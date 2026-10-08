Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con miembros de la diáspora salvadoreña y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con miembros de la diáspora salvadoreña y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay, con quienes compartió información sobre las transformaciones que ha experimentado El Salvador en los últimos años.
Durante la actividad, Ulloa realizó un recorrido por los principales cambios registrados en el país en áreas como seguridad, fortalecimiento institucional, modernización del Estado, innovación, atracción de inversiones y desarrollo económico.
En ese contexto, se refirió al proceso de seguridad implementado en El Salvador y a las distintas fases del Plan Control Territorial. Destacó que la recuperación de las condiciones de seguridad ha permitido abrir una nueva etapa orientada a generar oportunidades de inversión y desarrollo en sectores como el turismo, las energías renovables, la tecnología y la innovación.
El vicemandatario también abordó los esfuerzos que impulsa el país para modernizar la administración pública y fortalecer las capacidades del Estado. Entre estas iniciativas mencionó la profesionalización de los funcionarios mediante la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), así como la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos institucionales.
Asimismo, Ulloa destacó la disposición de El Salvador para compartir su experiencia y brindar asistencia técnica a otras naciones interesadas en conocer el funcionamiento de los marcos institucionales y regulatorios relacionados con los activos digitales.
El encuentro permitió compartir con miembros de la diáspora salvadoreña, representantes del cuerpo diplomático y parlamentarios una visión integral de la transformación que experimenta El Salvador, así como las oportunidades que este nuevo contexto abre para fortalecer la inversión, la cooperación internacional, la innovación y el desarrollo.
Política
Compartiendo experiencias para impulsar la innovación
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dialogó con integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad El Salvador–Uruguay, en el marco de su visita a ese país, realizada por invitación del Canciller suramericano.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa agradeció el recibimiento y explicó que esta visita responde al interés de continuar profundizando los vínculos bilaterales, luego de diversos intercambios sostenidos con autoridades uruguayas en foros internacionales. Asimismo, destacó la importancia de generar espacios que permitan abordar temas de interés común y promover transferencias de conocimientos entre ambas naciones.
Por su parte, los representantes uruguayos mostraron interés en conocer con mayor profundidad la experiencia salvadoreña en materia de innovación y activos digitales. El diputado Nicolás Salle solicitó ampliar la información sobre la ESIAP, Bitcoin, la tokenización y la regulación de activos digitales, mientras que el Vicemandatario explicó también la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y su papel en el desarrollo de esta tecnología en el país.
Dentro del grupo parlamentario de amistad participaron diputados de todas las facciones. A su vez, estuvieron muy interesados en que se conforme también un grupo de amistad en El Salvador para realizar intercambios; solicitando al Vicemandatario que traslade el mensaje a la Asamblea Legislativa salvadoreña.
La sesión permitió continuar fortaleciendo los vínculos entre El Salvador y Uruguay e identificar nuevas oportunidades de cooperación e intercambio de estudios en áreas estratégicas. Asimismo, estuvo presente la Embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno.
Política
TSE verifica la no afiliación partidaria de integrantes para Organismos Electorales Temporales
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) verificó ayer el cumplimiento del requisito de no afiliación partidaria de los ciudadanos que integrarán los diferentes Organismos Electorales Temporales (OET), de cara a los comicios generales del próximo año.
Los organismos son la Junta Electoral Departamental (JED), la Junta Electoral Municipal (JEM) y la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX). Sus integrantes desarrollarán funciones específicas en la administración del proceso electoral, explicó Roxana Soriano, presidenta del TSE.
«Quienes integren estos organismos asumirán funciones decisivas, por ello, su conformación debe ofrecer garantías objetivas de independencia, imparcialidad y sujeción a la ley», explicó Soriano.
Para determinar si un ciudadano tiene afiliación partidaria, el TSE recibe de los institutos políticos la información de sus miembros. Posteriormente, un sistema informático realiza un cruce de datos con el número de Documento Único de Identidad (DUI). Si existe coincidencia, el ciudadano es descartado para integrar los OET.
El proceso se desarrolló ayer en presencia de representantes de los partidos políticos; el fiscal general, Rodolfo Delgado; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Junta de Vigilancia Electoral.
«Ponemos a disposición de los actores electorales un procedimiento que puede ser observado, comprobado y documentado», aseveró Soriano.
Política
Conformación de concejos municipales período 2027-2030
Los salvadoreños elegirán a 460 funcionarios municipales en las elecciones del 28 de febrero de 2027, quienes integrarán los 44 concejos municipales del país durante un período de tres años.
Los datos sobre la conformación de los concejos municipales fueron proporcionados por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.
Durante el evento de convocatoria oficial a elecciones, Soriano informó que el período de inscripción de candidaturas para los concejos municipales iniciará el 9 de noviembre y concluirá el 19 de noviembre de 2026.
«Para las candidaturas a concejos municipales, el período de inscripción iniciará el 9 de noviembre y concluirá el 19 de noviembre de 2026», anunció la funcionaria.
De los 10 partidos políticos que participarán en la contienda electoral de 2027, todos han manifestado que inscribirán candidatos para los concejos municipales.