FOTOS | Alcaldía de Santa Ana Centro investiga el abandono de cuatro gatitos en la colonia San Luis

El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, informó que la municipalidad ya cuenta con datos importantes sobre la persona responsable de abandonar a cuatro gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, en Santa Ana, así como con evidencia recopilada mediante el sistema de videovigilancia.

Acevedo explicó que, desde el primer día en que se reportó el caso, giró instrucciones a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para localizar a la responsable de este hecho.

El funcionario detalló que las investigaciones se realizaron conforme a las facultades establecidas en la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Asimismo, indicó que la información y las pruebas recopiladas permitirán gestionar la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves, como la relacionada con este caso.

Sin embargo, el alcalde señaló que existen limitaciones legales para ingresar a una vivienda sin autorización. Según explicó, la municipalidad no puede derribar una puerta ni allanar una casa sin una orden judicial. Agregó que, si los ocupantes permiten el ingreso, es posible proceder con la imposición de la sanción correspondiente.

Ante esta situación, Acevedo hizo un llamado a la población y a las organizaciones de protección animal para que presenten la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que la institución pueda iniciar las acciones legales correspondientes contra la responsable.

El alcalde aseguró que la municipalidad entregará a la Fiscalía todos los videos y las pruebas recolectadas para contribuir a la conformación del caso.

Por otra parte, pidió a la organización Dame tu Pata El Salvador evitar señalamientos falsos y sostuvo que la alcaldía actuó de manera inmediata y responsable desde que tuvo conocimiento del abandono de los cuatro gatitos.

Finalmente, invitó a la organización y a la población a trabajar en conjunto para generar conciencia y prevenir que hechos de maltrato y abandono animal vuelvan a ocurrir. Acevedo reiteró que su compromiso con la protección de los animales es genuino y manifestó su intención de trabajar para que se cumpla la ley.

Informo a la población que desde el día 1 que se registró el caso de abandono de 4 gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, giré instrucciones inmediatas a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), para ubicar a la responsable de tan reprochable acto. Procedimos a la investigación en base a lo que la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal nos permite. Ya contamos con datos importantes de la responsable y toda la evidencia recolectada por el sistema de videovigilancia, para poder hacer efectiva la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves como esta. Aquí nos enfrentamos a una barrera que me llena de impotencia, porque la ley no nos permite derribar una puerta o allanar la casa sin la orden de un juez. Obviamente, si nos abren, es posible colocar la sanción o proceder. Invitamos a la población y organizaciones de protección animal a poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que ellos puedan proceder legalmente y que caiga todo el peso de la ley sobre la responsable. Desde la municipalidad, les entregaré todos los videos y pruebas recolectadas para armar el caso. También pido a la organización «Dame tu Pata El Salvador» evitar señalamientos falsos, ya que hemos actuado de manera inmediata y responsable. Los invito a trabajar de la mano para hacer conciencia a la población y evitar que este tipo de actos crueles se repitan. Mi compromiso con los animalitos es genuino y juntos vamos a hacer que la ley se respete. #SantaAnaCentro #ElSalvador — Gustavo Acevedo (@AcevedoGustavo_) October 8, 2026

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