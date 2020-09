12 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a la pena de 12 años de cárcel a Ricardo L. de 41 años de edad; por cometer el delito de agresión sexual en menor incapaz continuada.

La condena se basó en suficiente prueba, con la cual se comprobó el cometimiento del hecho por parte del acusado.

El ahora condenado, quien era padrastro de la menor, tenía una hija con la madre de esta, quien llegaba cada sábado a dejar a la víctima a su casa de habitación para que le hiciera compañía a la hermanita, ya que no estaba conviviendo con él. Fue así que en febrero de 2017 la llego a dejar y la hermanita no estaba, porque había salido con una familiar, por lo que se quedó sola con él, el hombre llamó a la menor al cuarto y ahí le quito la ropa y le realizó tocamientos en sus partes íntimas, luego le dijo que no fuera a decir nada, porque nadie le creería.

La agresión se repito en junio del mismo año y en agosto del siguiente año, manteniendo las amenazas para que no dijera nada.

La abuelita materna de la niña, notó actitudes extrañas, por lo que le pregunto que si pasaba algo y si alguien le había hecho daño, es esta forma le contó todo lo que sucedía, en consecuencia se procedió a poner la denuncia.