Nacionales
Fuerte viento provoca caída de árbol sobre un vehículo en San Salvador
Foto: Cortesía
Un árbol de gran tamaño cayó sobre un vehículo este mediodía en la calle que conecta Gabriela Mistral con el redondel México, en San Salvador, debido a la fuerza del viento.
El percance provocó la interrupción total del tráfico, ya que el árbol bloqueó completamente el carril, según informaron las autoridades.
Personal de los cuerpos de socorro se desplazó al lugar para atender al conductor afectado; afortunadamente, no se reportaron lesionados y únicamente se registraron daños materiales.
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
Nacionales
MARN podría restringir acceso al volcán de Santa Ana por fuertes vientos
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió un aviso ante la posibilidad de limitar temporalmente los recorridos turísticos hacia el volcán de Santa Ana, debido a la presencia de fuertes vientos que podrían poner en riesgo la seguridad de los visitantes.
La institución informó que la medida será preventiva y se aplicará según las condiciones climáticas registradas en la zona. Dependiendo de la intensidad del viento, los guardarecursos podrían restringir el acceso total o parcial al cráter, con el objetivo de evitar incidentes durante las caminatas hacia la cima.
El MARN pidió comprensión a los turistas y exhortó a seguir las indicaciones del personal en el sitio. Además, recordó que este tipo de restricciones son comunes durante la temporada de vientos, cuando las ráfagas suelen superar los niveles considerados seguros para los visitantes.
El volcán de Santa Ana, también conocido como Ilamatepec, es uno de los destinos naturales más visitados del país por su impresionante cráter y la laguna de color turquesa que alberga en su interior.
Nacionales
Cuatro personas detenidas por sustraer más de $24,000 de escuela en Sonsonate
Cuatro personas fueron detenidas por ser acusadas de sustraer más de $24,000 de un centro escolar de Sonsonate, informó la Fiscalía General de la República.
Según explicó el ministerio público, los hechos ocurrieron entre el año 2016 y 2021. Las personas detenidas «eran las encargadas de administrar los fondos del programa de bonos escolares y no realizaron la debida liquidación, incumpliendo con sus obligaciones dentro de la institución».
Los capturados son Regina Marcela Castañeda de López, directora y presidenta propietaria del centro escolar durante los años 2016 – 2021; Hugo Alfredo González Rodríguez, profesor y concejal propietario, en los años 2015, 2017, 2020 y 2022; Kenny Edelmira Cáceres Aguirre, profesora y concejal en los periodos de 2017 – 2019 y Juan Francisco Menjívar Acevedo, padre de familia y tesorero propietario entre 2015 -2017.
Los detenidos serán remitidos próximamente para ser procesados por el delito de peculado.