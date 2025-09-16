PNC captura a tres conductores ebrios en Chalatenango y Santa Ana

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres sujetos que conducían en estado de ebriedad y provocaron accidentes de tránsito en diferentes puntos de Chalatenango y Santa Ana.

El primero fue identificado como Walter Amílcar Rodríguez Guardado, de 48 años, quien perdió el control de su vehículo e impactó contra una cuneta en el kilómetro 58 ½ de la carretera Longitudinal del Norte, en San Bartolo, Chalatenango. La prueba de alcotest arrojó 182 grados de alcohol.

En Santa Ana fue detenido Denis Alexander Ramírez Vega, de 27 años, luego de causar un accidente en la calle que conduce del Lago de Coatepeque al distrito de El Congo. El test de alcoholemia determinó que manejaba con 136 grados de alcohol.

El tercer arresto se realizó en La Palma, Chalatenango, donde Nelson Abel Galdámez, de 24 años, provocó un percance que dejó a un hombre lesionado. El alcotest marcó 175 grados de alcohol.

Los tres detenidos serán procesados por conducción peligrosa, mientras que Ramírez y Galdámez enfrentarán además cargos por lesiones culposas.

