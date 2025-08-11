Seis lesionados tras colisión entre pick up y toro en San Miguel

El Ministerio de Medio Ambiente informó que este lunes persistirá la influencia de vaguadas en la región, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias y tormentas en distintos puntos del territorio.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nublado sobre la cordillera volcánica y la zona norte, y despejado en el resto del país, sin precipitaciones. Por la tarde, se prevén lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y áreas cercanas, así como tormentas en el norte de las zonas occidental y central.

En horas de la noche, las precipitaciones y tormentas que se formen en la zona norte se desplazarán hacia el occidente y centro, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. También se esperan lluvias en el sector del golfo de Fonseca y la zona costera oriental.

Los vientos soplarán del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, variando del sureste al suroeste por la tarde, con velocidades de 10 a 22 km/h, y ráfagas superiores a 35 km/h durante tormentas. El ambiente será muy cálido en el día y fresco en la noche y madrugada.

