Reprograman audiencia de anticipo de pruebas en caso Saqueo Público

El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador suspendió este lunes la audiencia de anticipo de prueba en el caso Saqueo Público, en el cual es acusado el expresidente Mauricio Funes y 30 personas más, entre exfuncionarios y familiares del prófugo exmandatario.

La audiencia fue reprogramada para el martes 26 de este mes debido a que algunos abogados de los acusados no se presentaron a la diligencia judicial.

“Efectivamente teníamos programada para iniciar partir de las 9:00 de la mañana de este día [lunes] y hasta el viernes 29 de octubre la realización de procedimiento de declaración anticipada de un testigo que goza con régimen de protección en el caso conocido como Saqueo Público; sin embargo, se nos ha informado que no han comparecido los abogados de ciertos defendidos, visto esto se ha suspendido para este día, pero continuará mañana”, explicó una fuente de la Fiscalía.

#CombateALaCorrupción I El Tribunal 8° de Instrucción suspende la jornada de este día de Audiencia Especial de toma de declaración anticipada de un testigo, en relación con el #CasoSaqueoPúblico en el que son procesados varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes. pic.twitter.com/8Treo81N1X — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 25, 2021

Al centro judicial de San Salvador se presentó la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y también José Miguel Menéndez Avelar, [a] “Mecafé”, este último está recluido en el Sector 9 del Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

“Habían señalado la audiencia de anticipo de pruebas de un testigo criterio de parte de la Fiscalía, pero se suspendió porque no estaban todas las partes que tenían que estar presentes”, apuntó Roberto Calderón, abogado defensor de “Mecafé”, quien ha solicitado que se agilice el proceso y que ya no se siga dilatando la instalación de la audiencia preliminar.

“Con respecto a mi defendido, nosotros esperamos que ya no se siga dilatando el proceso, tiene tres años, cuatro meses y 20 días de estar detenido, esto genera una incertidumbre en mi cliente. Él podría seguir vinculado al proceso, pero ya no en la detención provisional porque esa es la medida más gravosa que nuestra ley nos da; sin embargo, no es justo ni conveniente que una persona tenga una incertidumbre de más de tres años sin que se haya celebrado la audiencia preliminar”, indicó el abogado.

El Juzgado Octavo de Instrucción continuará el martes a las 9:00 de la mañana la audiencia de anticipo de prueba en el caso denominado por la Fiscalía como Saqueo Público, en este se señala al expresidente Funes de sustraer $351 millones provenientes de fondos públicos.