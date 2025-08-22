Nacionales
El Salvador registra 19 días sin homicidios en agosto
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 21 de agosto cerró con cero homicidios en El Salvador, marcando 19 días sin muertes violentas durante el mes.
Según las estadísticas publicadas por la PNC, en lo que va del 2025 se contabilizan 196 jornadas sin homicidios en todo el país. El desglose por meses indica: 25 días en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio y 19 hasta el 21 de agosto.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, incluyendo el Plan Control Territorial y el régimen de excepción aprobado en marzo de 2022 para combatir pandillas.
Desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, El Salvador ha registrado 994 jornadas sin homicidios, de las cuales 880 corresponden al periodo del régimen de excepción.
Además, la tendencia indica una reducción en el promedio diario de homicidios en 2025, que se sitúa en 0.19, menor al 0.30 registrado en 2024, el año más seguro en la historia reciente del país.
Nacionales
Ministra de Educación anuncia jornadas cívicas todos los lunes a partir del 1 de septiembre
El Ministerio de Educación (Mined) anunció que, a partir del 1.° de septiembre, estudiantes y docentes de las escuelas públicas iniciarán cada lunes con una jornada cívica de media hora, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios.
Según informó la titular de la cartera, Karla Trigueros, las actividades incluirán la formación en orden y disciplina, ingreso y retiro del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional, la Oración a la Bandera Salvadoreña y ponencias de la comunidad estudiantil sobre personajes ilustres o hechos históricos del país.
Trigueros señaló que cada centro educativo podrá ampliar la programación de acuerdo con su contexto y, para ello, el Gobierno entregará $300 a cada institución pública para la compra de banderas, guantes blancos u otros insumos necesarios para la conmemoración.
El presidente Nayib Bukele reaccionó al anuncio a través de la red social X con un breve mensaje: «Amor a la patria».
De acuerdo con el Mined, la medida busca formar ciudadanos responsables, participativos y con valores éticos, además de fomentar el respeto, la solidaridad y la tolerancia mediante actividades vivenciales que promuevan la educación democrática.
La disposición se suma a las medidas implementadas desde el 20 de agosto en los centros escolares, relacionadas con disciplina, orden y presentación personal, entre ellas el uso correcto del uniforme, un corte de cabello adecuado y el saludo como práctica de cordialidad.
Nacionales
Dos accidentes de tránsito dejan una motociclista fallecida y otra lesionada en el país
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó dos accidentes de tránsito en distintos puntos del territorio que involucraron a motociclistas.
El primero ocurrió en la avenida Jerusalén y calle La Mascota, en San Salvador, donde una mujer motociclista perdió la vida tras ser impactada por el conductor de un vehículo. Agentes de la División de Tránsito se hicieron presentes para realizar las investigaciones y deducir responsabilidades.
En otro hecho, registrado en la calle antigua a Zacatecoluca, a la altura del distrito de San Juan Nonualco, en La Paz Este, otra motociclista resultó lesionada al ser chocada por la parte trasera de un sedán.
La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Nacionales
Vaguada y onda tropical provocarán lluvias y tormentas este día en el país
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este martes las condiciones climáticas estarán influenciadas por una vaguada y el paso de una onda tropical, lo que generará lluvias y tormentas en diferentes zonas del territorio.
Por la mañana, el cielo permanecerá poco nublado y se mantendrá un ambiente fresco, con vientos del este entre los 10 y 20 km/h.
En horas de la tarde se prevén nublados parciales en la zona norte y en la cordillera volcánica, con lluvias y tormentas dispersas, especialmente en Chalatenango, Morazán y La Unión. El ambiente será cálido y los vientos oscilarán entre el sur y este.
Durante la noche, el cielo se tornará nublado y se esperan tormentas fuertes en la zona oriental, principalmente en Morazán, San Miguel y La Unión, mientras que en el resto del país se presentarán lluvias moderadas. El viento soplará del noreste y este con velocidades de 10 a 20 km/h y el ambiente volverá a ser fresco.
Las autoridades señalaron que, aunque el flujo del este se encuentra acelerado, las lluvias y tormentas se desplazarán con rapidez sobre el territorio nacional.