Juzgado de Vigilancia otorga reducción de pena a Expresidente Saca

El Juzgado 2° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena ordenó que, a la pena del Expresidente, Elías Antonio Saca, de 12 años de cárcel se le restaran dos, luego que la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria fuera del criterio que ese tiempo lo purgó, cuando se le había decretado detención provisional.

La jueza realizó una audiencia especial de cómputo hace unos días y emitió una resolución, sin embargo, al defensa apeló tal decisión y la referida Cámara presentó su anterior argumento, además, de ordenarle a la jueza que le redujera la pena.

El delito por cual, el Juzgado 9° de Instrucción la impuso la pena de dos años más de cárcel fue peculado y se le sumó a las diez ya impuestos por el Tribunal 2° de Sentencia por el ilícito penal de lavado de dinero y activos.

La mencionada instancia superior sostuvo en su resolución que Saca cumplió la pena de dos años desde que fue detenido hasta que se le condenó por el delito de peculado.

La suscrita se vio obligada a ejecutar la orden de la Cámara de lo contrario caería en desacato. El exmandatario, quien estuvo al frente del país desde el 1 de junio de 2004 hasta el 31 de mayo de 2009, cumplirá la totalidad de la pena hasta el 27 de octubre de 2026, la media pena el 28 de octubre de 2021, mientras que las dos terceras partes el 27 de junio de 2023.

De no habérsele quitado los 24 meses, el proceso de Saca se habría tardado dos años más en lo que respecta a los beneficios de la Ley Penitenciaria, no así la pena total ya que a eso no se le puede cambiar fecha. Saca volvió al pabellón nueve del penal de La Esperanza en San Luis Mariona.