Sucesos
Se fue sin pagar en una gasolinera de Usulután y regresó horas después tras hacerse viral
Un taxista que se retiró sin pagar el combustible en una gasolinera del departamento de Usulután llegó posteriormente a cancelar el monto adeudado, luego de que el caso se viralizara en redes sociales.
Según la información compartida por los administradores del establecimiento, se publicó una denuncia en redes sociales con el objetivo de que el conductor realizara el pago correspondiente. En la publicación se protegió la identidad del taxista, aunque se le advirtió que, de no presentarse a cancelar, serían divulgados su rostro y la placa del vehículo.
Horas después de la publicación, el hombre acudió al negocio para saldar la deuda.
De acuerdo con lo informado, el taxista manifestó que todo se trató de una equivocación y ofreció disculpas por lo ocurrido.
Sucesos
Ahora ni el pan se salva: jovencito es captado hurtando una bolsa de pan francés en Sonsonate
Un joven fue captado por una cámara de videovigilancia cuando hurto una bolsa de pan francés que un vendedor había dejado colgada en la puerta de una vivienda, en el departamento de Sonsonate.
El hecho ocurrió el martes de esta semana y quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
En las imágenes se observa al joven acercarse de manera sigilosa a la vivienda donde el panadero había dejado la bolsa de pan colgada en la puerta para su entrega.
Tras verificar que no había personas observándolo, el sujeto descolgó la bolsa y huyó del lugar, aparentemente creyendo que no había dejado evidencia de lo ocurrido.
Principal
Dos jóvenes fueron alcanzados por un rayo en Cuscatlán
Dos jóvenes fueron impactados por un rayo durante una tormenta eléctrica registrada en el cantón Cujuapa, en las cercanías del Lago de Ilopango, distrito de Cojutepeque, en Cuscatlán Sur, informó la Dirección General de Protección Civil.
El incidente ocurrió la noche del jueves. Un joven de 18 años falleció en el lugar del impacto, mientras que una adolescente de 16 años resultó lesionada y fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
De acuerdo con información proporcionada por habitantes de la zona, ambos se desplazaban en una motocicleta y, durante la tormenta, buscaron resguardarse en una champa de lámina ubicada contigua a la cancha de fútbol del cantón Cujuapa, donde fueron alcanzados por la descarga eléctrica.
Este tipo de tragedias ha enlutado a varias familias en El Salvador. Como antecedente, el pasado viernes 5 de junio, un joven identificado como José Roberto García Arévalo murió tras ser alcanzado por un rayo en Atiquizaya, Ahuachapán.
Ante este tipo de emergencias, las autoridades recomiendan no refugiarse debajo de árboles, rocas u otros elementos prominentes y solitarios, así como retirarse de lugares elevados, como cimas o lomas.
Asimismo, aconsejan no correr durante una tormenta eléctrica, evitar el contacto con materiales metálicos y cuerpos de agua, y apagar, de ser posible, dispositivos como teléfonos móviles y tabletas, debido a que sus radiaciones pueden atraer rayos.
Principal
Guatemalteco que agredió a creador de contenido salvadoreño quedó en manos de las autoridades migratorias
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un ciudadano guatemalteco, identificado como Kevin Daniel Bautista Cabrera, agredió al creador de contenido salvadoreño TNT, en un hecho que quedó registrado en videos que circulan en redes sociales.
Las imágenes muestran el momento en que el ciudadano extranjero agrede físicamente al creador de contenido.
De acuerdo con la información oficial, Bautista Cabrera fue localizado por las autoridades en el parque Libertad, en el centro de San Salvador. Tras su identificación, la PNC coordinó con la Dirección General de Migración y Extranjería para verificar su estatus migratorio.
Como resultado de la inspección, las autoridades determinaron que el ciudadano guatemalteco se encontraba en situación migratoria irregular, por lo que fue entregado a la Dirección General de Migración y Extranjería para que continúe con el procedimiento correspondiente, conforme a la legislación vigente.
A través de su cuenta en la red social X, la Policía Nacional Civil manifestó: «No vamos a permitir que ninguna persona, incluso extranjeros, venga a alterar el orden y la paz que vive el país».