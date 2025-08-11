Tres personas resultan lesionadas tras fuerte accidente en Sonsonate

Un accidente de tránsito registrado la noche del domingo en el kilómetro 46 de la carretera Litoral, en el sector de La Libertad Costa, dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el reporte, el percance ocurrió cuando un conductor en estado de ebriedad embistió a un motociclista, quien murió en el lugar. Su acompañante fue trasladado a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas.

El responsable intentó huir tras el hecho, pero fue detenido por las autoridades y será procesado por el incidente.

