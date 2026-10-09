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Joven queda grave tras ser arrollado por un Toyota Cross en la carretera al Puerto de La Libertad
Un joven resultó gravemente lesionado la tarde de este jueves tras ser arrollado por un Toyota Cross, placas P47 1B4, sobre la carretera al Puerto de La Libertad. El Blog ubicó el hecho alrededor de la 1:15 de la tarde. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el momento en que el vehículo se sale del carril y se lleva de encuentro al muchacho, que estaba con otras personas.
Cruz Verde Salvadoreña llegó al lugar y lo trasladó a un hospital cercano. Tiene múltiples fracturas y, de forma extraoficial, se conoció que fue intervenido quirúrgicamente. Ni el centro asistencial ni el nombre de la víctima han sido confirmados.
Videos que circulan desde la tarde sitúan el atropello en el kilómetro 15, a la altura del cantón Ayagualo, en el tramo del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, y señalan que el conductor no se detuvo. Las placas que se leen en esas imágenes coinciden con las del clip difundido por El Blog. Hasta el cierre de esta nota no hay un comunicado de la Policía Nacional Civil ni del Viceministerio de Transporte que identifique al responsable.
Videos que circulan señalan a un Toyota Cross, placas P47 1B4, por un atropello y fuga en el kilómetro 15 de la carretera del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, a la altura del cantón Ayagualo.
El conductor no se detuvo y la persona atropellada quedó en delicado estado de salud. No se precisa nombre, edad ni hospital, y hasta el momento no hay confirmación de la Policía Nacional Civil ni del Viceministerio de Transporte.
Si vio el vehículo o tiene datos del responsable, ayude a localizarlo y repórtelo a la @PNCSV o al @VMTElSalvador . No circule nombres sin verificación.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 8, 2026
La familia pide apoyo para dar con el conductor y que asuma las consecuencias. Quien tenga datos puede comunicarlos a los familiares o a las autoridades. El llamado es a localizar el vehículo, no a difundir nombres sin verificación.
La carretera al Puerto ya registró otro atropello grave esta semana: el lunes, una mujer murió en el kilómetro 28, zona de El Cimarrón, según Cruz Roja. Son hechos distintos, pero dejan el mismo corredor bajo atención. En el caso del joven, lo confirmado es el impacto, el traslado y las fracturas. La identidad del conductor sigue abierta.
Judicial
FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Principal
Lluvias inundan Santa Ana y reactivan el riesgo por drenajes obsoletos
El centro de Santa Ana quedó bajo el agua esta tarde, en cuestión de minutos.
Las lluvias intensas inundaron calles del casco urbano y complicaron el paso de vehículos y peatones. El Ministerio de Medio Ambiente ya había advertido de tormentas por la influencia de una vaguada asociada al huracán Isaías, que está en el golfo de México y no toca el país, pero sí aporta humedad.
No cruce zonas anegadas y busque una ruta alterna si va a circular por el centro.
#SantaAna #ClimaSV #CronioSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
La tormenta de esta tarde dejó el redondel La Ceiba bajo el agua, en el desvío hacia Los Naranjos, en Santa Ana Centro.
El video muestra el punto cubierto y el paso complicado para conductores y peatones. Las lluvias de este jueves también provocaron inundaciones en los alrededores del mercado Colón y en tramos de la calle Aldea San Antonio.
El Ministerio de Medio Ambiente reportó lluvias en Santa Ana y en otros departamentos del occidente y el centro del país. Si va a circular por esa zona, reduzca la velocidad, no cruce calles inundadas y tome rutas alternas mientras baja el nivel del agua.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Nacionales -deportes
FESFUT ratifica a Bolillo Gómez como técnico de la Selecta para el play-in ante Saint Martin
La Federación Salvadoreña de Fútbol ratificó este jueves a Hernán Darío Gómez como seleccionador de la mayor. El Comité Ejecutivo confirmó que el colombiano sigue al frente del proceso y que, en breve, empezará a preparar la serie de ida y vuelta del play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin, en la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre. La Concacaf aún no ha fijado fechas, horarios ni sedes. El mismo comunicado adelantó que el cuerpo técnico será ampliado, en línea con la filosofía de la actual administración, aunque los nombres y el momento de la incorporación se anunciarán después.
La decisión llega días después de que Gómez, a su regreso de Martinica, pidiera una evaluación de la dirigencia y dejara claro que quiere quedarse. “Yo no me quiero ir, porque a pesar de todas las dificultades, de la gente que hay en contra, también hay mucha gente a favor”, dijo el estratega. El escenario contrasta con lo expuesto por el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, el 30 de septiembre, tras el 0-6 ante Guatemala: según el dirigente, Gómez puso sobre la mesa que si no mantenía a la Selecta en la Liga A se iría él mismo. Bukele también precisó que no hay un contrato anual formal ni un monto por rescisión.
El balance del proceso, iniciado en febrero de 2025, sigue siendo adverso. En 20 partidos de categoría A, Gómez suma cuatro victorias, seis empates y diez derrotas, con una efectividad cercana al 27 %. En la fase de grupos de la Liga A la Selecta cerró con cuatro puntos y descendió a la Liga B: ganó 3-1 a Martinica, cayó 0-6 ante Guatemala y 0-2 con Jamaica, y empató 1-1 en Fort-de-France. Ese tropiezo también sacó a El Salvador del top 100 del ranking FIFA: bajó al puesto 102, algo que no ocurría desde agosto de 2017.
El play-in es, aun así, la vía que le queda para no quedar fuera del camino a la Copa Oro 2027. El Salvador llegó como mejor sexto de la Liga A y se cruza con Saint Martin, líder del Grupo C de la Liga C, con nueve puntos, 19 goles a favor, dos en contra y una diferencia de +17. La serie es a ida y vuelta; el ganador del marcador global avanza a la ronda preliminar de marzo de 2027 y, si hay empate, el criterio es el gol de visitante. Superar al conjunto caribeño no clasifica todavía: harían falta otros dos partidos en esa fase previa.
La ratificación deja a Gómez con un encargo concreto y un margen corto. Debe armar el grupo, incorporar el refuerzo de cuerpo técnico que la FESFUT prometió y convertir noviembre en la corrección de un ciclo marcado por la goleada en Guatemala y por el descenso. La permanencia en el cargo, al menos en el discurso de septiembre, quedó atada a resultados que ya no se cumplieron. Lo que sigue es el play-in.
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