Internacionales
México desmantela red de extorsión que clonaba con IA voces de altos funcionarios
Las autoridades de México informaron sobre la detención de un exfuncionario acusado de participar en una red de extorsión que utilizaba inteligencia artificial (IA) para imitar las voces de magistrados, gobernadores y miembros del equipo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
La Secretaría de Seguridad anunció el jueves el operativo que permitió capturar a un exsecretario de Finanzas del estado de Michoacán, junto con su esposa, sus hijos y un escolta, quienes presuntamente también estaban involucrados en la red.
La legislación mexicana prohíbe divulgar los nombres completos de los imputados. Sin embargo, medios de comunicación identificaron al exfuncionario como Luis Miranda Contreras, quien se desempeñó como secretario y tesorero entre 2012 y 2013 y que anteriormente fue condenado por peculado.
De acuerdo con las autoridades, Contreras y sus familiares se hicieron pasar por «ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales (alcaldes), así como servidores públicos de Presidencia de la República». Desde 2021, habrían obtenido «cuantiosos recursos al contactar directamente a sus víctimas suplantando identidades e incluso recurriendo a la amenaza y extorsión».
El comunicado oficial señaló que los implicados utilizaban herramientas de inteligencia artificial para reforzar el engaño mediante la imitación de voces de figuras políticas y económicas.
«Para robustecer el engaño utilizaban IA para imitar la voz de los actores políticos o económicos a quienes suplantaban», detalló la institución.
Entre las víctimas de esta red se encontraban políticos, funcionarios públicos y empresarios.
El esquema de extorsión generalmente se desarrollaba en dos etapas. Primero, una persona que se hacía pasar por secretario de un alto funcionario contactaba a la víctima para solicitarle un número telefónico personal y advertirle que recibiría una llamada de su supuesto superior.
Poco después, la víctima recibía la llamada de quien aparentaba ser el funcionario, que solicitaba, bajo el argumento de cumplir «instrucciones superiores», pagos, puestos de trabajo en el Gobierno o la adjudicación de contratos a socios.
Las estafas mediante la suplantación de voces han aumentado con el desarrollo de la inteligencia artificial. En Estados Unidos, por ejemplo, se han reportado pérdidas superiores a los 890 millones de dólares en engaños facilitados por esta tecnología.
Internacionales
Aluvión deja al menos seis heridos y calles inundadas en Santiago, Chile
Un inusual aluvión inundó este jueves las calles de Las Condes, un acomodado municipio ubicado en el noreste de Santiago de Chile, y dejó al menos seis personas lesionadas, entre ellas un bebé de un año, además de varios habitantes aislados, informaron las autoridades.
El fuerte torrente, provocado por las intensas lluvias, arrastró decenas de vehículos que quedaron atrapados entre lodo, piedras y desechos. Algunos vecinos intentaron rescatar sus automóviles, constató la agencia AFP.
Ante la emergencia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que instruyó decretar zona de catástrofe en la comuna de Las Condes para disponer de los recursos necesarios para atender la situación.
«Como resultado de la información levantada […] y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes», informó el mandatario en la red social X.
Por su parte, Germán Codina, delegado presidencial en Santiago, confirmó que hasta el momento se habían reportado seis personas lesionadas, incluido un menor de un año que sufrió una fractura.
La Región Metropolitana de Santiago registra fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas desde el martes, lo que la convierte en la zona del país con mayores precipitaciones.
Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, señaló que las lluvias fueron inesperadas, pese a que el país viene de un invierno marcado por abundantes precipitaciones. También advirtió sobre la intensidad que podría alcanzar el fenómeno climático de El Niño.
«Esta lluvia era absolutamente inesperada […], venimos de un invierno muy crudo por mucha lluvia. Sabemos que (el fenómeno climático) El Niño se viene fuerte», expresó la funcionaria.
Las precipitaciones se producen en medio de las condiciones asociadas a El Niño, un fenómeno que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de viento y lluvia en distintas partes del planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este podría ser el episodio de El Niño más fuerte desde hace medio siglo.
El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, describió la magnitud de los daños ocasionados por el aluvión, que afectó vehículos, viviendas y calles del municipio.
«El daño ha sido brutal, la cantidad de autos destruidos, las casas que están completamente inundadas de barro. Hay caminos, hay calles de este sector que tienen más de un metro de barro», manifestó ante la prensa.
Los equipos de bomberos se movilizaron para rescatar a personas atrapadas en vehículos y viviendas, así como a quienes quedaron aislados en una universidad.
En el sector afectado también se encuentran varias clínicas privadas y el estadio del club de fútbol Universidad Católica.
El secretario de Gobierno, José Francisco Lagos, informó que las autoridades están vigilando la situación de los centros asistenciales de la zona, algunos de los cuales resultaron afectados por las inundaciones.
«El gobierno está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados», declaró durante una breve rueda de prensa.
Internacionales
Joven salvadoreña muere tras ser atacada frente a sus tres hijos en Nuevo León
Un lamentable hecho ocurrió durante la noche del viernes 2 de octubre en un vecindario de Pesquería, Nuevo León, México, donde Karla Beatriz Macías Mutuo, una joven salvadoreña de 27 años, perdió la vida tras ser atacada frente a sus tres hijos.
De acuerdo con las investigaciones, durante la tarde de ese día, Karla sostuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental, situación que alertó a los vecinos del sector.
Sin embargo, fue después de las 9:00 de la noche cuando los llantos desconsolados de los hijos de la joven hicieron que los residentes se percataran de la gravedad de lo ocurrido.
Según medios locales, Karla fue atacada con un cuchillo y perdió la vida de inmediato. El hecho habría ocurrido frente a sus tres hijos, lo que generó indignación, conmoción y tristeza entre los residentes del lugar.
Las autoridades se presentaron en la zona, confirmaron el fallecimiento de la salvadoreña e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Las primeras hipótesis señalan al esposo de Karla como el principal sospechoso del ataque, por lo que las autoridades iniciaron una búsqueda para dar con su paradero y proceder con su captura.
Mientras avanzan las investigaciones, los tres menores, un niño de 12 años y dos niñas de 8 y 4 años, respectivamente, quedaron bajo el resguardo, protección y cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Pesquería, donde reciben la asistencia necesaria ante el trauma vivido.
Internacionales
Fuertes tormentas afectan Madrid
Las fuertes lluvias y tormentas registradas este martes en Madrid provocaron inundaciones puntuales, cortes en el Metro y cientos de incidencias en distintos puntos de la región, en el marco de un temporal que afecta a buena parte de España.
El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid gestionó 192 expedientes relacionados con las lluvias y tormentas entre las 16:00 y las 21:00 horas, de los cuales 41 requirieron la intervención de los bomberos.
La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con acumulaciones de agua en calles, inundaciones de viviendas y garajes, además de la caída de árboles y ramas. No se reportaron personas heridas.
Madrid capital y los municipios de Paracuellos del Jarama, Fuenlabrada, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares concentraron buena parte de las incidencias.
Las precipitaciones también afectaron al Metro de Madrid, donde se interrumpió temporalmente la circulación en tramos de las líneas 4, 5 y 7 debido a la acumulación de agua en las instalaciones.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas también registró alteraciones como consecuencia del temporal.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo este martes avisos por lluvias y tormentas en la Comunidad de Madrid, con posibilidad de precipitaciones intensas, granizo y fuertes rachas de viento.