Nacionales
Motociclista resulta lesionado tras accidente en la Troncal del Norte
Un motociclista resultó lesionado tras sufrir un accidente de tránsito sobre el kilómetro 6 de la carretera Troncal del Norte, en la jurisdicción de Ciudad Delgado, San Salvador Centro.
De acuerdo con el testimonio del propio motociclista, quedó presionado entre dos vehículos, situación que le provocó múltiples lesiones.
Elementos de Comandos de Salvamento acudieron al lugar del siniestro para brindarle atención prehospitalaria. Posteriormente, el motociclista fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica.
Judicial
Condenan hasta a 880 años de prisión a 65 mareros
Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.
Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.
⚖️ HASTA A 880 AÑOS DE PRISIÓN A 65 MAREROS
Una de las víctimas de estos criminales fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, San Miguel. Luego de aislarla, la golpearon y apuñalaron hasta matarla.
Además, los imputados son responsables de 22 homicidios, 8… pic.twitter.com/aaqK9xDLFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
Principal
Reportan cuatro personas fallecidas en diferentes puntos de Sonsonate
Cuatro personas habrían sido localizadas sin vida en distintos puntos del departamento de Sonsonate durante las últimas horas, de acuerdo con información preliminar relacionada con los casos.
Entre los hechos reportados se encuentra el de un hombre conocido como Don Porfirio; una mujer identificada preliminarmente como Kenia, de 25 años, quien, según los primeros reportes, presentaría posibles señales de violencia; un hombre conocido como Don Medardo; y otra persona cuya identidad aún no ha sido establecida.
Los diferentes hallazgos fueron reportados en las colonias Angélica y Buenos Aires, en un sembradío ubicado en el caserío El Nance, Metalío, y sobre la calle que conduce hacia Cruz Grande, Izalco.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial que confirme de manera conjunta estos casos, por lo que la información permanece en calidad de preliminar.
Se espera que las instituciones correspondientes brinden información oficial y determinen las circunstancias de cada uno de los fallecimientos.
Sucesos
Ubican en Guatemala a pandillero salvadoreño que se refugiaba en ese país
Autoridades de Guatemala reportaron la captura de un pandillero de origen salvadoreño que fue ubicado en territorio guatemalteco.
El detenido fue identificado como René N., de 32 años, señalado como miembro activo del Barrio 18. La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que el sujeto fue ubicado en Quetzaltenango, Guatemala.
Tras su detención, las autoridades guatemaltecas indicaron que el salvadoreño será entregado a El Salvador para que responda por los crímenes con los que estaría relacionado.