México desmantela red de extorsión que clonaba con IA voces de altos funcionarios

Un inusual aluvión inundó este jueves las calles de Las Condes, un acomodado municipio ubicado en el noreste de Santiago de Chile, y dejó al menos seis personas lesionadas, entre ellas un bebé de un año, además de varios habitantes aislados, informaron las autoridades.

El fuerte torrente, provocado por las intensas lluvias, arrastró decenas de vehículos que quedaron atrapados entre lodo, piedras y desechos. Algunos vecinos intentaron rescatar sus automóviles, constató la agencia AFP.

Ante la emergencia, el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que instruyó decretar zona de catástrofe en la comuna de Las Condes para disponer de los recursos necesarios para atender la situación.

«Como resultado de la información levantada […] y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de La Condes», informó el mandatario en la red social X.

Por su parte, Germán Codina, delegado presidencial en Santiago, confirmó que hasta el momento se habían reportado seis personas lesionadas, incluido un menor de un año que sufrió una fractura.

La Región Metropolitana de Santiago registra fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas desde el martes, lo que la convierte en la zona del país con mayores precipitaciones.

Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, señaló que las lluvias fueron inesperadas, pese a que el país viene de un invierno marcado por abundantes precipitaciones. También advirtió sobre la intensidad que podría alcanzar el fenómeno climático de El Niño.

«Esta lluvia era absolutamente inesperada […], venimos de un invierno muy crudo por mucha lluvia. Sabemos que (el fenómeno climático) El Niño se viene fuerte», expresó la funcionaria.

Las precipitaciones se producen en medio de las condiciones asociadas a El Niño, un fenómeno que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de viento y lluvia en distintas partes del planeta. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este podría ser el episodio de El Niño más fuerte desde hace medio siglo.

El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, describió la magnitud de los daños ocasionados por el aluvión, que afectó vehículos, viviendas y calles del municipio.

«El daño ha sido brutal, la cantidad de autos destruidos, las casas que están completamente inundadas de barro. Hay caminos, hay calles de este sector que tienen más de un metro de barro», manifestó ante la prensa.

Los equipos de bomberos se movilizaron para rescatar a personas atrapadas en vehículos y viviendas, así como a quienes quedaron aislados en una universidad.

En el sector afectado también se encuentran varias clínicas privadas y el estadio del club de fútbol Universidad Católica.

El secretario de Gobierno, José Francisco Lagos, informó que las autoridades están vigilando la situación de los centros asistenciales de la zona, algunos de los cuales resultaron afectados por las inundaciones.

«El gobierno está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados», declaró durante una breve rueda de prensa.

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