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Joven queda grave tras ser arrollado por un Toyota Cross en la carretera al Puerto de La Libertad

Publicado

hace 1 hora

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Un joven resultó gravemente lesionado la tarde de este jueves tras ser arrollado por un Toyota Cross, placas P47 1B4, sobre la carretera al Puerto de La Libertad. El Blog ubicó el hecho alrededor de la 1:15 de la tarde. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el momento en que el vehículo se sale del carril y se lleva de encuentro al muchacho, que estaba con otras personas.

Cruz Verde Salvadoreña llegó al lugar y lo trasladó a un hospital cercano. Tiene múltiples fracturas y, de forma extraoficial, se conoció que fue intervenido quirúrgicamente. Ni el centro asistencial ni el nombre de la víctima han sido confirmados.

Videos que circulan desde la tarde sitúan el atropello en el kilómetro 15, a la altura del cantón Ayagualo, en el tramo del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, y señalan que el conductor no se detuvo. Las placas que se leen en esas imágenes coinciden con las del clip difundido por El Blog. Hasta el cierre de esta nota no hay un comunicado de la Policía Nacional Civil ni del Viceministerio de Transporte que identifique al responsable.

La familia pide apoyo para dar con el conductor y que asuma las consecuencias. Quien tenga datos puede comunicarlos a los familiares o a las autoridades. El llamado es a localizar el vehículo, no a difundir nombres sin verificación.

La carretera al Puerto ya registró otro atropello grave esta semana: el lunes, una mujer murió en el kilómetro 28, zona de El Cimarrón, según Cruz Roja. Son hechos distintos, pero dejan el mismo corredor bajo atención. En el caso del joven, lo confirmado es el impacto, el traslado y las fracturas. La identidad del conductor sigue abierta.

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Judicial

FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador

Publicado

hace 2 horas

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8 octubre, 2026

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La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.

La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.

En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.

La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.

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Principal

Lluvias inundan Santa Ana y reactivan el riesgo por drenajes obsoletos

Publicado

hace 2 horas

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8 octubre, 2026

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Las fuertes lluvias del jueves 8 de octubre anegaron varias calles de Santa Ana Centro y convirtieron tramos urbanos en correntadas. Habitantes y conductores compartieron imágenes de vías cubiertas de agua en los alrededores del mercado Colón, la calle Aldea San Antonio y el redondel La Ceiba, en el desvío hacia Los Naranjos. En uno de los puntos se reportó que una persona cayó en un tragante y fue auxiliada por equipos de socorro; en otros sectores la corriente arrastró una motocicleta y casi arrastró a un motociclista, quien fue alertado a tiempo por pasajeros de un autobús.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantenía vigente un aviso de alta probabilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en Santa Ana y otros distritos del occidente. El Informe Especial Hidrológico 38 advertía afectaciones temporales a la movilidad vial y peatonal, además del riesgo de arrastre de personas, sin registrar daños estructurales de gran magnitud. Protección Civil sostiene un aviso nacional por lluvias asociadas a un campo depresionario, bajas presiones y la Zona de Convergencia Intertropical.
El episodio no es aislado. Santa Ana enfrenta inundaciones recurrentes cada temporada de lluvias por una red de colectores pluviales en gran parte del siglo pasado, con tuberías de capacidad limitada, y por el crecimiento urbano que impermeabilizó zonas de captación natural. Estudios como el PLAMADUR de 1998 ya señalaban la necesidad de ampliar el drenaje y ordenar el desarrollo, recomendaciones que vecinos y especialistas consideran pendientes.
La alcaldía anunció en junio la construcción de una laguna de laminación para retener agua de las zonas altas y liberarla de forma gradual; según estimaciones municipales, se requerirían al menos seis estructuras similares para un control integral. De forma paralela, FOVIAL diseña un paso a desnivel con mejoras de drenaje en un punto de confluencia de vías, y el Ministerio de Obras Públicas ha proyectado inversiones cercanas a los 100 millones de dólares en obras pluviales para la ciudad.
Mientras avanzan esos proyectos, las autoridades recomiendan no cruzar calles inundadas, reducir la velocidad y usar rutas alternas. El agua acumulada y las correntadas siguen generando riesgo inmediato para peatones y conductores en puntos bajos del casco urbano.

 

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Nacionales -deportes

FESFUT ratifica a Bolillo Gómez como técnico de la Selecta para el play-in ante Saint Martin

Publicado

hace 5 horas

el

8 octubre, 2026

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La Federación Salvadoreña de Fútbol ratificó este jueves a Hernán Darío Gómez como seleccionador de la mayor. El Comité Ejecutivo confirmó que el colombiano sigue al frente del proceso y que, en breve, empezará a preparar la serie de ida y vuelta del play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin, en la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre. La Concacaf aún no ha fijado fechas, horarios ni sedes. El mismo comunicado adelantó que el cuerpo técnico será ampliado, en línea con la filosofía de la actual administración, aunque los nombres y el momento de la incorporación se anunciarán después.

La decisión llega días después de que Gómez, a su regreso de Martinica, pidiera una evaluación de la dirigencia y dejara claro que quiere quedarse. “Yo no me quiero ir, porque a pesar de todas las dificultades, de la gente que hay en contra, también hay mucha gente a favor”, dijo el estratega. El escenario contrasta con lo expuesto por el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, el 30 de septiembre, tras el 0-6 ante Guatemala: según el dirigente, Gómez puso sobre la mesa que si no mantenía a la Selecta en la Liga A se iría él mismo. Bukele también precisó que no hay un contrato anual formal ni un monto por rescisión.

El balance del proceso, iniciado en febrero de 2025, sigue siendo adverso. En 20 partidos de categoría A, Gómez suma cuatro victorias, seis empates y diez derrotas, con una efectividad cercana al 27 %. En la fase de grupos de la Liga A la Selecta cerró con cuatro puntos y descendió a la Liga B: ganó 3-1 a Martinica, cayó 0-6 ante Guatemala y 0-2 con Jamaica, y empató 1-1 en Fort-de-France. Ese tropiezo también sacó a El Salvador del top 100 del ranking FIFA: bajó al puesto 102, algo que no ocurría desde agosto de 2017.

El play-in es, aun así, la vía que le queda para no quedar fuera del camino a la Copa Oro 2027. El Salvador llegó como mejor sexto de la Liga A y se cruza con Saint Martin, líder del Grupo C de la Liga C, con nueve puntos, 19 goles a favor, dos en contra y una diferencia de +17. La serie es a ida y vuelta; el ganador del marcador global avanza a la ronda preliminar de marzo de 2027 y, si hay empate, el criterio es el gol de visitante. Superar al conjunto caribeño no clasifica todavía: harían falta otros dos partidos en esa fase previa.

La ratificación deja a Gómez con un encargo concreto y un margen corto. Debe armar el grupo, incorporar el refuerzo de cuerpo técnico que la FESFUT prometió y convertir noviembre en la corrección de un ciclo marcado por la goleada en Guatemala y por el descenso. La permanencia en el cargo, al menos en el discurso de septiembre, quedó atada a resultados que ya no se cumplieron. Lo que sigue es el play-in.

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