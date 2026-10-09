Economia
Coexport y la Cámara Peruana abren un puente para llevar franquicias a Centroamérica y Sudamérica
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Cámara Peruana de Franquicias firmaron un acuerdo marco de cooperación para mover marcas en las dos direcciones. La iniciativa, llamada Puente Empresarial Perú–El Salvador, busca que las franquicias salvadoreñas entren a Perú y Sudamérica, y que las peruanas amplíen su presencia en El Salvador y Centroamérica. El convenio lo suscribieron Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, y Fran Sattler, presidente de la cámara peruana.
El puente no se limita a abrir locales. Contempla franquicias, licenciamiento, representación comercial, distribución, asociaciones e inversión conjunta. También incluye una ventanilla binacional, capacitación en franquicias, propiedad intelectual y comercio exterior, misiones recíprocas, ruedas de negocios y participación conjunta en ferias. “Vamos a trabajar ambos para que nuestras franquicias puedan desarrollarse y llevarlas a mercados exteriores”, dijo Cuéllar.
El punto de partida es estrecho. Coexport tiene identificadas entre 27 y 30 empresas salvadoreñas en condiciones de franquiciar, pero solo cinco o seis se han instalado fuera del país. El acuerdo apunta a cerrar esa brecha con preparación previa: condiciones comerciales, competencia, hábitos de consumo y adaptación del modelo sin perder la identidad de la marca. Perú entra como socio por su experiencia en el sector y porque ya hay marcas peruanas operando en El Salvador.
El abanico local incluye restaurantes, hoteles, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, bebidas, pizzerías y establecimientos de belleza, además de carritos, puntos de venta móviles y negocios de boletería y eventos. La primera etapa propone un piloto de hasta 10 empresas por país y el encuentro Perú–El Salvador Franchise & Investment Summit, con franquicias, exportadores, inversionistas, operadores, bancos, desarrolladores y autoridades.
La meta, en los 12 meses posteriores a la firma, es concreta: acuerdos de representación, inversión o establecimiento, al menos 20 empresas con potencial de internacionalización, una rueda binacional y misiones en ambos países. El convenio no garantiza locales abiertos. Lo que abre es la ruta para que una marca salvadoreña use Perú como puerta a Sudamérica, y una peruana use El Salvador como entrada a Centroamérica.
#DePaís La presidente de COEXPORT, Silvia Cuéllar, explica detalla sobre el Acuerdo Marco de Cooperación Binacional para facilitar el ingreso de marcas peruanas a El Salvador y Centroamérica, y de marcas salvadoreñas a Perú y Sudamérica.
Video de Gadiel Castillo / #DiarioElSalvador
— Diario El Salvador (@elsalvador) October 8, 2026
Economia
Sorteo Lotra N°469 dedicado a “ 6 Años Siendo Nuestra Voz” Noticiero El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA N.° 469 a Noticiero El Salvador, medio de comunicación que conmemora seis años de trayectoria informativa desde el inicio de sus transmisiones, el 5 de octubre de 2020.
Con este homenaje, la institución reconoció el recorrido de Noticiero El Salvador, que nació con el propósito de ofrecer a los salvadoreños una alternativa informativa sobre el acontecer nacional y que, con el paso de los años, amplió su alcance de la televisión y la radio hacia las redes sociales y plataformas digitales.
Durante estos seis años, el medio ha desarrollado coberturas, entrevistas y contenidos sobre temas de interés nacional. Además, ha incorporado nuevas plataformas y formatos para acercar sus contenidos a audiencias dentro y fuera de El Salvador.
Durante la fase previa del sorteo LOTRA N.° 469 participaron representantes de Noticiero El Salvador. Héctor Peñate, presentador del noticiero, estuvo a cargo de presentar los premios mayores.
Por su parte, Patricia Maribel Menjívar Alvarenga, presentadora de Noticiero El Salvador Radio, participó en la presentación de los maletines de las Balotas de Colores junto a las presentadoras del Team Lotería.
