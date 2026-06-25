Nacionales
Junio acumula 23 días sin homicidios en El Salvador, según la PNC
Junio sumó un día más sin registrar homicidios en El Salvador y acumula un total de 23 jornadas sin asesinatos, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los datos fueron compartidos por la institución a través de su cuenta de X, donde detalló que el miércoles 24 de junio finalizó sin reportes de homicidios en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el miércoles 24 de junio, con 0 homicidios en el país», publicó la PNC en la referida red social.
De acuerdo con el balance de Seguridad, el año 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Asimismo, las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes realizados por equipos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, acciones que, según indican, han permitido mantener un contexto social alejado de la violencia y han contribuido a que El Salvador sea considerado el país más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
Salvadoreños consideran que las acciones de seguridad deben seguir vigentes
Más del 83 % de los salvadoreños califica las acciones impulsadas por el Ejecutivo en materia de seguridad pública como «lo mejor» que está ocurriendo en el país, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, cuyos datos fueron presentados ayer.
Según el estudio, la población reconoce los beneficios de medidas implementadas a escala nacional, como el régimen de excepción y el Plan Control Territorial (PCT), destacando aspectos como la reducción de la violencia, el encarcelamiento de pandillas y la libertad para movilizarse.
La encuesta también refleja que el 64.3 % de los consultados considera que los principales logros del gobierno del presidente Nayib Bukele durante su séptimo año al frente del Ejecutivo son la seguridad y el combate de las pandillas.
De acuerdo con la información presentada, estos resultados coinciden con la calificación otorgada al Ministerio de Seguridad y Justicia por las acciones ejecutadas para garantizar la integridad de la población.
En cuanto al régimen de excepción, el Iudop-UCA evaluó la opinión ciudadana sobre la continuidad de esta medida constitucional. El 68.9 % de los encuestados manifestó que debe mantenerse por más tiempo.
Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó ayer, con 57 votos, la prórroga número 52 del régimen de excepción, que permanecerá vigente durante un mes más, desde el 30 de junio hasta el 29 de julio de 2026.
La medida no contó con el respaldo de los diputados de las bancadas de ARENA y Vamos. Según lo expuesto, la continuidad del régimen fortalece el Plan Control Territorial como parte de las estrategias para combatir las estructuras criminales y mantener el ambiente de paz.
Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha acumulado 1,137 días sin homicidios, de los cuales 149 corresponden a lo que va de 2026.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para la tarde y noche de este jueves
Las condiciones del tiempo para este día estarán marcadas por un ambiente muy cálido durante las horas diurnas y fresco durante la noche y la madrugada, según el pronóstico meteorológico.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado y sin probabilidad de lluvias en el territorio nacional.
Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad, con cielo parcialmente nublado y lluvias en sectores de la zona montañosa del norte y la franja volcánica.
En horas de la noche, las precipitaciones se concentrarán en sectores de la zona central y occidental del país, especialmente en los departamentos de Cuscatlán, La Libertad, San Salvador, Santa Ana y Sonsonate.
Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. El viento variará entre los 10 y 25 kilómetros por hora, con brisas de hasta 35 kilómetros por hora perceptibles en zonas altas. Durante las tormentas, se esperan ráfagas de 40 kilómetros por hora o más.
Estas condiciones están asociadas a la influencia de una Onda Tropical, el flujo del este acelerado y la presencia del polvo del Sahara. De acuerdo con el informe, tanto el polvo sahariano como el flujo del este estarán limitando parcialmente el desarrollo de lluvias sobre el territorio nacional.
Internacionales
Gobierno de El Salvador ofrece ayuda humanitaria a Venezuela tras sismo de magnitud 7.1
Foto: Cortesía
El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que el Gobierno de El Salvador brindará asistencia humanitaria a Venezuela tras el sismo de magnitud 7.1 que afectó al país sudamericano.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó que el apoyo ya fue ofrecido oficialmente por medio de la Cancillería salvadoreña.
“Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería”, manifestó el Presidente.
Bukele detalló que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, se encuentran listos para partir hacia Caracas para colaborar en las labores de atención a las personas afectadas por el movimiento telúrico.
#CRONIO #ADVERTENCIA El Presidente Nayib Bukele ofreció ayuda humanitaria a Venezuela, luego de los devastadores terremotos de este miércoles.
“300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir… pic.twitter.com/n3w8ZRCSN0
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 25, 2026
La ayuda humanitaria incluye personal especializado en búsqueda y rescate, atención médica de emergencia y suministros esenciales destinados a apoyar a las comunidades impactadas por el sismo.
El Gobierno de El Salvador reiteró su disposición de colaborar con las autoridades venezolanas en las tareas de respuesta y asistencia ante la emergencia provocada por el terremoto.