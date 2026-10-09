Lluvias inundan Santa Ana y reactivan el riesgo por drenajes obsoletos

Las fuertes lluvias del jueves 8 de octubre anegaron varias calles de Santa Ana Centro y convirtieron tramos urbanos en correntadas. Habitantes y conductores compartieron imágenes de vías cubiertas de agua en los alrededores del mercado Colón, la calle Aldea San Antonio y el redondel La Ceiba, en el desvío hacia Los Naranjos. En uno de los puntos se reportó que una persona cayó en un tragante y fue auxiliada por equipos de socorro; en otros sectores la corriente arrastró una motocicleta y casi arrastró a un motociclista, quien fue alertado a tiempo por pasajeros de un autobús.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantenía vigente un aviso de alta probabilidad de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en Santa Ana y otros distritos del occidente. El Informe Especial Hidrológico 38 advertía afectaciones temporales a la movilidad vial y peatonal, además del riesgo de arrastre de personas, sin registrar daños estructurales de gran magnitud. Protección Civil sostiene un aviso nacional por lluvias asociadas a un campo depresionario, bajas presiones y la Zona de Convergencia Intertropical.

El episodio no es aislado. Santa Ana enfrenta inundaciones recurrentes cada temporada de lluvias por una red de colectores pluviales en gran parte del siglo pasado, con tuberías de capacidad limitada, y por el crecimiento urbano que impermeabilizó zonas de captación natural. Estudios como el PLAMADUR de 1998 ya señalaban la necesidad de ampliar el drenaje y ordenar el desarrollo, recomendaciones que vecinos y especialistas consideran pendientes.

La alcaldía anunció en junio la construcción de una laguna de laminación para retener agua de las zonas altas y liberarla de forma gradual; según estimaciones municipales, se requerirían al menos seis estructuras similares para un control integral. De forma paralela, FOVIAL diseña un paso a desnivel con mejoras de drenaje en un punto de confluencia de vías, y el Ministerio de Obras Públicas ha proyectado inversiones cercanas a los 100 millones de dólares en obras pluviales para la ciudad.

Mientras avanzan esos proyectos, las autoridades recomiendan no cruzar calles inundadas, reducir la velocidad y usar rutas alternas. El agua acumulada y las correntadas siguen generando riesgo inmediato para peatones y conductores en puntos bajos del casco urbano.

El centro de Santa Ana quedó bajo el agua esta tarde, en cuestión de minutos. Las lluvias intensas inundaron calles del casco urbano y complicaron el paso de vehículos y peatones. El Ministerio de Medio Ambiente ya había advertido de tormentas por la influencia de una vaguada asociada al huracán Isaías, que está en el golfo de México y no toca el país, pero sí aporta humedad. No cruce zonas anegadas y busque una ruta alterna si va a circular por el centro. #SantaAna #ClimaSV #CronioSV — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

La tormenta de esta tarde dejó el redondel La Ceiba bajo el agua, en el desvío hacia Los Naranjos, en Santa Ana Centro. El video muestra el punto cubierto y el paso complicado para conductores y peatones. Las lluvias de este jueves también provocaron inundaciones en los alrededores del mercado Colón y en tramos de la calle Aldea San Antonio. El Ministerio de Medio Ambiente reportó lluvias en Santa Ana y en otros departamentos del occidente y el centro del país. Si va a circular por esa zona, reduzca la velocidad, no cruce calles inundadas y tome rutas alternas mientras baja el nivel del agua. — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026

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