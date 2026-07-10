Se fue sin pagar en una gasolinera de Usulután y regresó horas después tras hacerse viral

Dos jóvenes fueron impactados por un rayo durante una tormenta eléctrica registrada en el cantón Cujuapa, en las cercanías del Lago de Ilopango, distrito de Cojutepeque, en Cuscatlán Sur, informó la Dirección General de Protección Civil.

El incidente ocurrió la noche del jueves. Un joven de 18 años falleció en el lugar del impacto, mientras que una adolescente de 16 años resultó lesionada y fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

De acuerdo con información proporcionada por habitantes de la zona, ambos se desplazaban en una motocicleta y, durante la tormenta, buscaron resguardarse en una champa de lámina ubicada contigua a la cancha de fútbol del cantón Cujuapa, donde fueron alcanzados por la descarga eléctrica.

Este tipo de tragedias ha enlutado a varias familias en El Salvador. Como antecedente, el pasado viernes 5 de junio, un joven identificado como José Roberto García Arévalo murió tras ser alcanzado por un rayo en Atiquizaya, Ahuachapán.

Ante este tipo de emergencias, las autoridades recomiendan no refugiarse debajo de árboles, rocas u otros elementos prominentes y solitarios, así como retirarse de lugares elevados, como cimas o lomas.

Asimismo, aconsejan no correr durante una tormenta eléctrica, evitar el contacto con materiales metálicos y cuerpos de agua, y apagar, de ser posible, dispositivos como teléfonos móviles y tabletas, debido a que sus radiaciones pueden atraer rayos.

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