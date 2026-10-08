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CHEVRON EL SALVADOR PODRÍA IMPULSAR INVERSIONES POR MÁS DE US$90 MILLONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
Chevron El Salvador en el marco del 90 aniversario de su marca TEXACO, reafirma su compromiso con la calidad, la innovación de sus productos y el desarrollo económico del país.
La empresa anunció que espera impulsar una inversión de más de $90 millones de dólares en El Salvador durante los próximos cinco años. Los recursos se destinarían a la apertura de nuevas estaciones de servicio, la adquisición de tecnología y la mejora de eficiencias operativas, además de proyectos de modernización y ampliación de capacidad en la terminal de combustibles y en la planta de lubricantes de la compañía, ambas ubicadas en Acajutla.
«El compromiso de Chevron se refleja en estas nueve décadas acompañando a los salvadoreños en sus recorridos, a través de distintas coyunturas del país. Seguimos siendo un socio estratégico gracias a la confianza de los empresarios salvadoreños que se han unido como aliados a nuestra red de estaciones», señaló Miguel Ramos, gerente de Chevron El Salvador.
La marca ha estado presente en los momentos más importantes de los salvadoreños y ha invertido desde el 2020 a la fecha, $55 millones en proyectos enfocados en garantizar un suministro confiable de combustibles en todo el país. Entre los proyectos destacan la apertura de nuevas estaciones de servicio, mejoras en la infraestructura de la terminal de combustibles y la planta de lubricantes de la compañía. Próximamente, la empresa estadounidense habilitará dos nuevos tanques de almacenamiento en su terminal de Acajutla, lo que incrementará su capacidad de almacenamiento de combustibles.
Actualmente, Chevron El Salvador abastece combustibles mediante 120 estaciones de servicio distribuidas en todo el territorio nacional con una operación que genera más de 1,000 empleos directos e indirectos.
90 años llevando energía humana a los salvadoreños
Como parte de las celebraciones por su aniversario, Chevron presentó la campaña «90 años moviéndonos con El Salvador», una iniciativa que narra cómo, a lo largo de nueve décadas, la marca ha impulsado sueños, regresos y nuevos comienzos junto a los salvadoreños. Más que la historia de una empresa, la campaña retrata la historia de un país que nunca se detiene y que continúa en movimiento hacia el futuro.
Bajo este concepto, Texaco con Techron reafirma su papel como el combustible que libera el potencial de los motores de quienes desean llegar lejos. Con esta campaña, Chevron El Salvador rinde homenaje a los conductores, transportistas y empresarios que, gracias a su actividad diaria, mantienen al país en movimiento hacia el desarrollo.
Empresarial
Unidos, para la mejor experiencia, Banco CUSCATLAN y United AirlinesSM presentan las Tarjetas de Crédito United VISA CUSCATLAN
Las nuevas tarjetas permiten acumular millas MileagePlus® en compras diarias y acceder a beneficios exclusivos diseñados para brindar una experiencia de viaje más completa y conveniente.
Banco CUSCATLAN, United AirlinesSM y Visa presentaron oficialmente las Tarjetas de Crédito United VISA CUSCATLAN durante un evento exclusivo realizado para clientes de la aerolínea, reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que conecten los servicios financieros con experiencias de viaje de alto valor.
Esta alianza estratégica entre Banco CUSCATLAN, United Airlines y Visa pone a disposición de los salvadoreños un programa de recompensas para quienes desean acumular millas, disfrutar beneficios exclusivos a través de sus compras cotidianas.
Las tarjetas permiten acumular millas en el reconocido programa de lealtad MileagePlus® de United AirlinesSM, transformando los gastos diarios de los clientes en oportunidades para acercarse a nuevos destinos y experiencias alrededor del mundo.
Como parte de su propuesta de valor, las tarjetas de crédito United Signature y Platinum VISA CUSCATLAN, ofrecen un bono de bienvenida de hasta 20,000 millas MileagePlus®, al activar la tarjeta y cumplir con los requisitos de facturación establecidos. Además, pueden acumular hasta 2 millas por sus compras en United AirlinesSM, restaurantes, viajes, entretenimiento, pago de servicios básicos, compras internacionales y demás categorías, acercándolos cada vez más a sus próximos destinos.
Entre los principales beneficios que incorporan ambas tarjetas se encuentran:
- Primera maleta documentada sin costo, permitiendo al titular registrar una maleta de hasta 23 kilogramos de forma gratuita.
