la ternura del gesto y el vínculo especial entre la abuelita y su pequeño, recordando que el acompañamiento familiar es clave para la felicidad y desarrollo de los niños.