Nacionales
Estadio donado por China lleva 75 % de construcción
La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador, donado por China, registra un avance del 75 %, informó el presidente de la República, Nayib Bukele, mediante una publicación en redes sociales. El mandatario afirmó que el recinto contará con la infraestructura más grande y moderna de Centroamérica.
«El nuevo Estadio Nacional de El Salvador será el más grande y moderno de Centroamérica. Avance: 75 %», detalló el gobernante este jueves.
Por su parte, el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, anunció que durante este fin de semana se prevé el ingreso al país de las butacas que serán instaladas en el recinto deportivo. Según explicó ayer en el programa de entrevista radial La Tribu, el cargamento llegará al puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate.
«Esta semana vienen las 50,000 butacas para el estadio y se comenzará su instalación; son butacas de la mejor calidad, bajo selección del Gobierno salvadoreño», manifestó el diplomático.
Zhang también explicó que ingenieros chinos y salvadoreños trabajan de manera coordinada en la edificación del estadio, donde actualmente laboran cerca de 300 obreros chinos. Además, señaló que se prevé la llegada de entre 300 y 400 trabajadores chinos para realizar una rotación de la mano de obra.
En la construcción también participan más de 600 obreros salvadoreños, según detalló el embajador.
El funcionario chino aseguró que, en términos de inversión, la construcción del nuevo estadio constituye el proyecto de mayor magnitud que se desarrolla actualmente en el país.
Sobre la inauguración del recinto deportivo, Zhang indicó que la fecha será definida mediante una decisión conjunta entre los gobiernos de El Salvador y China. Sin embargo, señaló que todavía no es posible precisar los detalles.
En una entrevista con «Diario El Salvador», el diplomático afirmó que estos proyectos son resultado de la visita que el presidente Nayib Bukele realizó a China en 2019, cuando se reunió con su homólogo, Xi Jinping, para negociar diferentes acuerdos.
Nacionales
Inician estudios para construir paso peatonal para estudiantes en Usulután
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició los trabajos de topografía y los estudios necesarios para construir un nuevo paso peatonal para los estudiantes del cantón Los Novillos, en Ciudad El Triunfo, Usulután Norte, según anunció el titular de la institución, Romero Rodríguez.
«Ayer [miércoles] se anunció y hoy ya se está trabajando», expresó el funcionario, en referencia a la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele, ante una publicación local que mostró el caudal de la quebrada y a un grupo de niños con uniformes escolares esperando a que disminuyera la corriente para cruzar una plataforma de cemento que funciona como puente.
«Vamos a construirles un paso bonito para todos esos niños. Dios los bendiga siempre», escribió el mandatario en respuesta a la publicación, que hasta el mediodía del jueves había alcanzado 41.4 mil reacciones en TikTok y 1,768 comentarios, incluido el del presidente Bukele.
Haydé Araujo, residente del cantón Los Novillos, agradeció al presidente por la pronta respuesta a la solicitud de la comunidad. También reconoció al creador de contenido que difundió la situación.
«Fue rápida la reacción del presidente y le agradecemos también al creador de contenido que dio a conocer el problema», manifestó la habitante.
Araujo explicó que los habitantes recibieron información sobre las primeras labores que se están realizando y que, según les indicaron, la construcción comenzaría en aproximadamente 20 días.
«Hoy se ve claro el panorama, nos explicaron que de momento están haciendo las medidas y todo eso, pero que en unos 20 días iban a iniciar la construcción. Al parecer será más grande y la van a hacer un poquito más arriba de donde está actualmente la plancha de cemento», detalló.
Por su parte, Rosa Márquez, residente de la zona, explicó que transita frecuentemente por la quebrada de Los Novillos, conocida como La Gallina, y advirtió sobre el peligro que representa el paso peatonal actual.
«A veces la creciente pasa por encima, y tenemos que esperar a que baje. El puente ya está colapsado, si sigue lloviendo así se termina», comentó Márquez.