- Dos pases United ClubSM de uso único durante el primer año, para disfrutar de acceso a las salas VIP United Club alrededor del mundo.
- Priority Boarding, que permite al titular y un acompañante en la misma reserva abordar con prioridad en el Grupo 2.
Durante la presentación, Jorge García, Gerente de Medios de Pago y Tarjetas de Crédito Banco CUSCATLAN, destacó la importancia de esta colaboración para continuar elevando la propuesta de valor para los clientes:
“En Banco CUSCATLAN nos llena de satisfacción fortalecer nuestra alianza con United AirlinesSM, mediante una propuesta que combina beneficios financieros y experiencias de viaje relevantes para nuestros clientes. Con las tarjetas United VISA CUSCATLAN ampliamos el acceso a beneficios exclusivos y brindamos más oportunidades para que nuestros tarjetahabientes conviertan sus compras en experiencias memorables alrededor del mundo”.
Por su parte, representantes de United AirlinesSM y Visa destacaron que esta iniciativa refleja el compromiso conjunto de las tres organizaciones por desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de los viajeros actuales, ofreciendo mayor comodidad, flexibilidad y valor en cada viaje.
“Nos complace fortalecer nuestra alianza con Banco CUSCATLAN y Visa al ofrecer a nuestros clientes en El Salvador más beneficios y opciones al viajar con United,” expresó Rodolfo Saénz, Regional Sales Manager de United Airlines. “Esta alianza permite que nuestros miembros de MileagePlus aprovechen aún más sus millas y disfruten de mayor flexibilidad para que cada viaje sea conveniente y memorable.”
“Para Visa es un orgullo continuar acompañando a Banco CUSCATLAN y United Airlines en la evolución de esta propuesta en El Salvador. En Visa entendemos que los beneficios más valorados son aquellos que generan experiencias memorables; por eso, esta ampliación transforma cada compra en una oportunidad para acceder a mejores experiencias de viaje, combinando seguridad, aceptación global y beneficios exclusivos. Más que una tarjeta, estamos ofreciendo acceso a un ecosistema global de beneficios que conecta a las personas con más oportunidades alrededor del mundo”, expresó Ana Cecilia Quezada, Directora de Desarrollo de Negocios de Visa.
Banco CUSCATLAN invita a los salvadoreños a solicitar su Tarjeta de Crédito United CUSCATLAN Visa en sus 51 Agencias a nivel nacional, en www.bancocuscatlan.com o llamando al Call Center 24/7 al 2212-2000.
Las millas, premios y beneficios están sujetos a las reglas del programa United MileagePlus. Para más detalles, visite www.united.com.
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Ahorra y Gana alcanza casi 6 millones de oportunidades y más de 112 mil participantes en su octavo sorteo
Puma Energy entrega el último Volkswagen Tera del séptimo sorteo y sortea hoy el primer Volkswagen Taos de la promoción
Puma Energy El Salvador celebra hoy el octavo sorteo de su promoción “Ahorra y Gana”, una iniciativa que continúa generando oportunidades para sus clientes y que, a 80% de avance, registra casi 6 millones de oportunidades de ganar, más de 112,000 participantes y más de 245,000 premios instantáneos entregados.
El evento se desarrolla en Puma San Antonio Abad y reúne a clientes, aliados y representantes de Puma Energy para celebrar los resultados alcanzados por la promoción y continuar premiando a sus participantes.
Como parte de la jornada, Puma Energy realiza la entrega oficial de los premios correspondientes al séptimo sorteo, realizado la semana anterior en Puma Palermo. Entre ellos se encuentra el último Volkswagen Tera de la promoción sorteado hasta ese momento, que hoy es entregado oficialmente a Alberto Castellanos, ganador del vehículo.
La celebración da paso al octavo sorteo de Ahorra y Gana, en el que cuatro participantes reciben 30,000 puntos Puma PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y se conoce además al ganador del primer Volkswagen Taos de la promoción.
De esta manera, la jornada representa un nuevo hito para Ahorra y Gana: mientras se entregan los premios que ya fueron sorteados, nuevos participantes tienen la oportunidad de convertir sus participaciones en una historia para contar.
