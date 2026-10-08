Nacionales
FOTOS | Alcaldía de Santa Ana Centro investiga el abandono de cuatro gatitos en la colonia San Luis
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, informó que la municipalidad ya cuenta con datos importantes sobre la persona responsable de abandonar a cuatro gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, en Santa Ana, así como con evidencia recopilada mediante el sistema de videovigilancia.
Acevedo explicó que, desde el primer día en que se reportó el caso, giró instrucciones a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para localizar a la responsable de este hecho.
El funcionario detalló que las investigaciones se realizaron conforme a las facultades establecidas en la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Asimismo, indicó que la información y las pruebas recopiladas permitirán gestionar la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves, como la relacionada con este caso.
Sin embargo, el alcalde señaló que existen limitaciones legales para ingresar a una vivienda sin autorización. Según explicó, la municipalidad no puede derribar una puerta ni allanar una casa sin una orden judicial. Agregó que, si los ocupantes permiten el ingreso, es posible proceder con la imposición de la sanción correspondiente.
Ante esta situación, Acevedo hizo un llamado a la población y a las organizaciones de protección animal para que presenten la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que la institución pueda iniciar las acciones legales correspondientes contra la responsable.
El alcalde aseguró que la municipalidad entregará a la Fiscalía todos los videos y las pruebas recolectadas para contribuir a la conformación del caso.
Por otra parte, pidió a la organización Dame tu Pata El Salvador evitar señalamientos falsos y sostuvo que la alcaldía actuó de manera inmediata y responsable desde que tuvo conocimiento del abandono de los cuatro gatitos.
Finalmente, invitó a la organización y a la población a trabajar en conjunto para generar conciencia y prevenir que hechos de maltrato y abandono animal vuelvan a ocurrir. Acevedo reiteró que su compromiso con la protección de los animales es genuino y manifestó su intención de trabajar para que se cumpla la ley.
Informo a la población que desde el día 1 que se registró el caso de abandono de 4 gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, giré instrucciones inmediatas a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), para ubicar a la responsable de tan reprochable acto. Procedimos a la investigación en base a lo que la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal nos permite. Ya contamos con datos importantes de la responsable y toda la evidencia recolectada por el sistema de videovigilancia, para poder hacer efectiva la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves como esta. Aquí nos enfrentamos a una barrera que me llena de impotencia, porque la ley no nos permite derribar una puerta o allanar la casa sin la orden de un juez. Obviamente, si nos abren, es posible colocar la sanción o proceder. Invitamos a la población y organizaciones de protección animal a poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que ellos puedan proceder legalmente y que caiga todo el peso de la ley sobre la responsable. Desde la municipalidad, les entregaré todos los videos y pruebas recolectadas para armar el caso. También pido a la organización «Dame tu Pata El Salvador» evitar señalamientos falsos, ya que hemos actuado de manera inmediata y responsable. Los invito a trabajar de la mano para hacer conciencia a la población y evitar que este tipo de actos crueles se repitan. Mi compromiso con los animalitos es genuino y juntos vamos a hacer que la ley se respete. #SantaAnaCentro #ElSalvador
— Gustavo Acevedo (@AcevedoGustavo_) October 8, 2026
Nacionales
Autoridades ejecutan peritaje en droga decomisada para su destrucción
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), inició este 8 de octubre un peritaje a droga decomisada que será destruida en cumplimiento de un mandato judicial.
Las autoridades realizan la prueba de campo, el registro, la clasificación y el levantamiento de actas como parte del procedimiento previo a la destrucción de las sustancias.
De acuerdo con la FGR, la droga corresponde a diferentes incautaciones realizadas por las autoridades en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
La diligencia se desarrolla en cumplimiento de una orden judicial.
AUTORIDADES EJECUTAN PERITAJE EN DROGA DECOMISADA, PARA SU DESTRUCCIÓN La @FGR_SV en coordinación con @PNCSV inician con la prueba de campo, registro, clasificación y levantamiento de actas para proceder con la destrucción de droga que se realizará este día. Estas sustancias corresponden a diferentes incautaciones desarrolladas por las autoridades en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador. Esta diligencia se desarrolla de acuerdo a mandato judicial. #CronioSV #FGR #PNC #DrogaIncautada #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 8, 2026
Judicial
Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Nacionales
PNC captura a pandillero que robó una motocicleta en Colón
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero señalado de robar una motocicleta a punta de pistola en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. La detención se produjo durante un patrullaje preventivo, según informaron las autoridades.
De acuerdo con la PNC, las Fuerzas Especiales fueron alertadas sobre un sujeto que había robado una motocicleta a un ciudadano utilizando un arma de fuego. Tras recibir la información, las autoridades iniciaron la búsqueda del sospechoso.
El detenido fue identificado como David Arnoldo Corvera Romero, alias «Snap», «Travieso» o «Pelón», a quien la PNC señala como gatillero de la MS13.
Según las autoridades, Corvera Romero pertenece a la clica Gánster Locos Salvatruchos. Durante el procedimiento le fue incautada una mochila en la que portaba una pistola, seis cartuchos y tres celulares.
Las investigaciones también permitieron obtener un video en el que, según la PNC, se observa al detenido asaltando a un estudiante.
La institución policial indicó que el detenido cuenta con un amplio récord delictivo desde 2005, que incluye antecedentes por homicidio agravado, secuestro agravado, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, violación y agrupaciones ilícitas.