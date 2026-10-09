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Lluvias inundan Santa Ana y reactivan el riesgo por drenajes obsoletos
El centro de Santa Ana quedó bajo el agua esta tarde, en cuestión de minutos.
Las lluvias intensas inundaron calles del casco urbano y complicaron el paso de vehículos y peatones. El Ministerio de Medio Ambiente ya había advertido de tormentas por la influencia de una vaguada asociada al huracán Isaías, que está en el golfo de México y no toca el país, pero sí aporta humedad.
No cruce zonas anegadas y busque una ruta alterna si va a circular por el centro.
#SantaAna #ClimaSV #CronioSV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
La tormenta de esta tarde dejó el redondel La Ceiba bajo el agua, en el desvío hacia Los Naranjos, en Santa Ana Centro.
El video muestra el punto cubierto y el paso complicado para conductores y peatones. Las lluvias de este jueves también provocaron inundaciones en los alrededores del mercado Colón y en tramos de la calle Aldea San Antonio.
El Ministerio de Medio Ambiente reportó lluvias en Santa Ana y en otros departamentos del occidente y el centro del país. Si va a circular por esa zona, reduzca la velocidad, no cruce calles inundadas y tome rutas alternas mientras baja el nivel del agua.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Nacionales -deportes
FESFUT ratifica a Bolillo Gómez como técnico de la Selecta para el play-in ante Saint Martin
La Federación Salvadoreña de Fútbol ratificó este jueves a Hernán Darío Gómez como seleccionador de la mayor. El Comité Ejecutivo confirmó que el colombiano sigue al frente del proceso y que, en breve, empezará a preparar la serie de ida y vuelta del play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin, en la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre. La Concacaf aún no ha fijado fechas, horarios ni sedes. El mismo comunicado adelantó que el cuerpo técnico será ampliado, en línea con la filosofía de la actual administración, aunque los nombres y el momento de la incorporación se anunciarán después.
La decisión llega días después de que Gómez, a su regreso de Martinica, pidiera una evaluación de la dirigencia y dejara claro que quiere quedarse. “Yo no me quiero ir, porque a pesar de todas las dificultades, de la gente que hay en contra, también hay mucha gente a favor”, dijo el estratega. El escenario contrasta con lo expuesto por el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, el 30 de septiembre, tras el 0-6 ante Guatemala: según el dirigente, Gómez puso sobre la mesa que si no mantenía a la Selecta en la Liga A se iría él mismo. Bukele también precisó que no hay un contrato anual formal ni un monto por rescisión.
El balance del proceso, iniciado en febrero de 2025, sigue siendo adverso. En 20 partidos de categoría A, Gómez suma cuatro victorias, seis empates y diez derrotas, con una efectividad cercana al 27 %. En la fase de grupos de la Liga A la Selecta cerró con cuatro puntos y descendió a la Liga B: ganó 3-1 a Martinica, cayó 0-6 ante Guatemala y 0-2 con Jamaica, y empató 1-1 en Fort-de-France. Ese tropiezo también sacó a El Salvador del top 100 del ranking FIFA: bajó al puesto 102, algo que no ocurría desde agosto de 2017.
El play-in es, aun así, la vía que le queda para no quedar fuera del camino a la Copa Oro 2027. El Salvador llegó como mejor sexto de la Liga A y se cruza con Saint Martin, líder del Grupo C de la Liga C, con nueve puntos, 19 goles a favor, dos en contra y una diferencia de +17. La serie es a ida y vuelta; el ganador del marcador global avanza a la ronda preliminar de marzo de 2027 y, si hay empate, el criterio es el gol de visitante. Superar al conjunto caribeño no clasifica todavía: harían falta otros dos partidos en esa fase previa.
La ratificación deja a Gómez con un encargo concreto y un margen corto. Debe armar el grupo, incorporar el refuerzo de cuerpo técnico que la FESFUT prometió y convertir noviembre en la corrección de un ciclo marcado por la goleada en Guatemala y por el descenso. La permanencia en el cargo, al menos en el discurso de septiembre, quedó atada a resultados que ya no se cumplieron. Lo que sigue es el play-in.
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Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con miembros de la diáspora salvadoreña y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con miembros de la diáspora salvadoreña y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay, con quienes compartió información sobre las transformaciones que ha experimentado El Salvador en los últimos años.
Durante la actividad, Ulloa realizó un recorrido por los principales cambios registrados en el país en áreas como seguridad, fortalecimiento institucional, modernización del Estado, innovación, atracción de inversiones y desarrollo económico.
