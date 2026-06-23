Nacionales
Tacuazín sorprende a familia tras ingresar a una vivienda en Apopa
Una familia de la comunidad Valle Verde 4, en Apopa, San Salvador, vivió momentos de preocupación luego de encontrar a un tacuazín (zarigüeya) dentro de su vivienda durante la noche.
Ante la situación, los residentes solicitaron el apoyo de Comandos de Salvamento de Apopa. Socorristas de la institución se desplazaron al lugar y realizaron el manejo seguro del animal, logrando rescatarlo sin que se registraran incidentes.
Tras el procedimiento, el tacuazín fue liberado en una zona adecuada para que pudiera continuar su vida en su hábitat natural.
El hecho también permitió recordar la importancia de proteger la fauna silvestre y evitar causar daño a los animales cuando ingresan accidentalmente a zonas habitadas.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para la tarde y noche de este martes en El Salvador
Las condiciones meteorológicas para este día estarán marcadas por un cielo poco nublado durante la mañana, sin probabilidad de lluvias en el territorio nacional.
Para horas de la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad desde la zona central hacia el occidente del país. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, principalmente en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán y La Libertad. En el resto del territorio, el cielo permanecerá poco nublado y sin precipitaciones.
Durante la noche, las lluvias y la actividad eléctrica continuarán afectando la zona occidental y parte de la zona central, incluyendo sectores de La Libertad, San Salvador Sur, Sonsonate y Ahuachapán. Para el resto del país se espera un ambiente parcialmente nublado, sin lluvias.
El viento se mantendrá entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con brisas de hasta 30 kilómetros por hora perceptibles en zonas altas. Durante el desarrollo de tormentas, podrían registrarse ráfagas que superen los 30 kilómetros por hora.
Las temperaturas mantendrán un ambiente cálido durante la tarde y fresco en horas de la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por el viento del este acelerado y la presencia de una vaguada, sistemas que favorecerán la generación de lluvias y actividad eléctrica en el país.
Nacionales
Félix Ulloa reafirma compromiso de El Salvador con la integración regional en Panamá
Integración, paz y cooperación.
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, en representación del Presidente Nayib Bukele, participó en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, realizada en el Palacio Bolívar.
En este encuentro de alto nivel, el Vicepresidente Ulloa destacó el valor histórico de esta conmemoración, inspirada en la visión integracionista del Libertador Simón Bolívar, y afirmó que El Salvador se siente honrado de formar parte de este espacio, al compartir los ideales de unidad, cooperación y fraternidad entre las naciones del continente. Subrayó que el espíritu de unión centroamericana coincide plenamente con la visión bolivariana que dio origen al Congreso Anfictiónico de Panamá.
Asimismo, se refirió a los esfuerzos actuales para fortalecer la integración centroamericana, destacando la reciente elección de la nueva Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como una oportunidad para superar los desafíos actuales de la región. Reiteró que El Salvador ha presentado una propuesta integral de revisión del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, orientada a impulsar una visión de refundación del sistema regional, con instituciones comunitarias fortalecidas y acordes a los retos del siglo XXI.
En ese sentido, recordó que Centroamérica nació con una profunda vocación de unidad, expresada desde los primeros años posteriores a la independencia. También evocó el pensamiento integracionista de figuras históricas como José Cecilio del Valle, conocido como “El Sabio Valle”, y Francisco Morazán, padre de la Patria Grande, quienes promovieron la construcción de una región unida, capaz de avanzar bajo una visión común.
Finalmente, compartió la experiencia reciente de El Salvador, destacando que el país ha superado momentos complejos de su historia, entre ellos la guerra civil y la guerra social contra el crimen organizado y las pandillas. Reafirmando la disposición de El Salvador, de compartir con espíritu fraterno, su experiencia y asistencia técnica con países hermanos que enfrentan desafíos similares en materia de seguridad.
Con su participación, El Salvador reafirmó su compromiso con la integración regional, la cooperación y el ideal de unidad entre los pueblos.
Economia
Precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin cambios entre el 23 de junio y el 6 de julio de 2026, pese a factores internacionales que podrían influir en el mercado, como la suspensión de las negociaciones para poner fin al conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán.
De acuerdo con la institución, en la zona central el precio por galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74, la gasolina regular en $4.41 y el diésel en $4.44.
En la zona occidental, la gasolina superior continuará a $4.75 por galón, la regular a $4.42 y el diésel a $4.44.
Mientras tanto, en la zona oriental, la gasolina superior se mantendrá en $4.75, la gasolina regular en $4.42 y el diésel en $4.44 por galón.
La DGEHM indicó que ha reforzado las verificaciones en las estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles que recibe la población, con el propósito de que los consumidores obtengan exactamente la cantidad por la que pagan.
Asimismo, informó que inspectores de la institución realizan un monitoreo constante del mercado de las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo.
La entidad señaló que, en caso de detectarse incumplimientos a la ley, las empresas se exponen a las sanciones correspondientes. Estas acciones buscan garantizar que el consumidor final obtenga los máximos beneficios por su compra y que los salvadoreños puedan elegir la gasolinera que les brinde el mejor servicio.