Nacionales
FOTOS | Autoridades decomisan droga y dinero tras allanamientos en San Salvador y Panchimalco
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó allanamientos en distintos puntos del país como parte de la lucha frontal contra el narcotráfico.
Uno de los operativos se realizó en un bar ubicado en la zona conocida como La Zona Real, en San Salvador, donde se encontró varias porciones de cocaína, dinero en efectivo y se detuvo a una persona.
En otra intervención, realizada en Panchimalco, las autoridades decomisaron porciones de marihuana y capturaron a Eduardo Alejandro Rivera Hernández.
Nacionales
Capturan a hombre que robó casi $700 en parada de bus en Sonsonate
Tras la difusión de una denuncia en redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Rolando Alexander Cortez Rivas, acusado de robar a una persona que esperaba transporte público.
El hecho ocurrió en julio, cuando Cortez Rivas sustrajo una cartera con aproximadamente $700 dólares y huyó del lugar.
Las autoridades informaron que el detenido será presentado ante los tribunales correspondientes en los próximos días.
Judicial
Prisión para sujeto que asesinó a machetazos a su acreedor en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Nacionales
El Salvador acumula 10 días sin homicidios en lo que va de agosto
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 12 de agosto cerró con cero homicidios en todo el territorio nacional, sumando así 10 jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.
Con este nuevo registro, el país acumula 186 días sin asesinatos en 2025: 29 en julio, 25 en junio, mayo y abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.
Las autoridades atribuyen este resultado a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Desde entonces, más de 86,000 pandilleros y colaboradores han sido capturados por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Salvador ha reducido drásticamente su tasa de homicidios, pasando de 106.3 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9 en 2024. Para este 2025, la proyección oficial es cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.