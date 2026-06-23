Tacuazín sorprende a familia tras ingresar a una vivienda en Apopa

Integración, paz y cooperación.

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, en representación del Presidente Nayib Bukele, participó en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, realizada en el Palacio Bolívar.

En este encuentro de alto nivel, el Vicepresidente Ulloa destacó el valor histórico de esta conmemoración, inspirada en la visión integracionista del Libertador Simón Bolívar, y afirmó que El Salvador se siente honrado de formar parte de este espacio, al compartir los ideales de unidad, cooperación y fraternidad entre las naciones del continente. Subrayó que el espíritu de unión centroamericana coincide plenamente con la visión bolivariana que dio origen al Congreso Anfictiónico de Panamá.

Asimismo, se refirió a los esfuerzos actuales para fortalecer la integración centroamericana, destacando la reciente elección de la nueva Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), como una oportunidad para superar los desafíos actuales de la región. Reiteró que El Salvador ha presentado una propuesta integral de revisión del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, orientada a impulsar una visión de refundación del sistema regional, con instituciones comunitarias fortalecidas y acordes a los retos del siglo XXI.

En ese sentido, recordó que Centroamérica nació con una profunda vocación de unidad, expresada desde los primeros años posteriores a la independencia. También evocó el pensamiento integracionista de figuras históricas como José Cecilio del Valle, conocido como “El Sabio Valle”, y Francisco Morazán, padre de la Patria Grande, quienes promovieron la construcción de una región unida, capaz de avanzar bajo una visión común.

Finalmente, compartió la experiencia reciente de El Salvador, destacando que el país ha superado momentos complejos de su historia, entre ellos la guerra civil y la guerra social contra el crimen organizado y las pandillas. Reafirmando la disposición de El Salvador, de compartir con espíritu fraterno, su experiencia y asistencia técnica con países hermanos que enfrentan desafíos similares en materia de seguridad.

Con su participación, El Salvador reafirmó su compromiso con la integración regional, la cooperación y el ideal de unidad entre los pueblos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...