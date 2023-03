Militares capturan a pandillero de la 18-S al encontrarle información de la mara en su celular

Una joven mujer perdió la vida tras un grave accidente ocurrido este lunes en la calle principal de Valle Nuevo, municipio de San Carlos, Morazán.

La víctima fue identificada como Doris Estela Arévalo Flores, de 22 años, quien era originaria de Chilanga, Morazán.

La joven viajaba en la parte trasera de un pick up cuyo conductor perdió el control y volcó. La señorita quedó debajo del vehículo, causándole la muerte de inmediato.

Según testigos, el pick up viajaba en dirección de San Miguel hacia San Francisco Gotera cuando una camioneta salió de un negocio de la zona e invadió el carril. Debido a la alta velocidad, el conductor del pick up no logró frenar y colisionó, luego volcó generándose una tragedia.

