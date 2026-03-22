Vicepresidente Ulloa participa en el estreno del documental “Olas y Raíces”

En el marco de la promoción del turismo y la cultura, el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa y su esposa Lilian de Ulloa participaron en el estreno del documental “Olas y Raíces”, realizado en el Muelle Turístico de Surf City, en el puerto de La Libertad , un espacio emblemático del proceso de transformación impulsado en la zona costera del país.

Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa habló del valor de esta producción audiovisual como una narrativa auténtica. En esa línea subrayó, como la estrategia del Presidente @nayibbukele de impulsar el surf, ha permitido transformar este deporte en un eje estratégico de desarrollo para toda la zona, señalando que la propuesta por el turismo deportivo, ha contribuido a posicionar al país a nivel internacional, consolidando la marca @SurfCity como un referente.

Asimismo, enfatizó que esta apuesta ha contribuido significativamente a dinamizar el desarrollo económico y social del departamento de La Libertad, atrayendo inversión, generando empleo y fortaleciendo la oferta turística nacional.

Por su parte, el productor del documental, Alejandro, compartió que la obra nace con la intención de promover que “el surf no es solo un deporte, es cultura”, y que esta visión permitió desarrollar una propuesta que integra el estilo de vida, el emprendimiento, la gastronomía y la identidad local, mostrando una faceta más humana y transformadora de las comunidades costeras.

El documental “Olas y Raíces” se enmarca en esta visión país, al retratar la conexión entre el surf y la identidad salvadoreña, afirmó la Ministra de Turismo, Sra. @MorenaValdezSV. A la actividad asistieron representantes del sector público, privado y la comunidad local, quienes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el ecosistema turístico nacional.

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