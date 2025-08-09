Nacionales
El Salvador, «joya oculta» y destino turístico en ascenso, destaca agencia londinense
El Salvador se perfila como un destino turístico en crecimiento y listo para captar la atención mundial, según un artículo reciente de Select Latin America, agencia de viajes con sede en Londres.
David Horwell, fundador de la compañía, calificó a El Salvador como una «pequeña pero poderosa nación que tiene todo lo que un viajero podría soñar». Tras recorrer los principales destinos turísticos del país, Horwell resaltó la mayor seguridad, el ambiente acogedor y la diversidad de experiencias que ofrece, desde caminatas por volcanes, pueblos coloniales, talleres artesanales, catas de café, hasta playas reconocidas internacionalmente como El Tunco en Surf City.
El autor destacó lugares emblemáticos como Suchitoto, Santa Ana, la Ruta de Las Flores, El Tazumal, Joya de Cerén y la costa salvadoreña, y señaló que actualmente «hay pocos turistas, lo cual es parte del encanto» para quienes buscan explorar el país.
Bajo la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha pasado de ser conocido como «la capital mundial de los homicidios» a convertirse en uno de los países con mayor crecimiento turístico en el hemisferio occidental y el segundo a nivel global, según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
El año pasado, El Salvador recibió 3.9 millones de visitantes internacionales, que dejaron una derrama económica superior a los 3,500 millones de dólares, informó el Gobierno.
David Horwell concluyó que El Salvador es «la joya oculta que está lista para brillar» y que «ahora es el momento perfecto para explorarlo».
Nacionales
El Salvador lanza programa pionero de tutores de IA para transformar la educación pública
La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) anunció el inicio del Programa de Tutores de IA de El Salvador, una iniciativa innovadora diseñada para revolucionar el sistema educativo público mediante tecnología soberana, adaptada a las necesidades y valores del país.
Este programa, que estará disponible en las escuelas públicas a partir del segundo trimestre de 2026, busca fortalecer el aprendizaje de los estudiantes salvadoreños con tutores digitales basados en inteligencia artificial desarrollada localmente.
ANIA destacó que el proyecto prioriza la soberanía tecnológica: el desarrollo será realizado por talento nacional e internacional, con procesamiento de datos íntegramente dentro del país, garantizando así la privacidad y seguridad de la información estudiantil y evitando la dependencia de proveedores extranjeros.
A diferencia de otros modelos costosos, el programa eliminará pagos anuales a proveedores externos, permitiendo una planificación financiera sostenible y flexible, con un diseño modular que facilitará futuras actualizaciones conforme avance la tecnología.
Este anuncio complementa el marco normativo tecnológico impulsado por el Gobierno, que incluye la Ley de Tecnología y Robótica, la Ley de Inteligencia Artificial y la Ley Bitcoin, y que ha posicionado a El Salvador como líder regional en innovación tecnológica.
Mario Flamenco, director de ANIA, subrayó que la formación de talento nacional es el eje principal de la estrategia, con programas como CUBO AI y ARK Educate que promueven la educación en IA y robótica desde edades tempranas.
“Queremos que nuestra población no solo consuma tecnología, sino que la entienda, cuestione y cree”, afirmó Flamenco.
Con esta iniciativa, El Salvador se coloca a la vanguardia mundial en el desarrollo de tutores de inteligencia artificial propios, reafirmando su compromiso con la soberanía tecnológica, la seguridad de datos y la excelencia educativa para construir un futuro más próspero.
Nacionales
MINSAL confirma avance en equipamiento del hospital Rosales con tecnología de punta
El ministro de Salud, Francisco Alabi, confirmó que el nuevo Hospital Nacional Rosales ha superado la fase de construcción y actualmente se encuentra en proceso de equipamiento con tecnología de última generación, lo que permitirá ampliar significativamente su capacidad de atención.
«La infraestructura está casi completa, ya iniciamos el equipamiento. El trabajo más importante ahora es poner en marcha esos equipos», declaró Alabi en entrevista con YSKL.
Entre los avances, destacó la instalación de un laboratorio clínico automatizado con capacidad para procesar más de 300 muestras por hora, así como dos resonancias magnéticas (una de tres tesla y otra de 1.5 tesla) y una tomografía de 128 cortes.
Asimismo, el hospital cuenta con todos los equipos de diálisis instalados, lo que ampliará la atención a pacientes con enfermedades renales.
Alabi añadió que las especialidades como oftalmología, reumatología, cardiología y gastroenterología, entre otras, estarán equipadas con tecnología nueva para ofrecer atención de alta complejidad y con altos estándares de calidad.
El hospital tendrá consulta externa los sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., y cirugías electivas de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
Estas mejoras permitirán incrementar la capacidad de consultas externas diarias de 300 a 1,400, un aumento superior al 300 %, y elevar el número de cirugías complejas diarias de 12 a 57.
Nacionales
Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la deportación y captura de Bladimir Ernesto Pérez Ramos, alias “Pirulo”, “Polvorín”, “Humilde” o “Triste”, identificado como palabrero de la pandilla 18.
De acuerdo con la corporación policial, el sujeto fue localizado en la colonia Cipresales, zona 6 de Guatemala, en un operativo coordinado entre autoridades de ambos países, luego de que intentara evadir la justicia salvadoreña.
Pérez Ramos posee antecedentes por homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, tenencia y portación de arma de guerra, desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas.
El pandillero fue entregado a la PNC salvadoreña en la frontera Las Chinamas, en Ahuachapán Centro, donde enfrentará los cargos en su contra.