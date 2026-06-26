Nacionales
El Salvador suma otro día con cero homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 25 de junio finalizó con cero homicidios registrados en todo el país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante junio se contabilizan 24 días sin asesinatos reportados. Esta cifra se suma a los 26 días con cero homicidios registrados en mayo, las 27 jornadas sin muertes violentas con las que finalizó abril, los 23 días sin homicidios de marzo, los 24 de febrero y las 27 jornadas sin asesinatos reportadas en enero.
Asimismo, las autoridades señalaron que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se han acumulado 1,138 días sin homicidios. En lo que va de 2026, el país registra un total de 150 días sin muertes violentas.
Según la información proporcionada, estos resultados son atribuidos al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta la fecha en el país.
Nacionales
Prevén lluvias y tormentas con actividad eléctrica en distintas zonas del país
Las condiciones del tiempo para este día estarán marcadas por un cielo poco nublado durante la mañana, con un incremento gradual de la nubosidad cerca del mediodía en las cercanías de la cadena montañosa norte.
Desde temprano en la tarde también se espera un aumento de la nubosidad en las zonas volcánicas centrales y occidentales, favoreciendo la ocurrencia de lluvias y tormentas, algunas acompañadas de actividad eléctrica y vientos momentáneos de hasta 40 kilómetros por hora.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias y tormentas se desarrollarán desde mediados de la tarde, principalmente al norte de Santa Ana, Chalatenango, Ahuachapán, Sonsonate, Cabañas, Morazán y sus alrededores.
Durante la noche, las tormentas continuarán formándose en sectores de la zona central, especialmente entre San Salvador, La Libertad y sectores de Cuscatlán, La Paz, Santa Ana y Sonsonate.
El viento variará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora.
Asimismo, se prevé un ambiente muy cálido durante la tarde, mientras que en la noche y la madrugada las temperaturas serán frescas.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas principalmente por una onda tropical, el flujo acelerado del este y el apoyo de sistemas en capas altas de la tropósfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad asociada a lluvias y tormentas de moderada intensidad, con algunos eventos puntualmente fuertes.
Nacionales
Vicepresidente Ulloa se reúne con el primer ministro de Belice
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Primer Ministro de Belice, John Briceño, en el marco del Acto de Traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Secretaría General del SICA, con el propósito de conversar sobre temas de interés orientados al fortalecimiento de las relaciones conjuntas, el comercio y la integración regional.
Durante la bilateral, el Vicepresidente Ulloa resaltó la transformación que ha experimentado El Salvador, al pasar de ser una nación con alertas internacionales de viaje a consolidarse como el país más seguro del hemisferio occidental. En este contexto, también destacó la Estrategia Nacional de Turismo Familiar “Family Friendly”, promovida por la Primera Dama, Gabriela de Bukele, enfocada a posicionar al país como un destino seguro, accesible y atractivo para las familias.
Asimismo, se refirió a DoctorSV, la plataforma de telemedicina del Gobierno del Presidente Nayib Bukele como una herramienta clave para ampliar el acceso de la población a servicios de salud.
Otro de los temas abordados fue el proceso de Integración Profunda entre El Salvador, Guatemala y Honduras, como mecanismo que permite avanzar hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales, facilitando el comercio y reduciendo los tiempos en los procesos aduaneros. El Vicepresidente Ulloa destacó que esta experiencia constituye un modelo de integración práctica y funcional, con resultados concretos para la región.
Por su parte, el Primer Ministro Briceño destacó el interés de Belice en avanzar hacia la firma de un acuerdo comercial con El Salvador, señalando que este instrumento representa una oportunidad importante para ambos países, especialmente por el potencial de intercambio de productos agrícolas y otros bienes de interés para el mercado salvadoreño. En ese sentido, subrayó que dicho acuerdo constituiría un avance estratégico para ampliar los vínculos comerciales bilaterales.
Finalmente, el Vicepresidente Ulloa extendió al Primer Ministro de Belice la invitación para participar en la Conferencia Internacional sobre el Estado de la Democracia, así como en la Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, espacios orientados al análisis, diálogo y reflexión sobre los desafíos institucionales, democráticos y de integración regional.
Con este encuentro, El Salvador y Belice reafirmaron su voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación en materia comercial, salud, turismo, transformación digital e integración regional.
Nacionales
Despega el primero de tres aviones con ayuda humanitaria de El Salvador hacia Venezuela
La misión humanitaria ofrecida por el presidente Nayib Bukele para apoyar al pueblo venezolano afectado por los dos potentes terremotos registrados ayer comenzó con el despegue del primero de tres aviones que trasladarán personal, equipo e insumos hacia Venezuela.
El vuelo partió desde la Segunda Brigada Aérea, ubicada en Comalapa, con un contingente de 300 rescatistas especializados en estructuras colapsadas, quienes apoyarán las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecen atrapadas entre los escombros de edificios y viviendas destruidas por los terremotos.
Los integrantes de la primera misión humanitaria cuentan con su propio suministro de agua, alimentos y tiendas de campaña para ser autosuficientes y evitar generar gastos adicionales a las autoridades venezolanas.
Entre el personal desplegado también se encuentran binomios caninos especialmente entrenados para la localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.
El presidente Nayib Bukele informó que el primer avión ya se encuentra en camino como parte del puente aéreo humanitario.
“Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos que brindarán ayuda a nuestros hermanos venezolanos”, expresó el mandatario.