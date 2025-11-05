Nacionales
El Salvador prepara nuevo envío de ayuda humanitaria para familias afectadas por el huracán Melissa en Jamaica
Nacionales
Programa «Dos Escuelas por Día» inicia trabajos de reconstrucción en dos centros educativos de San Miguel
El Gobierno de El Salvador continúa fortaleciendo la infraestructura educativa a través del programa “Dos Escuelas por Día”, con el inicio de las obras de reconstrucción en el Centro Escolar Doctor Arturo Ramón Ávila y el Centro Escolar Francisco Antonio Silva, ambos ubicados en el distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
Con estas intervenciones, la iniciativa —que ya suma 336 centros escolares renovados en 168 días— busca brindar espacios modernos y seguros a cientos de estudiantes del país.
En el Centro Escolar Doctor Arturo Ramón Ávila, se invertirán $924,000 en beneficio de 33 estudiantes, mientras que en el Centro Escolar Francisco Antonio Silva, la inversión asciende a $1.2 millones para beneficiar a 307 alumnos.
Las obras incluyen la renovación total de paredes, pisos y techos, instalación de ventanas tipo francesa, puertas metálicas, iluminación LED, y la modernización de redes eléctricas e hidrosanitarias. Además, se construirán andenes, canchas deportivas, áreas verdes y espacios recreativos, promoviendo un entorno educativo más funcional y agradable.
Con este proyecto, el Gobierno reafirma su compromiso con la transformación del sistema educativo y la mejora de las condiciones de aprendizaje en todo el territorio nacional.
Nacionales
Tres lesionados tras fuerte en accidente de tránsito en San Miguel
Tres personas resultaron lesionadas la noche del martes en un accidente de tránsito múltiple ocurrido sobre el kilómetro 112 de la carretera Panamericana, a la altura del cantón Potrerillos, distrito de Lolotique, en las cercanías del desvío hacia Chinameca, departamento de San Miguel.
En el percance se vieron involucrados dos vehículos de carga y un automóvil tipo sedán. Equipos de Comandos de Salvamento de Chinameca y Jucuapa, así como de la Cruz Roja Salvadoreña, acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas.
“En el fuerte accidente se vieron involucrados una rastra, un sedán y un camioncito de carga; tres personas resultaron lesionadas. Una fue trasladada por Comandos de Salvamento de Jucuapa y las otras por Cruz Roja de Chinameca hacia el Hospital de Nueva Guadalupe”, informó un socorrista de Comandos de Salvamento.
De acuerdo con la versión preliminar, el presunto responsable sería el conductor del sedán, quien habría invadido el carril contrario, impactando con un cabezal con placas de Guatemala y posteriormente con un camión pequeño de carga.
El conductor del sedán sufrió lesiones considerables, aunque no de gravedad, mientras que el motorista del camión, de 21 años, fue atendido en el lugar por crisis nerviosa, y el conductor de la rastra fue trasladado a un centro asistencial.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron las inspecciones correspondientes y ordenaron el tráfico vehicular, que permaneció congestionado durante varias horas debido al accidente.
Nacionales
Onasevi registra 1,840 detenciones por conducción peligrosa en lo que va de 2025
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) informó que entre el 1.º de enero y el 3 de noviembre de 2025 se han detenido 1,840 personas por conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.
Al comparar las cifras con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1,947 detenciones, se observa una reducción del 5 % en los casos de conducción peligrosa, lo que refleja una leve mejora en el comportamiento vial de los conductores salvadoreños.
Las autoridades reiteran el llamado a la población a no conducir en estado de ebriedad y respetar las leyes de tránsito para prevenir accidentes y garantizar la seguridad en las carreteras del país.