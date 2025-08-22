Ministra de Educación anuncia jornadas cívicas todos los lunes a partir del 1 de septiembre

El Ministerio de Educación (Mined) anunció que, a partir del 1.° de septiembre, estudiantes y docentes de las escuelas públicas iniciarán cada lunes con una jornada cívica de media hora, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios.

Según informó la titular de la cartera, Karla Trigueros, las actividades incluirán la formación en orden y disciplina, ingreso y retiro del Pabellón Nacional, entonación del Himno Nacional, la Oración a la Bandera Salvadoreña y ponencias de la comunidad estudiantil sobre personajes ilustres o hechos históricos del país.

Trigueros señaló que cada centro educativo podrá ampliar la programación de acuerdo con su contexto y, para ello, el Gobierno entregará $300 a cada institución pública para la compra de banderas, guantes blancos u otros insumos necesarios para la conmemoración.

El presidente Nayib Bukele reaccionó al anuncio a través de la red social X con un breve mensaje: «Amor a la patria».

De acuerdo con el Mined, la medida busca formar ciudadanos responsables, participativos y con valores éticos, además de fomentar el respeto, la solidaridad y la tolerancia mediante actividades vivenciales que promuevan la educación democrática.

La disposición se suma a las medidas implementadas desde el 20 de agosto en los centros escolares, relacionadas con disciplina, orden y presentación personal, entre ellas el uso correcto del uniforme, un corte de cabello adecuado y el saludo como práctica de cordialidad.