“Hoy estamos celebrando el resultado de una promoción que ha logrado convertir cada visita, cada compra y cada participación en una nueva oportunidad para nuestros clientes. Entregamos el último Volkswagen Tera correspondiente al séptimo sorteo y, al mismo tiempo, damos paso a una nueva historia con el primer Volkswagen Taos que sorteamos hoy. Esto demuestra que Ahorra y Gana sigue avanzando y que todavía hay muchas oportunidades por delante”, señaló José Mario Basagoitia, Gerente de Retail de Puma Energy El Salvador.
La promoción entra en su recta final
Con el octavo sorteo, Ahorra y Gana continúa avanzando hacia su etapa final, pero todavía quedan importantes premios por entregar.
Después del sorteo de hoy, los participantes continuarán compitiendo por:
- 1 Volkswagen Taos
- 1 Volkswagen Amarok
- 8 paquetes de 30,000 puntos Puma PRIS, equivalentes a $300 cada uno
- Más de 95,000 premios instantáneos
Puma Energy invita a los participantes a seguir utilizando Puma PRIS, canjear los premios instantáneos obtenidos y continuar participando, ya que mientras más utilizan la plataforma, más oportunidades tienen de ganar dentro de la promoción.
Los clientes también pueden aprovechar los beneficios disponibles mediante las alianzas bancarias vigentes, así como los beneficios asociados a Puma Cleantec, fortaleciendo la propuesta de valor de Puma para quienes visitan sus estaciones.
“Aún queda mucho por ganar. Hoy conocemos al ganador del primer Volkswagen Taos, pero la promoción continúa con dos Taos más, una Amarok, paquetes de puntos PRIS y miles de premios instantáneos. Nuestra invitación es a no dejar pasar las oportunidades que todavía quedan: usar Puma PRIS, canjear los premios instantáneos y seguir participando”, agregó Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy.
“Ahorra y Gana” mantiene así una premisa sencilla: detrás de cada tanque lleno hay una historia, y cada visita a Puma puede convertirse en una oportunidad para vivir una nueva.
Ahorra y Gana en cifras
Casi 6 millones de oportunidades de ganar
Más de 112,000 participantes
Más de 245,000 premios instantáneos entregados
80% de avance de la promoción
Próximo sorteo
El próximo sorteo de Ahorra y Gana se realizará el viernes 16 de octubre en la agencia Volkswagen Santa Elena.
Puma PRIS. Ahorra Tiempo y dinero.
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EL SISTEMA FEDECRÉDITO EQUIPA A LOS 12 CLUBES DE LA COPA SISTEMA FEDECRÉDITO CON TECNOLOGÍA PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO DE SUS JUGADORES
El SISTEMA FEDECRÉDITO y la Liga de Primera División entregaron computadoras y balones a los 12 equipos que conforman la Copa SISTEMA FEDECRÉDITO, como parte del patrocinio con el que se impulsa el desarrollo del fútbol joven salvadoreño; los equipos podrán usar estas herramientas para analizar el rendimiento de sus jugadores y llevar el torneo a un nivel más competitivo.
“En el SISTEMA FEDECRÉDITO creemos en el talento de nuestros jóvenes y queremos que tengan las mejores condiciones para desarrollarlo. Hoy los cuerpos técnicos podrán entender mejor cómo rinde cada jugador, y eso se traduce en mejores decisiones y en más oportunidades para que sigan creciendo” expresó la licenciada Gloria Ávalos, Jefe de Marketing Comercial de FEDECRÉDITO.
El SISTEMA FEDECRÉDITO en conjunto con la Liga de Primera División y los 12 equipos, entregarán chalecos con tecnología de monitoreo y dispositivos GPS, con ellos, los cuerpos técnicos podrán medir la distancia recorrida, la velocidad y la carga de trabajo de cada jugador, de esta forma, podrán apoyarse en esos datos para planificar la preparación física y prevenir lesiones.
“Esta tecnología cambia la forma en que trabajan nuestros clubes. Medir con precisión la carga de cada jugador nos permite cuidarlos mejor y prepararlos mejor. Agradecemos al SISTEMA FEDECRÉDITO por una alianza que va más allá del patrocinio y que se nota en la cancha”, afirmó René Ayala, Presidente de la Liga de Primera División.
Esta entrega se suma al patrocinio integral que el SISTEMA FEDECRÉDITO brinda al torneo, que incluye suplementos vitamínicos, indumentaria deportiva, refrigerios y transporte para los equipos. Con este apoyo en tecnología, se da un paso más: los jóvenes futbolistas ahora también cuentan con herramientas modernas para crecer dentro y fuera de la cancha.