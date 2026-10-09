Intercambio político para fortalecer la relación bilateral

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con miembros de la diáspora salvadoreña y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay, con quienes compartió información sobre las transformaciones que ha experimentado El Salvador en los últimos años.

Durante la actividad, Ulloa realizó un recorrido por los principales cambios registrados en el país en áreas como seguridad, fortalecimiento institucional, modernización del Estado, innovación, atracción de inversiones y desarrollo económico.

En ese contexto, se refirió al proceso de seguridad implementado en El Salvador y a las distintas fases del Plan Control Territorial. Destacó que la recuperación de las condiciones de seguridad ha permitido abrir una nueva etapa orientada a generar oportunidades de inversión y desarrollo en sectores como el turismo, las energías renovables, la tecnología y la innovación.

El vicemandatario también abordó los esfuerzos que impulsa el país para modernizar la administración pública y fortalecer las capacidades del Estado. Entre estas iniciativas mencionó la profesionalización de los funcionarios mediante la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), así como la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos institucionales.

Asimismo, Ulloa destacó la disposición de El Salvador para compartir su experiencia y brindar asistencia técnica a otras naciones interesadas en conocer el funcionamiento de los marcos institucionales y regulatorios relacionados con los activos digitales.

El encuentro permitió compartir con miembros de la diáspora salvadoreña, representantes del cuerpo diplomático y parlamentarios una visión integral de la transformación que experimenta El Salvador, así como las oportunidades que este nuevo contexto abre para fortalecer la inversión, la cooperación internacional, la innovación y el desarrollo.

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