En ese contexto, se refirió al proceso de seguridad implementado en El Salvador y a las distintas fases del Plan Control Territorial. Destacó que la recuperación de las condiciones de seguridad ha permitido abrir una nueva etapa orientada a generar oportunidades de inversión y desarrollo en sectores como el turismo, las energías renovables, la tecnología y la innovación.
El vicemandatario también abordó los esfuerzos que impulsa el país para modernizar la administración pública y fortalecer las capacidades del Estado. Entre estas iniciativas mencionó la profesionalización de los funcionarios mediante la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), así como la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos institucionales.
Asimismo, Ulloa destacó la disposición de El Salvador para compartir su experiencia y brindar asistencia técnica a otras naciones interesadas en conocer el funcionamiento de los marcos institucionales y regulatorios relacionados con los activos digitales.
El encuentro permitió compartir con miembros de la diáspora salvadoreña, representantes del cuerpo diplomático y parlamentarios una visión integral de la transformación que experimenta El Salvador, así como las oportunidades que este nuevo contexto abre para fortalecer la inversión, la cooperación internacional, la innovación y el desarrollo.
Nacionales
FOTOS | Alcaldía de Santa Ana Centro investiga el abandono de cuatro gatitos en la colonia San Luis
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, informó que la municipalidad ya cuenta con datos importantes sobre la persona responsable de abandonar a cuatro gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, en Santa Ana, así como con evidencia recopilada mediante el sistema de videovigilancia.
Acevedo explicó que, desde el primer día en que se reportó el caso, giró instrucciones a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para localizar a la responsable de este hecho.
El funcionario detalló que las investigaciones se realizaron conforme a las facultades establecidas en la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Asimismo, indicó que la información y las pruebas recopiladas permitirán gestionar la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves, como la relacionada con este caso.
Sin embargo, el alcalde señaló que existen limitaciones legales para ingresar a una vivienda sin autorización. Según explicó, la municipalidad no puede derribar una puerta ni allanar una casa sin una orden judicial. Agregó que, si los ocupantes permiten el ingreso, es posible proceder con la imposición de la sanción correspondiente.
Ante esta situación, Acevedo hizo un llamado a la población y a las organizaciones de protección animal para que presenten la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que la institución pueda iniciar las acciones legales correspondientes contra la responsable.
El alcalde aseguró que la municipalidad entregará a la Fiscalía todos los videos y las pruebas recolectadas para contribuir a la conformación del caso.
Por otra parte, pidió a la organización Dame tu Pata El Salvador evitar señalamientos falsos y sostuvo que la alcaldía actuó de manera inmediata y responsable desde que tuvo conocimiento del abandono de los cuatro gatitos.
Finalmente, invitó a la organización y a la población a trabajar en conjunto para generar conciencia y prevenir que hechos de maltrato y abandono animal vuelvan a ocurrir. Acevedo reiteró que su compromiso con la protección de los animales es genuino y manifestó su intención de trabajar para que se cumpla la ley.
Informo a la población que desde el día 1 que se registró el caso de abandono de 4 gatitos en la calle Barcelona, colonia San Luis, giré instrucciones inmediatas a la Unidad de Protección de Animales de Compañía Municipal (UPACM) y al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), para ubicar a la responsable de tan reprochable acto. Procedimos a la investigación en base a lo que la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal nos permite. Ya contamos con datos importantes de la responsable y toda la evidencia recolectada por el sistema de videovigilancia, para poder hacer efectiva la Esquela de Emplazamiento por faltas muy graves como esta. Aquí nos enfrentamos a una barrera que me llena de impotencia, porque la ley no nos permite derribar una puerta o allanar la casa sin la orden de un juez. Obviamente, si nos abren, es posible colocar la sanción o proceder. Invitamos a la población y organizaciones de protección animal a poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la República, para que ellos puedan proceder legalmente y que caiga todo el peso de la ley sobre la responsable. Desde la municipalidad, les entregaré todos los videos y pruebas recolectadas para armar el caso. También pido a la organización «Dame tu Pata El Salvador» evitar señalamientos falsos, ya que hemos actuado de manera inmediata y responsable. Los invito a trabajar de la mano para hacer conciencia a la población y evitar que este tipo de actos crueles se repitan. Mi compromiso con los animalitos es genuino y juntos vamos a hacer que la ley se respete. #SantaAnaCentro #ElSalvador
— Gustavo Acevedo (@AcevedoGustavo_) October 8, 2026