Inician estudios para construir paso peatonal para estudiantes en Usulután

La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador, donado por China, registra un avance del 75 %, informó el presidente de la República, Nayib Bukele, mediante una publicación en redes sociales. El mandatario afirmó que el recinto contará con la infraestructura más grande y moderna de Centroamérica.

«El nuevo Estadio Nacional de El Salvador será el más grande y moderno de Centroamérica. Avance: 75 %», detalló el gobernante este jueves.

Por su parte, el embajador de la República Popular China en El Salvador, Zhang Yanhui, anunció que durante este fin de semana se prevé el ingreso al país de las butacas que serán instaladas en el recinto deportivo. Según explicó ayer en el programa de entrevista radial La Tribu, el cargamento llegará al puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate.

«Esta semana vienen las 50,000 butacas para el estadio y se comenzará su instalación; son butacas de la mejor calidad, bajo selección del Gobierno salvadoreño», manifestó el diplomático.

Zhang también explicó que ingenieros chinos y salvadoreños trabajan de manera coordinada en la edificación del estadio, donde actualmente laboran cerca de 300 obreros chinos. Además, señaló que se prevé la llegada de entre 300 y 400 trabajadores chinos para realizar una rotación de la mano de obra.

En la construcción también participan más de 600 obreros salvadoreños, según detalló el embajador.

El funcionario chino aseguró que, en términos de inversión, la construcción del nuevo estadio constituye el proyecto de mayor magnitud que se desarrolla actualmente en el país.

Sobre la inauguración del recinto deportivo, Zhang indicó que la fecha será definida mediante una decisión conjunta entre los gobiernos de El Salvador y China. Sin embargo, señaló que todavía no es posible precisar los detalles.

En una entrevista con «Diario El Salvador», el diplomático afirmó que estos proyectos son resultado de la visita que el presidente Nayib Bukele realizó a China en 2019, cuando se reunió con su homólogo, Xi Jinping, para negociar diferentes acuerdos.

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