También estuvo presente Manuel Burgos, presentador de Noticiero El Salvador Emisión Estelar, quien compartió un mensaje de agradecimiento y recibió un enmarcado conmemorativo de manos del Team Lotería.
Los resultados del sorteo LOTRA N.° 469 fueron los siguientes:
- Primer premio: $175,000, correspondiente al billete N.° 02320, no vendido.
- Segundo premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 12102, no vendido.
- Tercer premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 20427, no vendido.
Asimismo, la Lotería Nacional de Beneficencia informó que durante septiembre 11,335 personas fueron beneficiadas con una inversión de $93,033.68, destinada a sus acciones de Beneficencia.
La lista completa de números ganadores puede ser consultada en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Economia
Sorteo Lotra N°468 dedicado a: “35 Años CONAMYPE Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”
El Sorteo LOTRA N.° 468 fue dedicado a los “35 Años CONAMYPE: Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”, como parte del Miércoles de Alegría, con el objetivo de reconocer la trayectoria de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y su aporte al fortalecimiento de este sector de la economía salvadoreña.
Durante 35 años, CONAMYPE ha trabajado en el fomento, desarrollo y protección de las micro y pequeñas empresas (MYPE), mediante acompañamiento en distintas etapas de su crecimiento a través de asistencia técnica, capacitación, innovación, digitalización, formalización, acceso a mercados y vinculación con oportunidades de financiamiento.
Este acompañamiento busca que una idea o un pequeño negocio pueda fortalecer sus capacidades, mejorar su gestión, incorporar nuevas herramientas, acceder a nuevos mercados y encontrar oportunidades para crecer y generar empleo.
El fortalecimiento de las MYPE también contribuye al desarrollo económico de los municipios, debido a que estos negocios forman parte de la actividad productiva de sus comunidades. Cuando una empresa crece, puede ampliar sus ventas y mercados, generar nuevos empleos y vincularse con otros proveedores y negocios para dinamizar la economía de su territorio.
Durante la fase previa del sorteo, Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, brindó las palabras de apertura y compartió la importancia de continuar fortaleciendo a las micro y pequeñas empresas del país.
En la presentación de los Premios Mayores participó Escarlen Vidal, directora de Inclusión Financiera, mientras que en los Maletines de Balotas de Colores estuvo Guadalupe Jiménez, directora jurídica y secretaria de Junta Directiva.
Como parte de la dedicatoria, el gerente administrativo, Carlos García, entregó a Paul Steiner el cuadro conmemorativo que contiene la ampliación del vigésimo dedicado a los 35 años de CONAMYPE, el cual circuló durante toda la semana.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 468 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $185,000, correspondiente al billete N.° 01266, vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 25413, vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 02995, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.
Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios hasta el 12 de octubre
Los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variaciones del 29 de septiembre al 12 de octubre de 2026, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
En la zona central, el galón de gasolina superior continuará a $5.13, mientras que la regular se mantendrá en $4.80 y el diésel en $4.86.
Para la zona occidental, los precios serán de $5.14 para la gasolina superior, $4.81 para la regular y $4.86 para el diésel.
En la zona oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $5.14 por galón, la regular de $4.81 y el diésel de $4.86.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre en el mercado internacional del petróleo, influenciada por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, situación que pone en riesgo el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.
Otro de los factores señalados por la institución es la posibilidad de que Estados Unidos limite la venta de diésel a otros países, lo que podría reducir la disponibilidad de este combustible en el mercado internacional.
Sin embargo, la DGEHM indicó que el manejo del mercado nacional ha permitido mantener estables los precios para la población, pese a la incertidumbre internacional y al incremento de los costos en otros países de la región.
Además, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno y las empresas petroleras ha contribuido a mantener los precios de los combustibles en el país, los cuales, según la institución, continúan siendo los más bajos de la región.