VIDEO – INTOLERANCIA | Mujer moja la venta de una anciana que vende sobre la acera aledaña a su casa

A través de las diferentes plataformas virtuales, circula el video en el cual muestra a una mujer en el momento en que le echa agua a una anciana que vendía sus productos sobre la acera de una calle principal.

En un fragmento del video, se ve a la mujer barriendo desde la segunda planta de su casa y al percatarse que la anciana se había instalado con su veta sobre la acera decidió echarle agua.

La persona que grabó el video dijo que le tocó ver una mala experiencia, ya que asegura que la mujer lo hizo de manera intencional y le echó a perder la venta de la anciana.

“Mi quería amiga le moja todo su negocio, no hagan este tipo de cosas, mejor pónganse a ayudar y no ha echar perder el trabajo de otras personas porque esto no se hace”, dijo el joven.

Según usuarios, este hecho habría ocurrido en Peribán de Ramos, Michoacán, México y en las redes sociales califican a la mujer de no tener principios morales y amor hacia las demás personas.