La construcción del nuevo paso peatonal busca responder a la situación que enfrentan los estudiantes y habitantes de la comunidad al cruzar la quebrada, especialmente cuando aumenta su caudal.
Nacionales
Lluvias y tormentas continuarán este viernes en El Salvador
El cielo estará nublado y se esperan lluvias intermitentes en distintos sectores de El Salvador durante la mañana, principalmente en la zona costera, municipios aledaños a la cordillera volcánica, incluidos sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en las zonas oriental y paracentral.
A medida que avance la mañana, las lluvias se disiparán; sin embargo, cerca del mediodía podrían registrarse nuevamente precipitaciones puntuales en la cordillera volcánica y sus alrededores, el AMSS y la cadena montañosa norte.
Durante la tarde, se prevén lluvias y tormentas en la cordillera volcánica y sus alrededores, la cadena montañosa norte y la zona occidental. Para la noche, las precipitaciones continuarán, principalmente en las zonas central y occidental, y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
El viento provendrá del noreste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. El ambiente será ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán favorecidas por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y una vaguada inducida por el huracán Isaías, ubicado al norte del golfo de México, que propiciarán el transporte de humedad hacia Centroamérica.
Economia
Coexport y la Cámara Peruana abren un puente para llevar franquicias a Centroamérica y Sudamérica
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Cámara Peruana de Franquicias firmaron un acuerdo marco de cooperación para mover marcas en las dos direcciones. La iniciativa, llamada Puente Empresarial Perú–El Salvador, busca que las franquicias salvadoreñas entren a Perú y Sudamérica, y que las peruanas amplíen su presencia en El Salvador y Centroamérica. El convenio lo suscribieron Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, y Fran Sattler, presidente de la cámara peruana.
El puente no se limita a abrir locales. Contempla franquicias, licenciamiento, representación comercial, distribución, asociaciones e inversión conjunta. También incluye una ventanilla binacional, capacitación en franquicias, propiedad intelectual y comercio exterior, misiones recíprocas, ruedas de negocios y participación conjunta en ferias. “Vamos a trabajar ambos para que nuestras franquicias puedan desarrollarse y llevarlas a mercados exteriores”, dijo Cuéllar.
El punto de partida es estrecho. Coexport tiene identificadas entre 27 y 30 empresas salvadoreñas en condiciones de franquiciar, pero solo cinco o seis se han instalado fuera del país. El acuerdo apunta a cerrar esa brecha con preparación previa: condiciones comerciales, competencia, hábitos de consumo y adaptación del modelo sin perder la identidad de la marca. Perú entra como socio por su experiencia en el sector y porque ya hay marcas peruanas operando en El Salvador.
El abanico local incluye restaurantes, hoteles, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, bebidas, pizzerías y establecimientos de belleza, además de carritos, puntos de venta móviles y negocios de boletería y eventos. La primera etapa propone un piloto de hasta 10 empresas por país y el encuentro Perú–El Salvador Franchise & Investment Summit, con franquicias, exportadores, inversionistas, operadores, bancos, desarrolladores y autoridades.
La meta, en los 12 meses posteriores a la firma, es concreta: acuerdos de representación, inversión o establecimiento, al menos 20 empresas con potencial de internacionalización, una rueda binacional y misiones en ambos países. El convenio no garantiza locales abiertos. Lo que abre es la ruta para que una marca salvadoreña use Perú como puerta a Sudamérica, y una peruana use El Salvador como entrada a Centroamérica.
#DePaís La presidente de COEXPORT, Silvia Cuéllar, explica detalla sobre el Acuerdo Marco de Cooperación Binacional para facilitar el ingreso de marcas peruanas a El Salvador y Centroamérica, y de marcas salvadoreñas a Perú y Sudamérica.
Video de Gadiel Castillo / #DiarioElSalvador
— Diario El Salvador (@elsalvador) October 8, 2026