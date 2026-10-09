El Salvador registra siete días de octubre sin homicidios, según la PNC

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició los trabajos de topografía y los estudios necesarios para construir un nuevo paso peatonal para los estudiantes del cantón Los Novillos, en Ciudad El Triunfo, Usulután Norte, según anunció el titular de la institución, Romero Rodríguez.

«Ayer [miércoles] se anunció y hoy ya se está trabajando», expresó el funcionario, en referencia a la reacción del presidente de la República, Nayib Bukele, ante una publicación local que mostró el caudal de la quebrada y a un grupo de niños con uniformes escolares esperando a que disminuyera la corriente para cruzar una plataforma de cemento que funciona como puente.

«Vamos a construirles un paso bonito para todos esos niños. Dios los bendiga siempre», escribió el mandatario en respuesta a la publicación, que hasta el mediodía del jueves había alcanzado 41.4 mil reacciones en TikTok y 1,768 comentarios, incluido el del presidente Bukele.

Haydé Araujo, residente del cantón Los Novillos, agradeció al presidente por la pronta respuesta a la solicitud de la comunidad. También reconoció al creador de contenido que difundió la situación.

«Fue rápida la reacción del presidente y le agradecemos también al creador de contenido que dio a conocer el problema», manifestó la habitante.

Araujo explicó que los habitantes recibieron información sobre las primeras labores que se están realizando y que, según les indicaron, la construcción comenzaría en aproximadamente 20 días.

«Hoy se ve claro el panorama, nos explicaron que de momento están haciendo las medidas y todo eso, pero que en unos 20 días iban a iniciar la construcción. Al parecer será más grande y la van a hacer un poquito más arriba de donde está actualmente la plancha de cemento», detalló.

Por su parte, Rosa Márquez, residente de la zona, explicó que transita frecuentemente por la quebrada de Los Novillos, conocida como La Gallina, y advirtió sobre el peligro que representa el paso peatonal actual.

«A veces la creciente pasa por encima, y tenemos que esperar a que baje. El puente ya está colapsado, si sigue lloviendo así se termina», comentó Márquez.

La construcción del nuevo paso peatonal busca responder a la situación que enfrentan los estudiantes y habitantes de la comunidad al cruzar la quebrada, especialmente cuando aumenta su caudal.

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