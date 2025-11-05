Bizarrap anuncia colaboración con Daddy Yankee tras su regreso a la música

El exfutbolista inglés David Beckham recibió oficialmente el título de caballero del Reino Unido, un reconocimiento otorgado por el rey Carlos III en honor a su destacada carrera deportiva y su compromiso con causas sociales.

El legendario exjugador del Manchester United, Real Madrid y la selección de Inglaterra, David Beckham, fue investido este martes 4 de noviembre como caballero del Reino Unido en una solemne ceremonia presidida por el rey Carlos III en el Castillo de Windsor.

Con 50 años recién cumplidos, Beckham recibió el título de “Sir David Beckham” por sus aportaciones al fútbol británico y su labor filantrópica, que incluye su trabajo como embajador de UNICEF y su colaboración con The King’s Foundation, la organización fundada por el monarca en 1990 para promover la educación y el desarrollo sostenible.

El reconocimiento había sido anunciado en la Lista de Honores de Cumpleaños del Rey en junio de 2025, pero fue formalizado durante esta ceremonia privada y emotiva, que simboliza el respeto y admiración hacia uno de los íconos más influyentes del deporte británico.

Beckham, acompañado de su esposa Victoria Beckham y sus hijos, expresó su gratitud por el nombramiento, destacando que el título representa “un honor que llevará con orgullo y responsabilidad, en nombre de todos los que lo han apoyado a lo largo de su vida”.

Con este reconocimiento, el exfutbolista se une a una distinguida lista de personalidades del Reino Unido que han recibido el título de “Sir” por su contribución al deporte y la sociedad.

