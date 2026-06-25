Junio acumula 23 días sin homicidios en El Salvador, según la PNC

Más del 83 % de los salvadoreños califica las acciones impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad pública como «lo mejor» que está ocurriendo en el país, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, cuyos datos fueron presentados ayer.

Según el estudio, la población reconoce los beneficios de medidas implementadas a escala nacional, como el régimen de excepción y el Plan Control Territorial (PCT), destacando aspectos como la reducción de la violencia, el encarcelamiento de pandillas y la libertad para movilizarse.

La encuesta también refleja que el 64.3 % de los consultados considera que los principales logros del gobierno del presidente Nayib Bukele durante su séptimo año al frente del Ejecutivo son la seguridad y el combate de las pandillas.

De acuerdo con la información presentada, estos resultados coinciden con la calificación otorgada al Ministerio de Seguridad y Justicia por las acciones ejecutadas para garantizar la integridad de la población.

En cuanto al régimen de excepción, el Iudop-UCA evaluó la opinión ciudadana sobre la continuidad de esta medida constitucional. El 68.9 % de los encuestados manifestó que debe mantenerse por más tiempo.

Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 57 votos, la prórroga número 52 del régimen de excepción, que permanecerá vigente durante un mes más, desde el 30 de junio hasta el 29 de julio de 2026.

La medida no contó con el respaldo de los diputados de las bancadas de ARENA y Vamos. Según lo expuesto, la continuidad del régimen fortalece el Plan Control Territorial como parte de las estrategias para combatir las estructuras criminales y mantener el ambiente de paz.

Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha acumulado 1,137 días sin homicidios, de los cuales 149 corresponden a lo que va de 2026.

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